Graphique du jour 🚩 Le prix du pétrole recule sous la barre des 80 dollars malgré les tensions entre les États-Unis et l'Iran. Quelle sera la suite ?

Le Brent (OIL) a rebondi dans le sillage de la dernière escalade au Moyen-Orient, mais malgré les frappes contre des installations militaires iraniennes et les représailles de Téhéran contre des bases américaines dans la région, le marché pétrolier est resté relativement calme.

Le contrat a rebondi de plus de 10% par rapport à son plus bas récent, mais la hausse s'est arrêtée presque exactement au niveau du retracement de Fibonacci de 23,6% de la baisse enregistrée en mai de cette année, soit autour de 80,7 USD le baril. D'un point de vue technique, ce niveau pourrait déclencher un nouveau mouvement baissier, la zone comprise entre 73 et 75 USD s'imposant comme la prochaine zone de soutien clé.

En revanche, une cassure décisive à la hausse augmenterait la probabilité d’un mouvement vers 84–87 USD le baril, où convergent la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) et le retracement de Fibonacci à 38,2%.

PÉTROLE (D1)

Source: xStation 5

Le graphique ci-dessous illustre la structure des échéances des contrats à terme sur le pétrole brut Brent, et plus précisément l'écart entre le contrat à terme du mois le plus proche (C01) et un contrat à échéance beaucoup plus lointaine (C013). L'écart actuel, d'environ 4,5 USD le baril, suggère que, malgré une forte baisse par rapport aux plus hauts niveaux atteints cette année, le marché continue d'anticiper une tension significative de l'offre à court terme.

La ligne rouge représente la différence de prix entre le contrat à terme du mois le plus proche et le contrat à échéance plus lointaine. L'écart actuel s'élève à environ 4,49 USD le baril. Un écart positif signifie que le contrat du mois le plus proche se négocie à un prix supérieur à celui du contrat à échéance plus lointaine, ce qui indique un marché en situation de « backwardation ». Cela reflète généralement une offre physique restreinte ou une demande à court terme exceptionnellement forte pour le pétrole brut.

Plus l'écart est large, plus la prime que les traders sont prêts à payer pour une livraison immédiate est importante. Cela explique les pics marqués observés après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, puis à nouveau lors de l’escalade des tensions géopolitiques impliquant l’Iran en 2026.

Lorsque l’écart tombe à zéro ou devient négatif, le marché passe en situation de « contango », ce qui signifie que les contrats à plus long terme se négocient à un prix supérieur à celui du contrat du mois en cours. Une telle structure signale généralement des conditions d’approvisionnement confortables, des stocks élevés ou des anticipations d’un affaiblissement de la demande. Ce n’est pas le cas actuellement.

Source: Bloomberg Finance L.P.

Le graphique compare l'évolution du prix du Brent lors d'événements géopolitiques majeurs, en présentant les rendements enregistrés entre 50 jours avant et 200 jours après chaque événement. Si certains conflits, tels que la guerre du Golfe et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont déclenché des hausses prolongées du prix du pétrole, de nombreux autres n'ont entraîné que des pics de prix temporaires qui se sont estompés avec le temps.

Le conflit actuel entre Israël et l'Iran n'a jusqu'à présent entraîné qu'une hausse modérée par rapport aux précédents chocs géopolitiques majeurs. En moyenne, les événements géopolitiques n’ont généré que des hausses limitées à long terme des cours du pétrole, comme l’illustre ce rendement moyen relativement stable. Cela suggère qu’à moins que les perturbations de l’offre ne se prolongent, le risque géopolitique à lui seul est souvent insuffisant pour soutenir un marché haussier durable du pétrole brut.

Source: Bloomberg Finance L.P., XTB Research