IBM présente une avancée majeure : le fer de lance de la prochaine révolution ?

Bien que le marché se concentre sur des valeurs telles que Micron et Apple, certains investisseurs se tournent désormais vers IBM. La société a dévoilé une technologie de puces inférieure au nanomètre. Cette nouvelle architecture, baptisée « nanostack », vise à permettre l’empilement vertical des transistors et à accroître encore la densité de calcul, à l’heure où la miniaturisation traditionnelle des semi-conducteurs atteint ses limites physiques. Selon IBM, cette nouvelle technologie de 0,7 nm permettrait d’intégrer jusqu’à 100 milliards de transistors sur une puce de la taille d’un ongle. Cela représente deux fois plus que la puce de 2 nm présentée par l’entreprise en 2021. Dans son rapport de 2022, IBM a indiqué avoir signé un accord de développement conjoint et de licence d’une durée de trois ans avec un consortium japonais concernant la propriété intellectuelle et le savoir-faire en matière de semi-conducteurs de pointe, qui devrait générer environ 100 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2022. La monétisation de la prochaine phase de développement technologique d’IBM prendra du temps, mais elle pourrait s’avérer encore plus impressionnante. Parmi les autres avantages potentiels, on peut citer des performances (estimées) supérieures de 50 % ou une consommation d’énergie réduite jusqu’à 70 % par rapport à la génération en 2 nm. Dans le contexte de l’IA en particulier, l’amélioration annoncée en matière de mise à l’échelle de la mémoire SRAM pourrait également s’avérer déterminante, la bande passante des données et l’efficacité devenant de plus en plus des contraintes majeures pour le développement des accélérateurs d’IA. D’un point de vue technologique, l’annonce d’IBM renforce la thèse à long terme selon laquelle l’industrie des semi-conducteurs dispose encore d’une marge de progression en matière de puissance de calcul, malgré des contraintes croissantes. Pour le marché de l’IA, cela pourrait se traduire par une nouvelle baisse du coût par unité de calcul et par une plus grande efficacité des centres de données. Dans le même temps, cette avancée revêt, pour l’instant, un caractère de recherche et développement plutôt que commercial. Tout déploiement, toute production de masse et toute monétisation ne se concrétiseront probablement que dans plusieurs années et se feront sans doute principalement par le biais de licences technologiques et d’une coopération avec une fonderie (par exemple, Intel). À court terme, il est difficile d’envisager un impact significatif sur le chiffre d’affaires et les marges d’IBM. Cette information améliore la perception des capacités technologiques de l’entreprise et renforce sa position dans des domaines stratégiques, notamment l’IA. À terme, cette avancée pourrait également commencer à soutenir l’ensemble du marché, qui s’interroge sur la justification et la qualité des dépenses d’investissement des hyperscalers. IBM.US (D1) La réaction du marché est modérée. Le titre a d'abord progressé d'environ 2 % lors de la séance de jeudi, mais à mesure que le sentiment général s'est détérioré, son cours a amorcé une tendance à la baisse. Le titre reste dans un large canal de tendance haussière et dans un canal de consolidation compris entre 330 et 220 dollars, se situant actuellement plus près de sa limite inférieure. Source : xStation5.

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