L'industrie automobile européenne sous pression : BMW enregistre son plus bas niveau depuis 2020

Les actions des constructeurs automobiles européens ont été mises sous pression mercredi après que BMW a fortement revu à la baisse ses prévisions financières pour 2026. L'avertissement lancé par le groupe allemand a non seulement pesé sur le cours de l'action BMW, mais a également suscité des inquiétudes concernant d'autres entreprises du secteur, notamment Mercedes-Benz et Volkswagen. BMW recule de plus de 6%, Mercedes de plus de 3% et Volkswagen de plus de 1%. Cette vague de ventes montre que les investisseurs ne considèrent pas les problèmes de BMW comme un risque propre à l’entreprise, mais comme un signal d’alerte pour l’ensemble du secteur automobile. BMW a considérablement revu à la baisse ses prévisions de marge EBIT pour 2026 dans le segment Automobile, la ramenant de 4 à 6% à 1 à 3%. L’entreprise a également indiqué que la marge brute du groupe allait chuter de plus de 15 %. Auparavant, tant BMW que le marché ne s’attendaient qu’à une détérioration modérée des résultats. La principale raison de cette révision à la baisse serait l’aggravation du ralentissement en Chine, en particulier dans le segment des voitures à moteur à combustion interne (ICE). La guerre en Iran reste une source de pression supplémentaire : selon l’entreprise, elle a entraîné une hausse significative des coûts énergétiques et détérioré le moral des consommateurs à l’échelle mondiale bien plus que prévu initialement.

Les analystes de Barclays ont souligné que Mercedes pourrait ressentir particulièrement fortement cet effet de comparaison négatif. Cela s’explique par une exposition similaire à la Chine et une sensibilité à la détérioration mondiale de la demande dans le segment des voitures haut de gamme. Mercedes n’a toutefois pas encore actualisé ses propres prévisions. Il s’agit déjà de la troisième révision des bénéfices de BMW liée à la Chine au cours des deux dernières années, ce qui ébranle son image antérieure d’entreprise stable. Cela soulève également des questions quant à la pérennité de la présence des entreprises européennes sur le marché chinois et à leur capacité à rivaliser avec leurs homologues locaux soutenus par le gouvernement. Le marché anticipe de plus en plus un scénario dans lequel la pression exercée par la concurrence chinoise, l’affaiblissement de la demande de voitures à moteur à combustion interne et l’alourdissement des contraintes géopolitiques constitueront un problème structurel plutôt que temporaire. BMW.DE (D1) La situation de l'entreprise semble plutôt morose. Depuis le pic local atteint en début d'année, les valorisations ont chuté de plus de 30 %. Le « death cross » observé en avril a fait plonger le cours de l'action à son plus bas niveau depuis fin 2020. Il convient toutefois de noter que les niveaux du RSI ont déjà atteint des valeurs extrêmes (24,6), ce qui laisse entrevoir un rebond, au moins temporaire. Source : xStation5

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