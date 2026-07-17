📉 L'indice NASDAQ 100 perd 1,5 %

- Le NASDAQ 100 recule de 1,5 % dans un contexte d'escalade au Moyen-Orient et de correction des valeurs à forte dynamique.
- L'action Netflix a chuté de 9 % après la publication de résultats qui ont déçu les investisseurs.
- Le secteur des semi-conducteurs affiche une sous-performance significative par rapport à l'ensemble du marché.
- Le NASDAQ 100 recule de 1,5 % dans un contexte d'escalade au Moyen-Orient et de correction des valeurs à forte dynamique.
- L'action Netflix a chuté de 9 % après la publication de résultats qui ont déçu les investisseurs.
- Le secteur des semi-conducteurs affiche une sous-performance significative par rapport à l'ensemble du marché.
Les indices américains ont entamé la seconde quinzaine de juillet sur une note plus morose. Ce revirement a été particulièrement marqué au Nasdaq, où les entreprises technologiques les plus fortement pondérées figurent également parmi celles qui ont enregistré les plus fortes baisses. Ces dernières semaines, la confiance des investisseurs s’est progressivement détournée des entreprises bénéficiant directement des dépenses d’infrastructure liées à l’IA, en particulier les fournisseurs de matériel tels que les fabricants de semi-conducteurs et les producteurs de mémoire, notamment Micron, SanDisk, Samsung et SK Hynix. Les marchés s’interrogent de plus en plus sur la question de savoir si les hyperscalers ont surdimensionné leurs infrastructures d’IA, ce qui a déclenché un fort recul dans le segment le plus spéculatif du trade de l’IA.
- Les actions des hyperscalers ont mieux résisté que celles des fabricants de matériel, mais la rotation sectorielle en cours n’a pas été très forte pour compenser la vague de ventes qui a touché le secteur des semi-conducteurs. En conséquence, le risque de concentration commence à se concrétiser, tandis que la nouvelle hausse des cours du pétrole et l’escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran ajoutent une dimension macroéconomique plus large à la faiblesse du marché.
- Hier, les États-Unis ont réaffirmé que le blocus du détroit d’Ormuz était à nouveau pleinement en vigueur, tandis que les échanges militaires entre Téhéran et Washington se poursuivent. Les cours du pétrole ont rebondi d’environ 20 % par rapport à leurs récents plus bas, et bien que les données de l’IPC et de l’IPP américains pour le mois de juin se soient révélées plus favorables que ne l’avait prévu Wall Street, elles n’apportent guère de répit face aux craintes d’une résurgence des pressions inflationnistes dans les mois à venir.
- La saison des résultats aux États-Unis continue de s’avérer globalement solide, malgré quelques déceptions isolées telles que le dernier rapport de Netflix. Dans le même temps, les craintes s’intensifient quant à la possibilité que les fabricants de semi-conducteurs entrent dans un nouveau cycle baissier. Plus les investisseurs commenceront à intégrer cette possibilité dans leurs anticipations, plus la rotation des capitaux au détriment des valeurs liées à l’IA pourrait s’accélérer.
Meta Platforms a récemment annoncé son intention de lancer une nouvelle activité axée sur la vente de capacités de calcul excédentaires dédiées à l’IA. À la suite de cette annonce, les investisseurs ont commencé à se demander si les hyperscalers tels qu’Amazon, Meta, Microsoft, Alphabet et Oracle n’avaient pas surinvesti dans les infrastructures d’IA et si cela ne risquait pas, à terme, d’entraîner une révision à la baisse de leurs plans d’investissement au cours des prochains trimestres. Le panier « High Beta Momentum » de Goldman Sachs est actuellement en passe d’enregistrer une baisse d’environ 23 % ce mois-ci, ce qui constituerait sa pire performance mensuelle depuis 17 ans. Ce panier comprend des titres tels que Nvidia, Super Micro Computer, Palantir, D-Wave Quantum et Navitas Semiconductor, dont bon nombre figuraient également parmi les valeurs favorites des investisseurs particuliers dans le secteur de l’IA. Il convient toutefois de souligner que la baisse actuelle pourrait encore s’avérer être une correction temporaire au sein d’un marché haussier à plus long terme, car les fondamentaux sous-jacents des principales entreprises technologiques restent solides.
NASDAQ 100 (intervalle D1)
Le graphique quotidien montre que la fourchette comprise entre 28 200 et 30 700 points s’est transformée en une zone de distribution très solide, empêchant de fait l’indice d’atteindre de nouveaux plus hauts historiques. Le NASDAQ 100 est depuis passé nettement sous sa moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (ligne orange), ce qui suggère que la tendance à court terme s’est orientée à la baisse.
Source: xStation5
Sur le graphique horaire, le NASDAQ 100 s'approche de la limite inférieure de son canal baissier. La zone comprise entre 28 000 et 28 200 points pourrait constituer un support technique important. Toutefois, le RSI horaire s'établit actuellement à seulement 14,5, ce qui indique que l'indice se trouve déjà en situation de survente prononcée.
Source: xStation5
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