Hausse des prix chez Apple : le coût de la mémoire pèse sur l'entreprise et les marchés

Apple, fabricant et distributeur (principalement) d'iPhones et d'ordinateurs Mac, a annoncé jeudi des hausses de prix significatives pour ses produits, pouvant atteindre plusieurs dizaines de pour cent. Le marché a réagi négativement, l'action de la société ayant chuté de plus de 5 %. APLE.US (D1) La valorisation de la société s’inscrit toujours dans une tendance haussière à long terme. Les projections de Fibonacci indiquent une zone de très forte résistance comprise entre 260 et 240 $. Cette zone coïncidera avec la limite inférieure (potentielle) du canal haussier, ce qui signifie que l’approfondissement de la correction baissière deviendra un défi de plus en plus difficile à relever pour les vendeurs. Il convient également de noter que la moyenne mobile exponentielle à 100 périodes (EMA100) passe au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200) en partant de bas, ce qui peut être interprété comme un signal haussier très fort. Source : xStation5 Dans un contexte de marché classique, une telle hausse des prix traduirait la confiance de l’entreprise dans la demande pour ses produits, et les investisseurs se seraient rués sur le titre dans l’espoir de marges plus élevées. Dans ce cas particulier, cependant, l’entreprise indique clairement que ces hausses de prix résultent de la hausse des prix de la mémoire RAM. Les ordinateurs et les téléphones doivent entrer en concurrence pour l’approvisionnement en mémoire avec les centres de données et les budgets colossaux des plus grandes entreprises du secteur de l’IA. En conséquence, le marché n’y voit pas une augmentation des marges, mais seulement une tentative désespérée de les préserver. Une défense qui, il convient de le noter, pourrait bien ne pas être efficace. Pourquoi ? D’après des estimations approximatives et des analyses indépendantes, le coût de la mémoire vive dans les produits Apple représente environ une douzaine de pour cent des coûts de production totaux ; toutefois, cette part augmente à mesure que la configuration d’un appareil donné devient plus sophistiquée. Parallèlement, au cours de l’année écoulée, les prix de la mémoire dans le segment où opère Apple ont augmenté d’environ 150 à 200 %. Des hausses de prix de l’ordre de 20 %, avec une part des coûts comprise entre 10 et 20 %, signifient que les hausses actuelles ne peuvent que compenser l’augmentation des coûts, sans aucun espoir d’amélioration des marges et avec une pression attendue sur la croissance des ventes.

Il convient également de rappeler que rien n’indique que ce « cycle » touche à sa fin, ni dans les prévisions ni dans les résultats des entreprises des secteurs de la mémoire ou des semi-conducteurs. Dans le pire des cas, il pourrait ne s’agir que de la première d’une longue série de hausses de prix.

Ces événements et leurs implications pourraient constituer en partie l’un des facteurs baissiers pour l’ensemble du marché. Les investisseurs doivent, devraient et vont de plus en plus commencer à intégrer dans leurs anticipations des chaînes d’approvisionnement poussées à leurs limites et la hausse des coûts des composants électroniques sur l’ensemble du marché, et non plus uniquement pour certaines entreprises.

De telles spéculations pourraient se répercuter, par exemple, sur les valorisations de Take-Two, dont le cours est en hausse en raison des attentes liées à GTA VI. Les pénuries de composants et la hausse des prix pourraient dissuader ou empêcher de nombreux consommateurs d’essayer la nouvelle sortie de Rockstar.

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