Graphique du jour : les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de 0,6 % malgré les résultats supérieurs aux attentes de TSMC ! Un retour à la raison en matière d'IA ? (16.07.2026)

Malgré des résultats exceptionnels au deuxième trimestre et la révision à la hausse des prévisions annuelles de TSMC, les contrats à terme sur le Nasdaq s’échangent en baisse. La réaction classique de « vente sur l’annonce » face aux résultats de TSMC est fortement amplifiée par une escalade géopolitique soudaine et grave dans le golfe Persique. Ce double coup dur, combinant une lassitude vis-à-vis des valorisations et un nouveau choc sur l’approvisionnement énergétique, accélère un mouvement d’aversion au risque sur l’ensemble des marchés mondiaux et renforce le scepticisme déjà perceptible sur les valeurs liées à l’IA.

Analyse technique : NASDAQ 100 (H1)

Le recul post-résultats et lié à la situation géopolitique a poussé le NASDAQ 100 sous ses moyennes mobiles exponentielles (EMA) à court et moyen terme (EMA 10 à 29 675,34, EMA 30 à 29 727,24 et EMA 100 à 29 731,29). L’indice a franchi le niveau de retracement de Fibonacci à 61,8 % (29 632,59) et s’approche rapidement d’un seuil technique crucial : la ligne de tendance ascendante reliant les plus bas de juillet, qui passe près du niveau de Fibonacci à 78,6 % (29 524,67). Le RSI (14) a reculé à 37,6, ce qui témoigne d’une pression vendeuse dominante à court terme, mais indique également que le marché s’approche de la zone de survente. Les haussiers doivent défendre ce support principal constitué par la ligne de tendance afin d’éviter une correction plus profonde vers le niveau de Fibonacci de 100,0 %, situé à 29 387,19.

Source: xStation5

Quels sont les facteurs qui influencent aujourd’hui les contrats à terme sur le Nasdaq 100 (US100) ?

La pression à la vente observée ce matin reflète les répercussions des résultats de TSMC, qui n’ont pas réussi à redynamiser un marché des semi-conducteurs déjà plombé par un climat de défiance (l’indice Philly Semiconductor a reculé de 2 % hier). Ce repositionnement du marché s’accélère alors que l’escalade du conflit au Moyen-Orient met en évidence la fragilité et les contraintes d’approvisionnement de la chaîne d’approvisionnement mondiale en silicium.

Résultats et prévisions exceptionnels de TSMC pour le deuxième trimestre :

Résultat net record : TSMC a enregistré un résultat net record de 706,56 milliards de NT$ au deuxième trimestre (soit une hausse de 23,4 % par rapport au trimestre précédent), dépassant largement les estimations de LSEG SmartEstimates (632,64 milliards de NT$) et le consensus de Bloomberg (623,73 milliards de NT$).

TSMC a enregistré un résultat net record de 706,56 milliards de NT$ au deuxième trimestre (soit une hausse de 23,4 % par rapport au trimestre précédent), dépassant largement les estimations de LSEG SmartEstimates (632,64 milliards de NT$) et le consensus de Bloomberg (623,73 milliards de NT$). Croissance du chiffre d’affaires : Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a bondi de 36 % en glissement annuel pour atteindre 1 270 milliards de NT$ (environ 39,45 milliards de dollars), dépassant ainsi les attentes.

Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a bondi de 36 % en glissement annuel pour atteindre 1 270 milliards de NT$ (environ 39,45 milliards de dollars), dépassant ainsi les attentes. Des résultats marquants en matière de rentabilité : L’efficacité opérationnelle est restée exceptionnelle, les marges brutes s’élevant à 67,7 % (contre 67,1 % attendus) et les marges d’exploitation atteignant 60,3 % (contre 58,6 % attendus) .

L’efficacité opérationnelle est restée exceptionnelle, les marges brutes s’élevant à 67,7 % (contre 67,1 % attendus) et les marges d’exploitation atteignant 60,3 % (contre 58,6 % attendus) . Prévisions très solides pour le troisième trimestre : Le fabricant de puces prévoit un chiffre d’affaires compris entre 44,6 milliards et 45,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant largement le consensus de 43,11 milliards de dollars. Les marges brutes du troisième trimestre devraient se situer entre 65 % et 67 %.

Le fabricant de puces prévoit un chiffre d’affaires compris entre 44,6 milliards et 45,8 milliards de dollars pour le troisième trimestre, dépassant largement le consensus de 43,11 milliards de dollars. Les marges brutes du troisième trimestre devraient se situer entre 65 % et 67 %. Révision à la hausse des perspectives pour l’ensemble de l’année : Soulignant la demande massive à venir, TSMC a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 60 et 64 milliards de dollars (contre 52 à 56 milliards de dollars précédemment). L’entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de croissance du chiffre d’affaires en dollars pour l’ensemble de l’année, les portant à un peu plus de 40 %, contre une estimation antérieure de plus de 30 %.

Le contexte général de l’IA :

Demande réelle en matériel d’IA : En tant que principal fabricant sous contrat pour Nvidia, Apple, AMD et Broadcom, le chiffre d’affaires record de TSMC constitue un indicateur très fiable montrant que les investissements dans les infrastructures d’IA tournent toujours à plein régime.

Déficits d’approvisionnement persistants : Le déficit structurel en silicium de pointe ne montre aucun signe d’atténuation. Le PDG C.C. Wei a récemment averti que l’entreprise ne serait pas en mesure de développer une capacité suffisante pour répondre à la demande de ses clients américains avant plusieurs années, même avec la mise en service de nouvelles capacités de production aux États-Unis (notamment un investissement estimé à 265 milliards de dollars sur son site de l’Arizona). Cette pénurie d’approvisionnement est corroborée par le géant de la mémoire SK Hynix, qui prévoit que les pénuries de mémoire à haute bande passante (HBM) persisteront au-delà de 2030.

Dépenses excessives et inquiétudes liées aux valorisations : Malgré des fondamentaux exceptionnels, la réaction négative immédiate du Nasdaq met en évidence un scepticisme croissant du marché. Alors que les hyperscalers tels que Meta et ses concurrents sont en passe de dépenser plus de 725 milliards de dollars en infrastructures d’IA pour cette seule année, les investisseurs s’inquiètent de plus en plus de savoir si ces entreprises ne développent pas des capacités excessives par rapport à leurs revenus futurs réels. Étant donné qu’une part importante de ces dépenses est alimentée par un endettement des entreprises croissant, les valeurs technologiques restent très sensibles à la lassitude vis-à-vis des valorisations.

Escalade géopolitique dans le golfe Persique :