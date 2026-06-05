L'indice US100 recule de 0,8 % alors que la tendance des valeurs liées à l'IA s'essouffle📉

Les contrats à terme sur les indices américains sont en baisse, les investisseurs réduisant leur exposition aux titres liés à l'IA. Les contrats à terme sur le S&P 500 reculent de 0,5 %, tandis que ceux sur le Nasdaq 100 perdent plus de 0,8 %. La plupart des baisses observées avant l'ouverture du marché concernent les entreprises liées au secteur des infrastructures d'IA, qui avaient enregistré des gains substantiels ces dernières semaines. Le S&P 500 risque de mettre fin à sa série historique de 10 semaines consécutives de gains. La pression sur le secteur technologique s'est intensifiée à la suite de la chute des actions des semi-conducteurs jeudi.

Le sentiment du marché s'est affaibli après que les perspectives de ventes de puces de Broadcom n'aient pas répondu aux attentes élevées des investisseurs. En conséquence, les acteurs du marché ont commencé à réévaluer les valorisations des valeurs technologiques après la forte reprise alimentée par l'IA.

Les investisseurs attendent désormais le rapport sur l'emploi non agricole aux États-Unis pour le mois de mai, prévu à 12h30 GMT, qui pourrait influencer de manière significative les anticipations concernant la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reste proche de 4,47 %, tandis qu'un rapport sur le marché du travail solide pourrait renforcer le discours sur des taux d'intérêt « plus élevés plus longtemps ».

Les cours du pétrole continuent de trouver un soutien dans l'incertitude entourant les négociations au Moyen-Orient et le risque persistant de perturbations de l'approvisionnement.

Les thèmes clés à l'approche de la fin de la semaine restent la durabilité de la reprise liée à l'IA et la question de savoir si les données macroéconomiques à venir justifieront les anticipations d'un maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés plus longtemps. Graphique US100 (H1) Si l'on examine le graphique de l'US100, l'indice est passé sous sa moyenne mobile exponentielle à 200 périodes (EMA200, ligne rouge) pour la première fois depuis près de deux semaines. Les indicateurs RSI et MACD se sont refroidis, même si le recul actuel pourrait encore s'avérer être une correction standard de 1:1 dans le cadre d'une tendance haussière plus large. Un passage sous le niveau des 29 750 points pourrait signaler le risque d'une correction plus profonde et d'une perte de momentum plus prononcée dans le secteur technologique. Source: xStation5

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