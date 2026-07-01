Le cours du Bitcoin traverse une phase de correction chiffrée depuis le rejet technique de ses prix sous la barre des 82 000 dollars. Antoine Andreani, Head of Research chez XTB France, décortique les niveaux de cette baisse sur le marché des cryptomonnaies. L'analyste s'appuie sur le modèle de retracement de Fibonacci pour identifier les zones de rachat probables de l'actif. Cette configuration graphique se matérialise alors que les principaux indices boursiers américains maintiennent une orientation positive, alimentés par les semi-conducteurs.

Le Bitcoin sous la pression des ventes institutionnelles

Une zone d'achat identifiée par la géométrie des prix

L'action des prix obéit à des paramètres géométriques stricts appliqués par les opérateurs institutionnels. Antoine rappelle que les algorithmes de trading programment systématiquement leurs transactions sur des niveaux mathématiques précis. Le premier palier de support, correspondant à un retracement de 38,2%, se situe à 56 532 dollars en données hebdomadaires. Cette marque capte déjà l'attention des investisseurs de moyen terme.

La véritable cible des algo investisseurs se trouve toutefois plus bas. L'expert détaille l'existence d'une zone de support, comprise entre 44 120 et 34 430 dollars. Cette fourchette de cotation spécifique correspond à la purge complète du cycle amorcé en 2022. Une entrée des prix dans ce périmètre déclencherait théoriquement un mouvement d'accumulation massif.

L'expert précise qu'une cassure sous le seuil technique des 34 000 dollars annulerait la tendance de fond du jeton numérique. Pour l'heure, les contrats de vente à court terme visent la marque des 53 368 dollars en données journalières. Ce niveau de prise de bénéfices confirme le contrôle exercé par les vendeurs depuis le dernier sommet historique.

Le calendrier d'un épuisement baissier hivernal

L'analyse de l'indicateur RSI révèle une divergence haussière sur l'unité de temps hebdomadaire. Ce signal mathématique, formé progressivement depuis les points bas de 2022, maintient la probabilité d'un creux terminal dans les prochains mois. L'analyste indique que la saisonnalité dicte régulièrement le rythme de ces retournements sur le Bitcoin.

La base de données historique montre qu'un marché baissier sur cette classe d'actifs dure douze mois consécutifs. Ce décompte temporel fixe la fin du repli entre les mois d'octobre et de décembre. Antoine envisage ainsi la matérialisation d'un plancher définitif durant la période des fêtes de fin d'année, avant le déclenchement d'une impulsion à l'achat en janvier.

Le seuil psychologique très suivi des 50 000 dollars risque cependant de perturber cette mécanique. Un afflux de liquidités particulières autour de ce chiffre rond pourrait bloquer la descente vers la cible des 44 000 dollars. Les gros opérateurs anticiperaient alors le mouvement et prendraient les spéculateurs retardataires à contre-pied.

Les indices américains soutenus par la normalisation de l'inflation

Le S&P 500 cible de nouveaux sommets estivaux

Le marché américain des actions a clôturé son semestre sur une progression journalière de 0,79% pour le S&P 500 et de 1,68% pour le Nasdaq. Antoine calcule une nouvelle cible à la hausse établie à 7 765 points pour l'indice de référence américain. Le baromètre technologique Nasdaq vise quant à lui le niveau des 31 800 points.

L'institutionnalisation de ce mouvement s'appuie sur le reflux définitif du risque d'inflation des prix, considéré comme mort par ll'analyste. Les statistiques des prix à la consommation en France et en Allemagne ont hier certifié cette contraction. Les gérants de portefeuilles pourraient réallouer leurs capitaux face à ce scénario macroéconomique.

Le calendrier américain propose une série de publications avant le rapport de l'institut ADP sur l'emploi privé prévu à 14h15. Le mois de juillet génère statistiquement des rendements positifs à Wall Street. Ce paramètre historique favorise la poursuite des achats avant la stagnation des volumes traditionnellement observée en août.

Les composants électroniques assurent la relance

Le secteur technologique consolide l'orientation des principaux baromètres boursiers. Le sous-groupe des Sept Magnifiques rebondit avec précision au contact de sa zone de support technique, désignée sous l'appellation de Golden Zone. L'action du concepteur de puces Nvidia enregistre un net regain de ses volumes de transaction lors de la séance précédente.

Le compartiment global des semi-conducteurs s'adjuge une hausse journalière de presque 4%. L'analyste chiffre la prochaine cible de l'ETF sectoriel dédié à 693 dollars. Ce rebond invalide temporairement les alertes déclenchées par les prises de bénéfices de la semaine dernière sur l'industrie de l'intelligence artificielle.

Le seuil de rupture à la baisse sur le S&P 500 se positionne à 7 250 points. Une clôture sous cette marque déclencherait une purge journalière marquée des valorisations. Ce repli technique fournirait néanmoins des prix d'entrée décotés pour les investisseurs munis de liquidités.

Les matières premières face à une révision des valorisations

L'once d'or glisse dans une structure technique baissière

Le métal précieux subit une pression de vente mesurable sur les graphiques de long terme. Le cours de l'or évolue actuellement au sein d'une figure chartiste de biseau baissier. L'analyste observe que cette configuration contraint le prix de cet actif de réserve, pourtant accumulé lors des deux trimestres précédents.

Antoine chiffre la première cible de correction de l'once d'or à 3 840 dollars. Le mouvement de repli pourrait s'étendre jusqu'à un niveau plancher localisé à 3 325 dollars en cas de liquidation forcée. Ce retracement offre des repères clairs pour les opérateurs présents sur le marché des matières premières.

Le baril de pétrole abandonne sa prime de hausse

Le secteur des hydrocarbures s'aligne sur ce scénario macroéconomique apaisé. Les cours du brut orientent leur trajectoire à la baisse sans rebond intermédiaire marquant. Cette glissade entérine la fin du cycle de resserrement énergétique subi par les entreprises au cours des années passées.

La baisse du baril libère mécaniquement du pouvoir d'achat aux États-Unis et diminue la facture des entreprises industrielles en Europe. Le marché déduit de cette évolution des tarifs pétroliers une courroie de transmission directe vers la compression finale des statistiques d'inflation globales.

La corrélation inverse entre l'énergie et la bourse s'exprime sur les graphiques journaliers. L'allègement de la facture de production des grands groupes garantit leurs perspectives de marges nettes, un paramètre financier qui valide le paiement des valorisations élevées exigées sur la cote américaine.

❓ FAQ

Pourquoi le cours du Bitcoin corrige-t-il vers les 56 000 dollars ? Les opérateurs institutionnels basent leurs ventes à découvert sur des ratios mathématiques précis. Le premier support de retracement du jeton numérique se situe à 56 532 dollars. Le Bitcoin absorbe les prises de bénéfices déclenchées par le rejet de ses cours sous le seuil technique des 82 000 dollars en début d'année.

Quel est l'objectif de baisse final pour le Bitcoin ? L'étude des graphiques met en évidence une zone d'achat localisée entre 44 120 et 34 430 dollars. Ce niveau correspond à un retournement complet du cycle haussier précédent. Le palier psychologique des 50 000 dollars fera cependant figure de test intermédiaire capable de ralentir cette chute.

Quelles sont les cibles pour le S&P 500 en ce début de mois ? L'indice directeur du marché américain vise les 7 765 points dans une structure technique préservée. La saisonnalité du mois de juillet augmente les flux d'investissement en faveur des actions de Wall Street. Le niveau d'alerte à surveiller en cas de retournement vendeur s'établit à 7 250 points.

La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous pour approfondir l'analyse.