Intel a surpris le marché. Le redressement prend-il enfin de l'ampleur ?

À la veille de la publication des résultats d’Intel, la question principale qui préoccupait les investisseurs était de savoir si les efforts de restructuration menés de longue date par l’entreprise commençaient enfin à porter leurs fruits. Le rapport du deuxième trimestre a apporté une réponse bien plus positive que prévu. Non seulement Intel a largement dépassé les estimations des analystes tant en termes de chiffre d’affaires que de bénéfices, mais la société a également publié des perspectives pour le troisième trimestre supérieures aux attentes, une annonce accueillie avec enthousiasme par les investisseurs.

Faits marquants du deuxième trimestre

Chiffre d'affaires : 16,1 milliards de dollars contre 14,4 milliards attendus

16,1 milliards de dollars contre 14,4 milliards attendus Bénéfice par action ajusté : 0,42 dollar contre un consensus de 0,21 dollar

0,42 dollar contre un consensus de 0,21 dollar Chiffre d'affaires des centres de données et de l'IA : 6,3 milliards de dollars, en hausse de 59 % en glissement annuel

6,3 milliards de dollars, en hausse de 59 % en glissement annuel Chiffre d'affaires d'Intel Foundry : 5,8 milliards de dollars, en hausse de 31 % en glissement annuel

5,8 milliards de dollars, en hausse de 31 % en glissement annuel Marge brute : 40,4 % contre 39,2 % attendus

40,4 % contre 39,2 % attendus Prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre : 15,8 à 16,8 milliards de dollars contre un consensus d’environ 15,1 milliards de dollars

15,8 à 16,8 milliards de dollars contre un consensus d’environ 15,1 milliards de dollars Prévisions de BPA pour le troisième trimestre : 0,38 dollar contre des prévisions de 0,27 dollar

À la suite de la publication des résultats, l’action Intel a fortement progressé dans les échanges après clôture. Les investisseurs ont été encouragés non seulement par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais aussi par la décision de la direction de revoir à la hausse ses prévisions pour le trimestre à venir. Dans le secteur technologique, les prévisions pour l’avenir ont souvent plus de poids que les résultats historiques.

L’un des points forts du rapport a été l’activité Data Center & AI, dont le chiffre d’affaires a bondi de 59 % en glissement annuel. Cette performance suggère qu’Intel commence à tirer parti de la vague massive d’investissements dans les infrastructures informatiques. Alors que de plus en plus d’entreprises augmentent la capacité de leurs centres de données, la demande en processeurs pour serveurs, l’un des produits phares d’Intel, continue de s’accélérer.

Les commentaires de la direction ont également confirmé ces perspectives positives. Le PDG Lip-Bu Tan a déclaré que la demande en processeurs pour serveurs d’Intel dépassait actuellement la capacité de production de l’entreprise. En conséquence, Intel prévoit d’augmenter ses dépenses d’investissement afin d’accroître sa production et de répondre à la demande croissante tant pour ses propres puces que pour les services de fonderie fournis à des clients externes.

Cela reflète une évolution plus générale du cycle d’investissement dans l’IA. Au début de cet essor, l’attention se concentrait principalement sur les puces utilisées pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. Cependant, le marché s’intéresse de plus en plus à l’infrastructure nécessaire pour déployer et faire fonctionner ces modèles à grande échelle. Dans ce contexte, les processeurs de serveurs restent un pilier essentiel des centres de données modernes.

Un autre signe encourageant a été l’amélioration significative de la rentabilité. La marge brute a atteint 40,4 %, contre 29,7 % un an plus tôt, tandis qu’Intel est revenu à un résultat d’exploitation positif. Parallèlement, la société a annoncé son intention d’augmenter ses dépenses d’investissement pour cette année à environ 20 milliards de dollars, invoquant une forte demande en infrastructures informatiques et l’expansion continue de son activité de fabrication.

Cela dit, le redressement d’Intel est loin d’être achevé. L’entreprise est toujours en phase de reconstruction après avoir perdu, pendant des années, son leadership technologique et des parts de marché. Les marges bénéficiaires restent bien en deçà de leurs niveaux historiques les plus élevés, et l’activité de fonderie continue de dépendre principalement de la demande interne provenant des propres divisions d’Intel. Gagner davantage de clients externes et maintenir le rythme actuel d’amélioration restent des défis majeurs.

Néanmoins, le rapport sur les résultats publié aujourd’hui apporte ce que les investisseurs attendaient : la preuve que la restructuration d’Intel ne se limite plus à des réductions de coûts et à des suppressions d’effectifs. Les bénéfices de cette restructuration commencent désormais à se refléter dans les résultats financiers. La hausse du chiffre d’affaires, l’amélioration de la rentabilité et la révision à la hausse des prévisions indiquent toutes qu’Intel commence à reprendre pied dans l’un des segments les plus importants de l’industrie des semi-conducteurs.

Le rapport publié aujourd’hui ne signifie pas qu’Intel a pleinement retrouvé sa position d’antan. Il suggère toutefois que le redressement n’est plus seulement un discours tenu lors des présentations aux investisseurs. Pour la première fois depuis longtemps, il est étayé par des chiffres concrets.

Source: xStation5