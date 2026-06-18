L'indice US100 progresse de 2,7 %

Les contrats à terme sur l'indice Nasdaq 100 (US100) progressent de près de 2,7 % (+2 % après le renouvellement des contrats), s'échangeant à quelques pouces du plus haut historique récemment atteint, à environ 30 790 points, alors que l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran réduit la prime de risque géopolitique et réoriente les flux de capitaux vers des actions plus risquées.

Source: xStation5

Appétit pour le risque, hausse du secteur technologique

Le secteur technologique a à lui seul porté la séance haussière du Nasdaq 100, bondissant de 2,34 % et contribuant pour l’essentiel à la performance positive de l’indice. Ce rebond tiré par le matériel informatique a été soutenu par des poids lourds des semi-conducteurs tels que Broadcom (+4,14 %) et Nvidia (+1,94 %), qui ont largement compensé le léger recul de Microsoft (-0,89 %). Les secteurs des communications (+0,69 %) et de la consommation discrétionnaire (+0,55 %) ont apporté un soutien secondaire solide grâce à Amazon (+1,97 %), compensant largement les faiblesses ponctuelles observées dans les secteurs de l’énergie (-2,30 %) et de la santé (-0,78 %).

Évolution des titres du Nasdaq 100 aujourd'hui. Source : XTB Research

🚀 Les 5 valeurs les plus performantes (reprise des secteurs des semi-conducteurs et du stockage)

Le classement a été entièrement dominé par les fabricants de puces et de mémoires, portés par une forte dynamique d’achat dans l’ensemble du secteur du matériel technologique :

Marvell Technology : +11,44 % — En tête de l’indice avec des gains à deux chiffres, poursuivant ainsi sa formidable progression depuis le début de l’année.

— En tête de l’indice avec des gains à deux chiffres, poursuivant ainsi sa formidable progression depuis le début de l’année. Sandisk : +10,41 % — Suivait de près, portant son rendement astronomique depuis le début de l’année à plus de 812 %.

— Suivait de près, portant son rendement astronomique depuis le début de l’année à plus de 812 %. Intel : +8,30 % — A réalisé une forte remontée en une seule journée pour franchir une résistance clé.

— A réalisé une forte remontée en une seule journée pour franchir une résistance clé. Western Digital : +8,22 % — A suivi la même tendance que ses concurrents du secteur du stockage, comme Sandisk, en enregistrant une forte hausse de la demande.

— A suivi la même tendance que ses concurrents du secteur du stockage, comme Sandisk, en enregistrant une forte hausse de la demande. KLA Corporation : +7,77 % — A enregistré un fort rebond malgré des tendances à moyen terme (sur 1 mois et depuis le début de l’année) fortement négatives.

Parmi les autres hausses notables dans le secteur du matériel, on peut citer Micron Technology (+7,62 %), Monolithic Power Systems (+6,31 %) et ARM Holdings (+5,86 %).

📉 Les 5 plus grands perdants (le secteur des logiciels et des services plombe le marché)

Alors que le secteur du matériel informatique a bondi, le conseil en informatique, les éditeurs de logiciels d’entreprise et certaines sociétés du secteur de la santé ont subi une forte pression à la vente :

Cognizant Technology Solutions : -9,17 % — De loin la plus mauvaise performance de la journée, creusant ses pertes depuis le début de l’année à -46,8 %.

Strategy : -4,55 % — A subi une dynamique baissière persistante, faisant passer son rendement sur un an sous la barre des -70 %.

Palantir Technologies : -3,38 % — A reculé dans le cadre de la rotation sectorielle dans le secteur technologique, s'échangeant à un PER élevé de 141,1.

AppLovin : -3,21 % — Retombé en territoire négatif sur le mois, avec une baisse d’environ 31 % depuis le début de l’année.

Datadog : -3,12 % — A reculé malgré une performance sur un an toujours très positive (+75,6 %).

Résumé des valeurs les plus performantes et les moins performantes de la journée. Source : XTB Research

Apaisement du conflit entre les États-Unis et l’Iran et relâchement des tensions après la décision de la Fed

Les tensions géopolitiques se sont considérablement apaisées après que le président Trump et son homologue iranien ont, de manière inattendue, accéléré leur calendrier en signant mercredi un protocole d’accord de paix provisoire. Entrant en vigueur jeudi, cet accord ouvre la voie à la réouverture du détroit d’Ormuz, d’une importance cruciale, à la navigation commerciale et à l’assouplissement des sanctions sur le pétrole brut iranien, même si des questions complexes telles que le programme nucléaire de Téhéran restent en suspens pendant une période de négociation de 60 jours.

Le revirement soudain vers la diplomatie a rapidement fait fondre la prime de guerre sur le pétrole, entraînant une chute du Brent de près de 3 % vers les 78 dollars le baril — et a déclenché un rebond massif de soulagement à Wall Street, les capitaux se détournant des couvertures énergétiques pour revenir vers les actions. De plus, la récente décision du FOMC a levé l’incertitude concernant une orientation restrictive parmi les décideurs politiques, même si la première conférence de Warsh s’est avérée plutôt laconique.

L'indice du dollar (USDIDX) a progressé de 1 % cette semaine pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2025, soutenu par le ton belliciste adopté lors de la première réunion du FOMC présidée par Warsh. En revanche, les bons du Trésor américain à 10 ans ont réagi sans volatilité excessive (contrat TNOTE, en jaune, inversé). Source : xStation5