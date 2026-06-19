Graphique du jour : le GBPCHF rebondit grâce à la reprise des ventes au détail 🇬🇧 📈 (19 juin 2026)

La livre sterling reprend de la vigueur en cette fin de semaine, portée par une série de données économiques britanniques meilleures que prévu. Cette hausse inattendue des ventes au détail a permis de mettre un terme à la tendance baissière générale de la livre sterling face à la plupart des devises du G10. La paire GBP/CHF est en tête de cette reprise : elle a très nettement dépassé ses moyennes mobiles clés, consolidant ainsi la position solide de la livre sterling sur l'ensemble du marché européen ce vendredi. La paire GBPCHF affiche une tendance haussière, rebondissant fermement à 1,0651 après avoir trouvé un soutien près du niveau de Fibonacci de 38,2 %. La paire s'échange nettement au-dessus de ses moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 10, 30 et 100 jours, ce qui confirme la tendance haussière. Avec un RSI à 56,7, il existe une marge de manœuvre importante pour de nouveaux gains en direction des récents sommets locaux. Source : xStation5 Quels sont les facteurs qui influencent le GBPCHF aujourd’hui ? Des ventes supérieures aux attentes : Grâce à un mois de mai classé ex æquo au troisième rang des plus chauds jamais enregistrés et aux promotions dans le commerce de détail, le volume des ventes au détail au Royaume-Uni a bondi de 1,2 % en mai 2026, rebondissant après une baisse de 1,0 % en avril. Cette croissance a largement dépassé les prévisions des économistes, les ventes annuelles ayant progressé de 3,2 %. Les grands magasins et les boutiques en ligne ont particulièrement bien performé, portant la part des ventes en ligne à 28,8 %, même si les volumes globaux restent encore inférieurs de 0,4 % à leurs niveaux d’avant la pandémie, enregistrés en février 2020. Pérennité d’une tendance fragile : Au cours des trois mois clos en mai 2026, les volumes de ventes ont légèrement progressé de 0,4 %, soutenus par une demande très forte pour les produits technologiques et les articles de plein air. Cependant, la confiance des consommateurs à long terme reste fragile. Les consommateurs font preuve de prudence concernant les achats importants en raison des pressions liées au coût de la vie et de l’incertitude géopolitique entourant le conflit en Iran. De grands groupes de supermarchés tels que Tesco et Morrisons ont déjà constaté un net ralentissement de la croissance de leurs ventes depuis le début de ce conflit. Le tournant de Burnham : La victoire parlementaire décisive d’Andy Burnham, maire du Grand Manchester, à Makerfield a ouvert la voie à une éventuelle contestation du Premier ministre Keir Starmer, profondément impopulaire, ce qui menace d’engendrer une nouvelle instabilité politique au Royaume-Uni. Considéré comme le futur Premier ministre et largement soutenu par les membres du parti, la victoire de M. Burnham affaiblit considérablement M. Starmer — qui fait déjà l’objet d’appels à la démission de la part d’un quart de ses députés — et ouvre la voie à une bataille aux enjeux considérables sur l’orientation future du gouvernement travailliste.

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