Graphique du jour : l'or passe sous le seuil psychologique des 4 000 dollars alors que les craintes d'une hausse des taux s'intensifient 🟡 📉 (01/07/2026)

L'or est repassé sous la barre psychologique des 4 000 dollars l'once, restant bloqué à son plus bas niveau depuis huit mois. Ce métal précieux subit une forte pression en raison des anticipations croissantes concernant des hausses agressives des taux d'intérêt américains. Les volumes de transactions restent modérés en raison d'un calendrier chargé de données macroéconomiques cruciales prévues cette semaine, et la tendance baissière technique ne montre actuellement aucun signe de renversement. La pression à la baisse a entraîné les cours des contrats sur l’or sous la moyenne mobile exponentielle à 300 jours (EMA300, en noir) pour la première fois depuis octobre 2023. Les principales moyennes mobiles confirment une tendance très baissière, les moyennes à court terme évoluant en dessous des moyennes à long terme, et le cours s’échangeant systématiquement sous l’EMA10 (en jaune). Le contrat continue de suivre la trajectoire inverse de l’indice du dollar américain (USDIDX, bleu clair, inversé). Il teste actuellement les niveaux de soutien d’octobre 2025, effaçant ainsi intégralement 100 % des gains dynamiques enregistrés au tournant de 2025/2026. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent l’or aujourd’hui ? Le dollar reprend son rebond : L’indice du dollar américain a renoué aujourd’hui avec des gains nets (USDIDX : +0,2 %), mettant rapidement fin à une brève correction de trois jours. La devise américaine oscille actuellement près de ses plus hauts niveaux depuis 14 mois, soutenue par des anticipations croissantes de mesures monétaires hawkishes de la part de la Réserve fédérale en 2026. Le marché des swaps anticipe désormais une probabilité de près de 70 % d’une hausse des taux d’intérêt en septembre, ce qui pèse lourdement sur les actifs non productifs de rendement tels que les métaux précieux.

L’indice du dollar américain a renoué aujourd’hui avec des gains nets (USDIDX : +0,2 %), mettant rapidement fin à une brève correction de trois jours. La devise américaine oscille actuellement près de ses plus hauts niveaux depuis 14 mois, soutenue par des anticipations croissantes de mesures monétaires hawkishes de la part de la Réserve fédérale en 2026. Le marché des swaps anticipe désormais une probabilité de près de 70 % d’une hausse des taux d’intérêt en septembre, ce qui pèse lourdement sur les actifs non productifs de rendement tels que les métaux précieux. La hausse des rendements obligataires attire les capitaux : Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont bondi de 10 points de base au cours des dernières 24 heures (passant de 4,36 % en début de séance hier à 4,46 % actuellement), se situant ainsi à environ 30 points de base au-dessus de leur niveau de janvier. Cela indique que le marché obligataire a de fait anticipé de lui-même une hausse des taux américains, même si les taux officiels sont restés inchangés entre 3,5 % et 3,75 % depuis décembre 2025.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont bondi de 10 points de base au cours des dernières 24 heures (passant de 4,36 % en début de séance hier à 4,46 % actuellement), se situant ainsi à environ 30 points de base au-dessus de leur niveau de janvier. Cela indique que le marché obligataire a de fait anticipé de lui-même une hausse des taux américains, même si les taux officiels sont restés inchangés entre 3,5 % et 3,75 % depuis décembre 2025. Un calendrier macroéconomique chargé freine l’intérêt des acheteurs : Le rebond temporaire observé en début de semaine — alimenté par des prévisions optimistes de Goldman Sachs — s’est essoufflé sous le poids des données à venir. Plus tard dans la journée, Kevin Warsh doit prendre la parole lors du Forum de la banque centrale de la BCE à Sintra. Le marché sera extrêmement attentif à savoir si le nouveau président de la Fed abordera les commentaires ouvertement « hawkish » formulés par d’autres membres du FOMC ainsi que la récente remontée de l’inflation au-dessus de 4 %. Avec la publication imminente de données clés sur le marché du travail américain, la demande spéculative devrait rester fortement contenue jusqu’à ce que de nouveaux signaux directionnels apparaissent.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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