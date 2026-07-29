Strong Sell-off in Coffee and Cocoa

Après trois jours de forte hausse sur le marché du café, on a assisté à un vif recul et à une chute des cours. Cette vague de ventes a touché aussi bien l'arabica que le robusta, et s'est accompagnée de baisses sur le marché du cacao. Sur une perspective de 12 mois, le cours du cacao reste nettement en baisse ; le Robusta est passé sous les niveaux de juillet dernier, tandis que l’Arabica se maintient légèrement au-dessus. Source : Bloomberg Finance LP Arabica : prises de bénéfices et affaiblissement du real L’Arabica a enregistré aujourd’hui une forte baisse, perdant jusqu’à 4,2 % au cours de la séance de New York. Plusieurs facteurs ont concouru à cette situation : Prises de bénéfices et taux de change : La vague de ventes résulte en grande partie de prises de bénéfices après la hausse de mardi, qui avait porté les cours à leur plus haut niveau depuis deux semaines. Le prétexte a été la baisse du taux de change du real brésilien (USD/BRL à son plus haut niveau depuis 2,5 semaines), qui incite les producteurs locaux à augmenter leurs ventes à l’exportation.

La vague de ventes résulte en grande partie de prises de bénéfices après la hausse de mardi, qui avait porté les cours à leur plus haut niveau depuis deux semaines. Le prétexte a été la baisse du taux de change du real brésilien (USD/BRL à son plus haut niveau depuis 2,5 semaines), qui incite les producteurs locaux à augmenter leurs ventes à l’exportation. Accélération de la récolte : Bien que les fortes pluies qui se sont abattues récemment dans l’État du Minas Gerais aient considérablement ralenti les travaux (la récolte brésilienne est estimée à 64 %, contre 77 % il y a un an), les prévisions pour les semaines à venir annoncent le retour d’un temps sec et chaud. Cela devrait permettre d’accélérer efficacement la récolte des grains et d’apaiser les inquiétudes concernant l’offre.

Bien que les fortes pluies qui se sont abattues récemment dans l’État du Minas Gerais aient considérablement ralenti les travaux (la récolte brésilienne est estimée à 64 %, contre 77 % il y a un an), les prévisions pour les semaines à venir annoncent le retour d’un temps sec et chaud. Cela devrait permettre d’accélérer efficacement la récolte des grains et d’apaiser les inquiétudes concernant l’offre. Le faible niveau des stocks comme tampon : Un facteur qui soutient l’arabica à long terme reste le niveau de ses stocks sur la bourse ICE, qui ont chuté à leur plus bas niveau depuis deux ans et demi (289 759 sacs). L'arabica recule après les forts gains enregistrés hier, pour atteindre le retracement de 50,0 % de la dernière vague baissière. Source : xStation5 Robusta : les bonnes conditions météorologiques au Vietnam pèsent sur les cours Sur le plan fondamental, le robusta a récemment fait l'objet des nouvelles les plus négatives, mais ses baisses sont légèrement moins marquées que celles de l'arabica. Atténuation des craintes liées à El Niño : Les pluies de mousson favorables au Vietnam (premier producteur mondial de robusta) ont clairement apaisé les craintes d’une mauvaise récolte due à la sécheresse.

Les pluies de mousson favorables au Vietnam (premier producteur mondial de robusta) ont clairement apaisé les craintes d’une mauvaise récolte due à la sécheresse. Augmentation des stocks : Contrairement à l’arabica, les stocks de robusta suivis par la bourse ICE se sont redressés après leurs récents plus bas et évoluent désormais aux alentours de leurs plus hauts niveaux depuis quatre mois. En conséquence, la bourse de Londres a fait baisser les cours du robusta. Le prix du Robusta subit également une forte pression à la baisse liée à l'offre. Source : xStation5 Le cacao sous pression Le climat morose qui règne sur le marché des matières premières agricoles a également affecté le cacao. Les contrats à terme sur cette matière première à New York ont reculé de 1 % aujourd'hui, s'inscrivant dans le mouvement correctif général observé sur le marché des matières premières agricoles.



Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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