L'indice US100 recule de près de 2 % 🚩 Les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'effondrent, SanDisk chutant de 13%

Les valeurs technologiques ont subi de manière inattendue une forte pression à la vente lors de la séance de jeudi après-midi, les entreprises du secteur des semi-conducteurs menant la baisse. Nvidia et TSMC ont reculé de près de 2%, tandis que Sandisk et Micron ont chuté respectivement d’environ 13% et 6,5%. Tesla est également sous pression, perdant plus de 8%, alors qu’une hausse de près de 25% en glissement annuel des livraisons de véhicules n’a pas suffi à soutenir l’optimisme des investisseurs. En conséquence, le contrat à terme sur l’indice Nasdaq 100 a chuté de manière inattendue de plus de 700 points, tombant à environ 29 500. Cette faiblesse est particulièrement marquée dans le secteur des Big Tech , Meta Platforms reculant de près de 4,5% , tandis que les fournisseurs de composants électroniques, notamment Dell et Arm Holdings , enregistrent également des pertes notables.

, reculant de près de , tandis que les fournisseurs de composants électroniques, notamment et , enregistrent également des pertes notables. En revanche, Apple surpasse l’ensemble du secteur technologique, avec une hausse de près de 5%. Les entreprises des secteurs pharmaceutique, de la santé et des services informatiques affichent également une relative vigueur, tandis que les valeurs du secteur de la défense, telles que Lockheed Martin et RTX Corp., progressent. Source: xStation 5 Sur le graphique horaire, le RSI de l'US100 est tombé juste en dessous de 30, ce qui indique une situation de survente marquée. L'indice n'a pas non plus réussi à se maintenir au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 50 périodes et à 200 périodes lors des dernières séances, ce qui suggère que la tendance haussière continue de s'affaiblir. Source: xStation 5 L'ETF Roundhill Memory (DRAM), qui offre une exposition au secteur des semi-conducteurs de mémoire, a reculé de près de 20% au cours de cette semaine boursière écourtée, après avoir connu auparavant une remontée exceptionnelle. Depuis son lancement le 2 avril jusqu'à son plus haut niveau atteint fin juin, cet ETF avait presque triplé de valeur. Sur la même période, Micron a reculé de près de 15%, tandis que Sandisk a chuté de plus de 20% en seulement deux séances boursières. Source: xStation 5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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