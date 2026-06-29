Graphique du jour : EURNOK – Quand la vague de ventes prendra-t-elle fin ? (29.06.2026)

Le taux de change EURNOK a progressé de plus de 5 % au cours du dernier mois, revenant à des niveaux observés pour la dernière fois au cours de la première quinzaine de février, avant le déclenchement de la guerre en Iran. Le principal facteur à l’origine de l’affaiblissement de la couronne norvégienne est la baisse des cours du pétrole (-35 % par rapport au pic atteint en mai).

Pétrole

Un baril de Brent coûte actuellement un peu plus de 72 dollars. Le prix du WTI oscille autour de 70 dollars. La marge de baisse semble désormais limitée, comme l’indique la courbe des contrats à terme, qui s’est considérablement aplanie ces derniers temps.

Figure 1 : Courbe des contrats à terme sur le pétrole brut WTI (2026 - 2037)

Source: Bloomberg, 29.06.2026

Le prix du baril de pétrole brut WTI se situe actuellement en dessous de la moyenne sur cinq ans (qui avait été gonflée par le choc énergétique provoqué par l'attaque de la Russie contre l'Ukraine).

Figure 2 : Évolution saisonnière des prix du pétrole brut WTI (2021 - 2026)

Source: XTB Research, 29.06.2026

Géopolitique

Les événements de ce week-end constituent l’une des épreuves les plus sérieuses pour le protocole d’accord américano-iranien signé en juin.

La nouvelle montée des tensions a été déclenchée par une attaque menée par les forces iraniennes contre le porte-conteneurs battant pavillon singapourien M/V Ever Lonely. Donald Trump a qualifié cet incident de « violation stupide » du cessez-le-feu négocié une semaine plus tôt et a annoncé que les États-Unis ne laisseraient pas cet acte sans réponse. Cela a donné lieu à des frappes aériennes ciblées contre des cibles dans le sud de l’Iran (notamment dans la région du port de Sirik et sur l’île de Qeshm). Des dépôts de missiles, des hangars à drones et des infrastructures de surveillance radar ont été détruits.

En réponse aux frappes aériennes américaines, dans la nuit de samedi à dimanche, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique a mené un bombardement massif à l’aide de missiles et de drones visant des bases militaires situées dans les pays du golfe Persique : le Koweït et Bahreïn. Le ministère de l’Intérieur bahreïni a indiqué qu’un des missiles ou ses éclats avait endommagé un immeuble résidentiel situé près de l’aéroport international.

Téhéran a officiellement menacé de ce que toute nouvelle action militaire de la part des États-Unis entraînerait un « gel complet de tous les processus diplomatiques ». De son côté, Donald Trump a averti sur la plateforme X que si l’Iran ne commençait pas à se conformer aux accords, les États-Unis « achèveraient militairement le travail ».

Malgré cet échange de coups spectaculaire et cette rhétorique agressive, un revirement soudain de la situation s’est produit dimanche soir. Sous la pression des médiateurs internationaux (le Qatar et le Pakistan), les deux parties ont décidé de désamorcer le conflit. Comme l’a rapporté Reuters, citant de hauts responsables américains, Washington et Téhéran ont convenu de mettre immédiatement fin aux frappes réciproques et de rétablir la libre circulation du trafic commercial dans le détroit afin de sauver l’accord-cadre élaboré précédemment.

Les négociations devraient reprendre dès mardi (30 juin) à Doha. Le principal point de discorde reste la question du contrôle du détroit d’Ormuz. Les États-Unis et l’ONU tentent de mettre en place de nouveaux couloirs maritimes indépendants pour les navires commerciaux, ce à quoi l’Iran refuse de consentir, affirmant que cela porte atteinte à sa souveraineté et à son droit de surveillance.

Une nouvelle escalade du conflit, qui ferait obstacle à la réouverture complète du trafic dans le détroit d’Ormuz, constitue un risque majeur pour l’évolution des cours du pétrole brut telle qu’elle est indiquée par la courbe des contrats à terme.

Politique monétaire

L’affaiblissement de la couronne norvégienne a également été favorisé ces derniers jours par une réévaluation de la trajectoire des taux d’intérêt. Les anticipations concernant des hausses de taux de la Norges Bank au quatrième trimestre de l’année ont reculé. Les marchés semblent accorder de moins en moins de crédit à l’hypothèse de deux hausses avant la fin de l’année, ce qui s’explique principalement par une diminution des craintes liées à une crise énergétique à long terme.

Figure 3 : Évaluation par les marchés de la trajectoire des taux d’intérêt de la Norges Bank (2026)

Source: Bloomberg, 22.06.2026

Figure 4 : Évaluation par le marché de la trajectoire des taux d'intérêt de la Norges Bank (2026)

Source: Bloomberg, 29.06.2026

La prochaine réunion de la banque centrale n'aura lieu que le 13 août.

Données macroéconomiques

Avant la prochaine décision de la Norges Bank, deux chiffres d'inflation sont attendus. Nous nous intéressons principalement à l'indice sous-jacent, qui reste très élevé (3,4 %), et dont la forte dynamique (environ 5 % sur une base annualisée sur trois mois) suggère que la hausse des prix de l'énergie se répercute sur le reste de l'économie.

La pression sur les prix a été soutenue par une forte croissance des salaires. Récemment, celle-ci a toutefois commencé à ralentir de manière assez nette, notamment en termes réels. Au premier trimestre, elle a atteint 4,4 % dans le secteur industriel, ce qui correspond à une hausse d’un peu plus de 1 % après prise en compte de la baisse du pouvoir d’achat.

Cette évolution se reflète dans les données relatives à la consommation. Les ventes au détail ont affiché en mai une dynamique négative pour la première fois depuis un an (-2,5 %). La confiance des consommateurs se détériore également.

Analyse technique

Figure 5 : EURNOK (17/03/2025 - 29/06/2026)

Source: xStation, 29.06.2026

Le rebond actuel de la paire EURNOK est très fort pour que le cours ait réussi à franchir les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50, 100 et 150. La vigueur de la dynamique haussière actuelle est confirmée par l’indicateur MACD : l’histogramme est en hausse et les lignes se situent au-dessus de zéro et sont orientées à la hausse. L’indicateur RSI (72,2) incite toutefois à la prudence : il est déjà entré dans la zone de surachat, ce qui laisse présager un risque de correction locale ou de consolidation.

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Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers, XTB