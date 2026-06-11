L'euro en hausse après la BCE?

Une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base par la Banque centrale européenne lors de la réunion d'aujourd'hui est pratiquement acquise et déjà pleinement anticipée par le marché. L'attention des investisseurs se porte désormais sur ce qui va se passer dans les mois à venir. Toutefois, il faudrait une communication très ferme et concrète pour inciter l'euro à remonter. Même si l'on estime actuellement que les hausses de taux seront plus importantes dans la zone euro qu'aux États-Unis, la paire EUR/USD reste sous pression. À quoi faut-il prêter attention avant la décision d'aujourd'hui ? Dominance des faucons : L'indicateur concernant la communication des banquiers européens (l'indice EBCspeak, une mesure exclusive du sentiment des banques centrales élaborée par Bloomberg Economics) a atteint son plus haut niveau depuis environ deux ans et demi. Des représentants de la BCE, tels que Schnabel et Kazimir, ont clairement indiqué qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire était inévitable. Il convient de souligner que la BCE craint un retour à la situation de 2022, raison pour laquelle elle décidera dès maintenant d'une action préventive anticipée

L'indicateur concernant la communication des banquiers européens (l'indice EBCspeak, une mesure exclusive du sentiment des banques centrales élaborée par Bloomberg Economics) a atteint son plus haut niveau depuis environ deux ans et demi. Des représentants de la BCE, tels que Schnabel et Kazimir, ont clairement indiqué qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire était inévitable. Il convient de souligner que la BCE craint un retour à la situation de 2022, raison pour laquelle elle décidera dès maintenant d'une action préventive anticipée Pression sur l'inflation sous-jacente : La faction « hawk » au sein de la BCE est fortement soutenue par le chiffre de l'inflation sous-jacente de mai, qui s'est accélérée à 2,5% en glissement annuel (contre 2,2% en avril).

La faction « hawk » au sein de la BCE est fortement soutenue par le chiffre de l'inflation sous-jacente de mai, qui s'est accélérée à (contre 2,2% en avril). Nouvelles projections : Le marché s'attend à ce que les projections actualisées de la BCE continuent de tabler sur deux hausses de taux cette année. Le scénario principal prévoit une hausse en juin et une autre en septembre, bien que la pression croissante sur les prix puisse inciter certains membres du Conseil des gouverneurs à plaider en faveur d'une date en juillet. Une indication claire en faveur de juillet pourrait entraîner une nouvelle tentative de rebond de l'EURUSD

Le marché s'attend à ce que les projections actualisées de la BCE continuent de tabler sur cette année. Le scénario principal prévoit une hausse en juin et une autre en septembre, bien que la pression croissante sur les prix puisse inciter certains membres du Conseil des gouverneurs à plaider en faveur d'une date en juillet. Une indication claire en faveur de juillet pourrait entraîner une nouvelle tentative de rebond de l'EURUSD Stagnation économique en toile de fond : les prévisions de PIB pour la zone euro seront probablement révisées à la baisse. Les données du premier trimestre 2026 ont réservé une mauvaise surprise. Au lieu de la croissance attendue de 0,1%, le PIB s'est contracté de 0,2%. De plus, les indicateurs PMI montrent une nette détérioration de la situation économique. Pourquoi une BCE intransigeante pourrait-elle ne pas profiter à l'euro ? Actuellement, le taux de change EURUSD oscille dans une fourchette comprise entre 1,1530 et 1,1550. L'EURUSD pourrait réagir à la hausse si Christine Lagarde envoyait un message fort et clair indiquant qu'une nouvelle hausse des taux pourrait intervenir en juillet si la situation sur le marché de l'énergie ne s'améliore pas. Il convient de souligner qu'une hausse des taux d'intérêt pourrait ne pas améliorer la situation dans la zone euro, car l'inflation est actuellement principalement liée aux prix de l'énergie et non à une surchauffe de l'économie. Dans le même temps, une seule hausse ne devrait pas faire sombrer complètement l'économie européenne, même si elle ne l'aidera très probablement pas. En examinant la paire EURUSD actuellement, on constate qu'elle est bien valorisée par rapport à l'écart de rendement à deux ans, même si, dans le même temps, la corrélation au cours des derniers mois, et en particulier ces derniers jours, a clairement diminué. L'évolution des prix de l'énergie a un impact nettement plus important sur les cotations de l'EURUSD. L'EURUSD se maintient à un niveau relativement élevé, car les prix du gaz sur le TTF n'ont pas encore atteint les trois chiffres. Le niveau de 50 EUR/MWh est élevé par rapport aux deux ou trois dernières années, mais il reste toutefois bien inférieur à celui observé lors de la situation catastrophique de 2022. La corrélation entre l'EURUSD et le TTF à court terme est assez forte. Actuellement, il semble que le taux de change EURUSD soit quelque peu sous-évalué par rapport au niveau actuel du prix du gaz, mais dans le même temps, le gaz est relativement cher si l'on se place dans la perspective des derniers mois. Source : Bloomberg Finance LP, XTB Niveaux techniques clés Si le communiqué de la BCE d'aujourd'hui ne contient pas de déclarations absolument révolutionnaires et extrêmement bellicistes (par exemple, l'annonce formelle d'une série de hausses agressives en juillet et en septembre), la paire EURUSD devrait rester dans une tendance latérale ou s'orienter à la baisse. Support clé : 1,1500 . Dans cette zone, des options puissantes arrivant à échéance s'accumulent (rien que d'ici lundi, un total d'environ 8,5 milliards d'euros y est en jeu), qui agissent sur le taux de change comme un puissant aimant. Le franchissement de ce niveau ouvre la voie vers les plus bas de mars à 1,1411 .

. Dans cette zone, des options puissantes arrivant à échéance s'accumulent (rien que d'ici lundi, un total d'environ 8,5 milliards d'euros y est en jeu), qui agissent sur le taux de change comme un puissant aimant. Le franchissement de ce niveau ouvre la voie vers les plus bas de mars à . Résistance clé : Pour que l'euro retrouve une véritable dynamique haussière, le cours devrait clôturer au-dessus de la moyenne mobile sur 25 jours (55-DMA), qui converge actuellement avec la résistance au niveau de 1,16, ce qui est en outre confirmé par le retracement de 61,8 La hausse elle-même et toute suggestion potentielle concernant une autre hausse cette année ne suffisent pas. Une annonce de hausse en juillet et une indication d'une série de hausses pourraient changer la donne pour l'EURUSD. C'est pourquoi l'événement le plus important du calendrier d'aujourd'hui sera la déclaration de Christine Lagarde et la publication des prévisions macroéconomiques.



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