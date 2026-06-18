L'indice US100 progresse de 2,7 %

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 (US100) progressent de près de 2,7 % (+2 % après le renouvellement des contrats), s'échangeant à quelques pouces du plus haut historique récemment atteint, à environ 30 790 points, alors que l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran réduit la prime de risque géopolitique et réoriente les flux de capitaux vers des actions plus risquées.
Source: xStation5
Appétit pour le risque, hausse du secteur technologique
Le secteur technologique a à lui seul porté la séance haussière du Nasdaq 100, bondissant de 2,34 % et contribuant pour l’essentiel à la performance positive de l’indice. Ce rebond tiré par le matériel informatique a été soutenu par des poids lourds des semi-conducteurs tels que Broadcom (+4,14 %) et Nvidia (+1,94 %), qui ont largement compensé le léger recul de Microsoft (-0,89 %). Les secteurs des communications (+0,69 %) et de la consommation discrétionnaire (+0,55 %) ont apporté un soutien secondaire solide grâce à Amazon (+1,97 %), compensant largement les faiblesses ponctuelles observées dans les secteurs de l’énergie (-2,30 %) et de la santé (-0,78 %).
Évolution des titres du Nasdaq 100 aujourd'hui. Source : XTB Research
🚀 Les 5 valeurs les plus performantes (reprise des secteurs des semi-conducteurs et du stockage)
Le classement a été entièrement dominé par les fabricants de puces et de mémoires, portés par une forte dynamique d’achat dans l’ensemble du secteur du matériel technologique :
- Marvell Technology : +11,44 % — En tête de l’indice avec des gains à deux chiffres, poursuivant ainsi sa formidable progression depuis le début de l’année.
- Sandisk : +10,41 % — Suivait de près, portant son rendement astronomique depuis le début de l’année à plus de 812 %.
- Intel : +8,30 % — A réalisé une forte remontée en une seule journée pour franchir une résistance clé.
- Western Digital : +8,22 % — A suivi la même tendance que ses concurrents du secteur du stockage, comme Sandisk, en enregistrant une forte hausse de la demande.
- KLA Corporation : +7,77 % — A enregistré un fort rebond malgré des tendances à moyen terme (sur 1 mois et depuis le début de l’année) fortement négatives.
Parmi les autres hausses notables dans le secteur du matériel, on peut citer Micron Technology (+7,62 %), Monolithic Power Systems (+6,31 %) et ARM Holdings (+5,86 %).
📉 Les 5 plus grands perdants (le secteur des logiciels et des services plombe le marché)
Alors que le secteur du matériel informatique a bondi, le conseil en informatique, les éditeurs de logiciels d’entreprise et certaines sociétés du secteur de la santé ont subi une forte pression à la vente :
Cognizant Technology Solutions : -9,17 % — De loin la plus mauvaise performance de la journée, creusant ses pertes depuis le début de l’année à -46,8 %.
Strategy : -4,55 % — A subi une dynamique baissière persistante, faisant passer son rendement sur un an sous la barre des -70 %.
Palantir Technologies : -3,38 % — A reculé dans le cadre de la rotation sectorielle dans le secteur technologique, s'échangeant à un PER élevé de 141,1.
AppLovin : -3,21 % — Retombé en territoire négatif sur le mois, avec une baisse d’environ 31 % depuis le début de l’année.
Datadog : -3,12 % — A reculé malgré une performance sur un an toujours très positive (+75,6 %).
Résumé des valeurs les plus performantes et les moins performantes de la journée. Source : XTB Research
Apaisement du conflit entre les États-Unis et l’Iran et relâchement des tensions après la décision de la Fed
Les tensions géopolitiques se sont considérablement apaisées après que le président Trump et son homologue iranien ont, de manière inattendue, accéléré leur calendrier en signant mercredi un protocole d’accord de paix provisoire. Entrant en vigueur jeudi, cet accord ouvre la voie à la réouverture du détroit d’Ormuz, d’une importance cruciale, à la navigation commerciale et à l’assouplissement des sanctions sur le pétrole brut iranien, même si des questions complexes telles que le programme nucléaire de Téhéran restent en suspens pendant une période de négociation de 60 jours.
Le revirement soudain vers la diplomatie a rapidement fait fondre la prime de guerre sur le pétrole, entraînant une chute du Brent de près de 3 % vers les 78 dollars le baril — et a déclenché un rebond massif de soulagement à Wall Street, les capitaux se détournant des couvertures énergétiques pour revenir vers les actions. De plus, la récente décision du FOMC a levé l’incertitude concernant une orientation restrictive parmi les décideurs politiques, même si la première conférence de Warsh s’est avérée plutôt laconique.
L'indice du dollar (USDIDX) a progressé de 1 % cette semaine pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2025, soutenu par le ton belliciste adopté lors de la première réunion du FOMC présidée par Warsh. En revanche, les bons du Trésor américain à 10 ans ont réagi sans volatilité excessive (contrat TNOTE, en jaune, inversé). Source : xStation5
Résumé quotidien : Le dollar atteint son plus haut niveau depuis un an, les actions rebondissent grâce à un regain d'appétit pour le risque 🚀 (18.06.2026)
Le prix du gaz naturel s'envole après la publication du rapport de l'EIA 📈 Le rythme de baisse des stocks ralentit
OUVERTURE US : Les indices se redressent malgré la hausse des prix des iPhone et les précommandes de GTA 6 (18.06.2026)
Le cours de l'action Accenture s'effondre après la publication des résultats
"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."