📉 L'EUR/USD sous les 1,135

Au cours du mois dernier, la paire EUR/USD a reculé de 2,5 %, atteignant le niveau de 1,135. Plusieurs facteurs ont contribué au raffermissement du dollar. Le plus important a été la réunion du FOMC de la semaine dernière, qui a entraîné une hausse substantielle des anticipations du marché concernant les hausses de taux d’intérêt outre-Atlantique. La vague de ventes sur le marché actions, tirée par le secteur des semi-conducteurs, ainsi que la publication de données PMI relativement satisfaisantes pour le mois de juin ont également joué un rôle important. À 14 h 30, nous attendons ce qui est peut-être l’indicateur macroéconomique le plus important de la semaine : l’inflation PCE américaine pour le mois de mai. Pourquoi cet indicateur revêt-il une telle importance pour les marchés ? La situation au Moyen-Orient s’étant quelque peu apaisée, les investisseurs peuvent à nouveau se concentrer pleinement sur les publications macroéconomiques clés. Les informations de nature à bouleverser la donne recèlent toujours un potentiel important de forte volatilité sur les marchés. Toutefois, le seuil à franchir pour que de telles « percées » se produisent est désormais bien plus élevé qu’au cours des premières semaines du conflit. Le marché attend des mesures concrètes et suit de près si le trafic dans le détroit d’Ormuz va effectivement revenir à une situation proche de la normalité. À la suite de la dernière réunion du FOMC, les anticipations de hausses des taux d’intérêt ont fortement augmenté. Le « dot plot » accompagnant la dernière décision a montré que près de la moitié des décideurs considèrent qu’une hausse des taux d’intérêt avant la fin de l’année constitue la ligne de conduite la plus rationnelle au regard des besoins actuels. Un membre du comité sur trois prévoit deux hausses ou plus. Graphique 1 : Évolution du « dot plot » du FOMC [juin par rapport à mars] (2026) Source: FOMC, 25.06.2026 Le marché anticipe actuellement environ 40 points de base de hausses des taux d’intérêt d’ici la fin de l’année (soit moins de deux hausses complètes). Cela représente un changement très significatif par rapport à la situation d’avant la réunion, alors qu’aucune hausse n’était encore pleinement anticipée. Ce mois-ci pourrait être le dernier au cours duquel les prix très élevés du pétrole se répercuteront à ce point sur l’indice d’inflation globale. Par conséquent, si l’indice sous-jacent ne montre pas de répercussion claire de l’inflation sur d’autres secteurs, les investisseurs en tireront un signal fort les incitant à limiter leurs paris sur les hausses de taux d’intérêt. L’indice PCE – bien que publié avec un certain retard – est privilégié par la Fed lors de la prise de décisions en matière de politique monétaire. Cet indice est publié avec plus de deux semaines de retard par rapport à l’indice des prix à la consommation (IPC). Elle revêt néanmoins une importance capitale pour les marchés. C’est sur la base des données du PCE que sont prises les décisions concernant l’ajustement des taux d’intérêt. Par ailleurs, outre les données sur l’inflation du PCE, des rapports seront publiés concernant : le PIB du premier trimestre (révision),

les commandes de biens durables en mai,

les revenus et les dépenses des consommateurs en mai,

le nombre de nouvelles demandes d’allocations chômage. Quelles sont les anticipations du marché ? Le consensus table sur : une hausse de l’indice global à 4,1 % en glissement annuel (3,8 % en avril) ;

une hausse de l’indice global à 0,4 % en glissement mensuel (0,4 % en avril) ;

une hausse de l’indice sous-jacent à 3,4 % en glissement annuel (3,3 % en avril) ;

une hausse de l’indice de base à 0,3 % en glissement mensuel (0,2 % en avril). Les marchés se concentreront principalement sur l’indice de base, qui exclut les composantes les plus volatiles – les produits alimentaires et l’énergie – et offre ainsi une image plus fiable des pressions sur les prix profondément ancrées. Une baisse de cet indicateur pourrait inciter le FOMC à se montrer moins enclin à resserrer sa politique monétaire. Actuellement, le marché anticipe une probabilité d’environ 45 % de deux hausses de taux d’intérêt avant la fin de l’année ; si l’indicateur sous-jacent s’avérait nettement inférieur au consensus, on pourrait s’attendre à une réévaluation accommodante à cet égard et, par conséquent, à un affaiblissement du dollar. — Michał Jóźwiak, analyste des marchés financiers chez XTB

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