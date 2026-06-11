Graphique du jour : l'OR se maintient alors que la reprise de l'appétit pour le risque reste fragile 🟡 (11.06.2026)

L'or a mis fin aujourd'hui à sa série de fortes baisses, qui avaient fait chuter le cours de cette matière première de 8,8% cette semaine. Les contrats à terme ont franchi une série de niveaux de soutien solides et s'échangent actuellement à leur plus bas niveau depuis novembre 2025, à environ 4 080 dollars l'once. Un regain d'appétit pour le risque a retardé le test du seuil psychologique des 4 000 dollars, mais les perspectives de resserrement monétaire aux États-Unis laissent penser que la pression à la baisse sur le métal précieux persistera. L'or reste soumis à une forte pression à la vente, franchissant une série de niveaux de soutien clés, notamment les niveaux de retracement de Fibonacci à 50% (4 670 $), 61,8% (4 500 $) et, plus récemment, 78,6% (4 250 $). La cassure brutale de ces barrières a entraîné le cours à la baisse jusqu'à 4 085,64 $, exposant le métal à un test de la barrière psychologique des 4 000 $. L'indicateur RSI a plongé à 26,1, signalant des conditions de marché de survente profonde. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent le cours de l'or aujourd'hui ? Escalade du conflit entre les États-Unis et l'Iran : De nouvelles attaques à la roquette et par drone au Moyen-Orient ont anéanti tout espoir de cessez-le-feu. La hausse du prix du pétrole brut s'est interrompue aujourd'hui (PÉTROLE : -2,6%) après l'annonce par les États-Unis de la « fin » de leur opération, que Donald Trump a qualifiée de « punition pour avoir négocié trop longtemps ». D'autre part, l'Iran a qualifié le cessez-le-feu de « dénué de sens » compte tenu des récents échanges de tirs, consolidant ainsi les perspectives d'un conflit prolongé et incertain, ce qui renforce à son tour les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire américaine.

De nouvelles attaques à la roquette et par drone au Moyen-Orient ont anéanti tout espoir de cessez-le-feu. La hausse du prix du pétrole brut s'est interrompue aujourd'hui (PÉTROLE : -2,6%) après l'annonce par les États-Unis de la « fin » de leur opération, que Donald Trump a qualifiée de « punition pour avoir négocié trop longtemps ». D'autre part, l'Iran a qualifié le cessez-le-feu de « dénué de sens » compte tenu des récents échanges de tirs, consolidant ainsi les perspectives d'un conflit prolongé et incertain, ce qui renforce à son tour les anticipations d'un resserrement de la politique monétaire américaine. Perspectives de resserrement de la Fed et des taux : L'indice des prix à la consommation (IPC), à 4,2% en glissement annuel, a renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra des taux d'intérêt élevés plus longtemps. L'or ne rapportant aucun intérêt, la perspective de taux élevés réduit considérablement son attrait, d'autant plus que ses valorisations sont déjà à des niveaux historiquement élevés.

L'indice des prix à la consommation (IPC), à 4,2% en glissement annuel, a renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendra des taux d'intérêt élevés plus longtemps. L'or ne rapportant aucun intérêt, la perspective de taux élevés réduit considérablement son attrait, d'autant plus que ses valorisations sont déjà à des niveaux historiquement élevés. Un répit grâce à une inflation sous-jacente plus modérée : Alors que le taux d'inflation global a effrayé les investisseurs en repassant au-dessus de 4%, l'IPC sous-jacent mensuel n'a augmenté que de 0,2% (2,9% en glissement annuel, conformément aux prévisions). Le chiffre légèrement plus modéré a donné un répit aux métaux précieux et leur a permis de mettre fin à leur tendance baissière.

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