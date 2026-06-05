Graphique du jour : l'euro a perdu de son élan. Les chiffres de l'emploi aux États-Unis feront-ils pencher la balance en faveur du dollar ?

Les trades sur la paire EUR/USD s'apparentent à un bras de fer au bord d'une falaise, l'un des camps – la zone euro – ayant soudainement perdu pied. Ce matin, l'Europe a été confrontée à une dure réalité, tandis que le prochain rapport sur le marché du travail américain pourrait bien déterminer quel camp l'emportera dans cette bataille.

Source: xStation5

Quels sont les facteurs qui influencent l'EUR/USD ?

Les chiffres de l'emploi non agricole (NFP) occupent le devant de la scène

L'événement le plus important de la journée est la publication des données sur le marché du travail américain. Le rapport sur l'emploi non agricole (NFP) reste depuis des mois l'un des indicateurs clés de la Réserve fédérale, offrant des informations précieuses sur la vigueur de l'économie et les pressions salariales sous-jacentes.

Pour le marché des changes, on ne saurait trop insister sur l'importance de ces chiffres. Des chiffres supérieurs aux prévisions pourraient réduire les anticipations de baisses de taux futures aux États-Unis, soutenant ainsi les rendements des bons du Trésor et renforçant le dollar américain. À l’inverse, des données plus faibles augmenteraient la probabilité d’une position plus accommodante de la Fed, ce qui pourrait peser sur le billet vert et soutenir l’EUR/USD.

Concrètement, la publication d’aujourd’hui pourrait devenir le principal catalyseur des mouvements de marché avant la fin de la semaine.

Un tableau décevant de l’économie de la zone euro

Dans le même temps, les investisseurs accordent une attention croissante aux données en provenance d’Europe. L’estimation finale du PIB du premier trimestre s’est révélée nettement plus faible que prévu. L’économie de la zone euro s’est contractée de 0,2 % en glissement trimestriel, alors que le marché tablait sur une expansion de 0,1 %. Le chiffre annuel s’est avéré encore plus décevant, ralentissant à seulement 0,3 % contre des prévisions de 0,8 %.

Un écart aussi important suggère que la reprise économique de la région reste bien plus fragile qu’on ne le pensait auparavant. Pour l’euro, il s’agit d’un signal défavorable, car une croissance plus faible pourrait limiter la capacité de la Banque centrale européenne à maintenir une politique monétaire restrictive.

Les consommateurs envoient des signaux d’alerte

La pression sur la monnaie unique a également été renforcée par les récentes données sur les ventes au détail, qui ont mis en évidence un ralentissement de l’activité des consommateurs et ont alimenté les inquiétudes concernant le ralentissement de la dynamique économique dans l’ensemble de la zone euro.

Ceci est particulièrement important car la consommation des ménages reste l’un des piliers essentiels de la croissance économique. Si les consommateurs continuent de réduire leurs dépenses, il devient de plus en plus difficile d’envisager une accélération significative de l’activité économique au cours des prochains trimestres. En conséquence, les marchés commencent à se demander si la faiblesse observée en Europe est simplement temporaire ou si elle est le signe de problèmes structurels plus profonds.

La Fed face à la BCE

Un autre point central reste la divergence des anticipations en matière de politique monétaire de part et d’autre de l’Atlantique. Il y a quelques mois à peine, les investisseurs se concentraient principalement sur le calendrier des premières baisses de taux. Aujourd’hui, l’attention se porte sur une autre question : quelle banque centrale sera finalement contrainte d’assouplir sa politique de manière plus agressive ?

Si l’économie américaine continue de faire preuve d’une relative résilience tandis que les données européennes restent faibles, la divergence des anticipations entre la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne pourrait à nouveau soutenir le dollar. Cela reste l’un des principaux facteurs déterminants à moyen terme pour la paire EUR/USD.

Géopolitique et sentiment des investisseurs

Une autre source d’incertitude découle des tensions géopolitiques persistantes au Moyen-Orient. Les marchés continuent de suivre l’évolution de la situation dans la région du golfe Persique et d’évaluer son impact potentiel sur les prix de l’énergie et les flux commerciaux mondiaux.

Lors de périodes d’aversion au risque accrue, les capitaux ont tendance à se diriger vers le dollar américain, qui reste l’une des principales valeurs refuges au monde. En conséquence, même si les données macroéconomiques ne fournissent pas de signal directionnel clair, les développements géopolitiques pourraient continuer à offrir un soutien sous-jacent au billet vert.

Perspectives du marché

La paire EUR/USD est actuellement tiraillée dans plusieurs directions opposées. D'une part, les investisseurs attendent des données cruciales sur le marché du travail américain qui pourraient redéfinir de manière significative les anticipations concernant la future politique de la Fed. D'autre part, les données économiques de plus en plus faibles en provenance de la zone euro alimentent les inquiétudes concernant les perspectives de croissance et les perspectives de la politique de la BCE.

Le contexte géopolitique, qui continue d'inciter les investisseurs à la prudence sur l'ensemble des marchés financiers mondiaux, vient s'ajouter à cette incertitude. À court terme, la combinaison des publications macroéconomiques et de l'évolution des anticipations des banques centrales devrait rester le principal moteur de l'orientation de l'EUR/USD.