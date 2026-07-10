Le fabricant de puces sud-coréen SK Hynix a levé 26,5 milliards de dollars dans le cadre de sa cotation ce vendredi aux États-Unis. L’événement insuffle un élan positif sur la majorité des bourses asiatiques en fin de semaine, à l'exception des places de Chine continentale. La tendance fait suite à une séance positive à Wall Street jeudi soir, portée par l'engouement persistant pour les infrastructures liées à l'intelligence artificielle.

Bourses asiatiques soutenues par la technologie

L'introduction en bourse historique de SK Hynix

L'action du producteur de puces mémoire SK Hynix débute ce vendredi sur le Nasdaq au prix de 149 dollars par certificat de dépôt. L’opération d'envergure permet de lever 26,5 milliards de dollars, ce qui représente une des plus importantes introductions sur le marché américain pour une entité étrangère. Les investisseurs profitent d'un multiple attractif puisque la société se négocie à 4,8 fois ses bénéfices anticipés. Le niveau se situe nettement en dessous de la médiane du secteur des semi-conducteurs, établie à 29,84 fois.

L'enthousiasme généré par l’opération a immédiatement soutenu les indices américains durant la séance de Wall Street hier soir. L’orientation positive s'est diffusée dès l'ouverture des négociations sur les bourses asiatiques ce vendredi matin. La forte demande mondiale pour les puces électroniques soutient les valorisations des actions technologiques de la région.

En Corée du Sud, l'indice Kospi progresse de 2,52% pour s'établir à 7 476 points. Malgré le net rebond de fin de semaine, l'indice de Séoul se dirige vers une troisième semaine consécutive de repli. Les grandes capitalisations soutiennent la tendance, notamment Samsung Electronics qui s'adjuge 2,52% en cours de journée.

Le sursaut des valeurs technologiques à Hong Kong

La place de Hong Kong affiche une trajectoire similaire avec une progression de l'indice Hang Seng de 0,40% à 24 125 points. Les grandes entreprises du secteur de la technologie profitent d'un retour des flux acheteurs après plusieurs séances d'hésitation. Les places financières de la région bénéficient de l’élan sectoriel global lié au compartiment des puces électroniques. Le climat général s'améliore sur ces actifs spécifiques.

Les investisseurs réévaluent les perspectives de croissance des entreprises de la technologie à la lumière des récentes publications de résultats. Les valorisations actuelles attirent à nouveau les capitaux internationaux à la recherche de relais de croissance. Les doutes s'estompent temporairement, ce qui stabilise la performance hebdomadaire de l'indice réorienté à la hausse.

Divergences entre le Japon et la Chine

Accélération de l'inflation de production au Japon

Les statistiques macroéconomiques publiées à Tokyo font état d'une hausse de 7,1% de l'indice des prix à la production en glissement annuel pour le mois de juin. Le résultat dépasse les prévisions moyennes du marché, qui tablaient sur un taux de 6,8%. La publication signale une accélération claire par rapport à la hausse de 6,3% enregistrée au cours du mois de mai. Les données renforcent la probabilité de nouvelles augmentations des taux d'intérêt par la Banque du Japon, ce qui influence l'évolution du Nikkei 225.

Le marché actions japonais termine la journée sur une note positive. L'indice élargi Topix s'élève de 0,39% à 4 036 points, et l'indice Nikkei 225 progresse de 1,13% à 68 572 points. Par ailleurs, la ministre des Finances, Satsuki Katayama, a formulé des propositions visant à inciter le fonds de pension public GPIF à accroître ses allocations vers les actifs financiers intérieurs. L’annonce vise à rassurer sur la stabilité financière après les récentes ventes d'obligations d'État japonaises. SoftBank Group enregistre une hausse significative de plus de 10,65%.

Sur le marché des changes, le cours du yen s'est nettement raffermi à la suite de ces déclarations gouvernementales. Une réallocation des capitaux du fonds GPIF, qui détient actuellement 50% de ses investissements à l'étranger, pourrait soutenir la devise de manière durable.

Repli des indices chinois face aux pressions américaines

Les indices chinois de Chine continentale se dissocient du reste de la région et terminent la séance en territoire négatif. Le Shanghai Composite abandonne 1% pour se situer à 3 996 points en fin de journée. De son côté, l'indice CSI 300 subit un recul plus prononcé de 1,96% pour finir à 4 781 points. Les investisseurs réévaluent l'impact de nouvelles barrières commerciales potentielles en provenance d'Amérique du Nord.

La commission du Commerce du Sénat américain a planifié une audition officielle pour le 15 juillet prochain concernant un projet de loi restrictif. Le texte, nommé Connected Vehicle Security Act of 2026, prévoit d'interdire la commercialisation de véhicules de tourisme chinois ainsi que de leurs logiciels associés sur le territoire des États-Unis. Ces craintes réglementaires pèsent sur les perspectives des exportateurs technologiques du pays.

La Banque populaire de Chine réaffirme sa volonté de conserver une orientation monétaire modérément accommodante. L'institution promet d'intensifier ses aides financières pour stimuler la demande de consommation intérieure. Ces engagements étatiques ont permis de limiter la baisse des indices chinois lors de la phase d'ouverture de la séance de vendredi.

❓ FAQ

Pourquoi les bourses asiatiques progressent-elles ce vendredi ? La hausse des bourses asiatiques découle principalement de l'élan impulsé par le secteur technologique mondial et la forte demande de puces pour l'intelligence artificielle.

Quel est l'impact de l'introduction en bourse de SK Hynix ? L'opération menée par SK Hynix sur le Nasdaq a permis de lever 26,5 milliards de dollars, stimulant l'optimisme des investisseurs envers les valeurs liées aux semi-conducteurs.

Pourquoi les indices chinois s'affichent-ils en baisse ? Les indices chinois subissent des pressions vendeuses en raison des menaces de sanctions législatives américaines visant à interdire la vente de leurs véhicules connectés aux États-Unis.