L'action Volkswagen atteint son plus bas niveau depuis 2010 📉 Citi abaisse son objectif de cours

L'action Volkswagen (VOW1.DE) a chuté de plus de 2,5%, atteignant son plus bas niveau depuis 16 ans, après que Citi a revu à la baisse ses prévisions financières et son objectif de cours pour le constructeur automobile allemand. La principale raison de cette révision à la baisse est la détérioration continue des ventes de Volkswagen en Chine, où la demande s'affaiblit plus rapidement que ne l'avaient prévu les analystes. Citi a ramené son objectif de cours de 110 à 94 euros par action, alors que le cours actuel du marché s'établit à un peu moins de 80 euros. Dans le même temps, la banque a maintenu sa recommandation « Achat ». Malgré cette recommandation positive, les analystes reconnaissent toutefois que les perspectives opérationnelles de l'entreprise continuent de se détériorer.

La Chine reste le principal problème

Selon Citi, la faiblesse du marché chinois pèse de plus en plus lourdement sur les résultats de Volkswagen. L’entreprise est depuis longtemps l’un des plus grands constructeurs automobiles étrangers en Chine, mais la concurrence intense des constructeurs nationaux, en particulier sur le segment des véhicules électriques, érode progressivement sa position sur le marché.

En conséquence, Citi a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action (BPA) de :

18% pour 2026,

16% pour 2027,

7% pour 2028.

Ces révisions reflètent à la fois une baisse des volumes de véhicules attendus et une rentabilité plus faible.

Les marges pourraient tomber en deçà des attentes de la direction

Citi s’attend désormais à ce que la marge EBIT de Volkswagen recule à seulement 3,9% au cours de l’exercice 2026, soit un niveau inférieur à la fourchette basse des prévisions de l’entreprise elle-même.

La banque prévoit également un flux de trésorerie disponible d’environ 3,5 milliards d’euros, ce qui se situe également dans la fourchette basse des prévisions actuelles de la direction.

Ces projections suggèrent que les investisseurs considèrent de plus en plus les défis de Volkswagen non seulement comme des difficultés conjoncturelles, mais aussi comme des problèmes structurels susceptibles de peser sur l’activité pendant des années.

La géopolitique devient un risque croissant

Selon les analystes de Citi, les défis auxquels est confronté Volkswagen vont bien au-delà de la seule demande automobile.

La banque a souligné l’impact croissant des facteurs géopolitiques, notamment les tensions commerciales et les droits de douane américains. Selon Citi, les constructeurs automobiles mondiaux deviennent de plus en plus dépendants des décisions réglementaires et politiques des gouvernements des marchés sur lesquels ils opèrent.

Cela vaut tout particulièrement pour Volkswagen, compte tenu de l’étendue de son réseau mondial de production et de distribution.

Le marché est-il trop pessimiste ?

Malgré la révision à la baisse de ses prévisions, Citi a également souligné un fait important : Volkswagen se négocie actuellement à des niveaux de valorisation les plus bas depuis plusieurs années.

La banque estime que la participation de Volkswagen dans Porsche représente à elle seule une valeur d’environ 65 € par action Volkswagen.

De plus, la division Services financiers du groupe détient environ 47 milliards d’euros de capitaux propres, ce qui équivaut à environ 94 € par action Volkswagen selon les calculs de Citi.

Cela suggère que certaines parties de l’actif de Volkswagen pourraient être évaluées par le marché bien en deçà de leur valeur fondamentale sous-jacente.

Quelle suite ?

Citi continue d’envisager un large éventail de scénarios de valorisation possibles :

Scénario haussier : 120 € par action,

Scénario baissier : 65 € par action.

Alors que la direction met en œuvre des mesures de réduction des coûts et s'efforce d'améliorer la rentabilité, les analystes estiment que la liste des défis auxquels Volkswagen est confronté ne cesse de s'allonger. En conséquence, il devient de plus en plus difficile pour l'entreprise de présenter le type de perspective de croissance que les investisseurs recherchent actuellement dans le secteur automobile européen. L'action Volkswagen se négocie actuellement à un peu moins de 80 €, ce qui correspond à un ratio cours/bénéfice d'environ 7 fois le bénéfice annuel.

Cependant, la pression manifeste sur les marges et la croissance des ventes reste une préoccupation majeure. Compte tenu des défis structurels, des coûts énergétiques élevés et des perspectives incertaines sur le marché chinois, un faible ratio cours/bénéfice ne constitue pas à lui seul une opportunité d'investissement particulièrement intéressante aux niveaux actuels.

Source: xStation5