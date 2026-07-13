Le marché mondial des smartphones a signé son plus mauvais deuxième trimestre depuis 2013, avec des livraisons en baisse de 11%. Apple a échappé à la tendance : ses expéditions ont progressé de 3% et sa part de marché a atteint un record de 20% sur le trimestre. L'action Apple reste proche de l'équilibre en pré-marché à Wall Street ce lundi, autour de 316 $, tout près de son plus haut historique. La cause de la crise tient à la pénurie de puces mémoire, qui pousse les prix des appareils à la hausse.

Action Apple, l'exception d'un marché en repli

Une part de marché record à 20%

Sur le deuxième trimestre, les livraisons d'Apple ont augmenté de 3% alors que le marché mondial reculait de 11%. La marque porte ainsi sa part de marché à un record de 20% sur la période. Elle se hisse au deuxième rang, juste derrière Samsung.

Cette résistance s'explique par une demande soutenue pour la gamme d'iPhone haut de gamme. Là où plusieurs fabricants ont relevé leurs tarifs, Apple a maintenu ses prix. Ce choix a protégé ses volumes sur un marché sous pression.

Du côté du titre, l'action Apple évolue près de son plus haut sur 52 semaines, à 317,40 $, après une clôture à 316,15 $ vendredi. La donnée sur les parts de marché ne constitue pas une surprise de résultats, ce qui limite son effet immédiat sur le cours. Les comptes du groupe pour la période sont attendus le 30 juillet.

Pourquoi Apple résiste mieux que ses rivaux

Le positionnement premium isole en partie Apple du choc sur le coût des composants. Les prix de la mémoire, qui stocke les données dans les téléphones, ont fortement augmenté. La taille du groupe et son intégration de la chaîne d'approvisionnement lui donnent un accès prioritaire aux semi-conducteurs et un pouvoir de négociation.

L'exposition d'Apple se concentre sur les appareils onéreux, dont les acheteurs sont moins sensibles au prix. Les segments d'entrée et de milieu de gamme, où se placent une partie de ses rivaux, encaissent le plus fort de la hausse des coûts. Cette différence de gamme explique une large part de l'écart de performance.

Les derniers comptes publiés confirmaient déjà cette solidité, avec un chiffre d'affaires trimestriel de 111,2 milliards de dollars, en hausse de 17% sur un an, et une marge brute de 49,3%. Le groupe a relevé son dividende de 4% et autorisé un programme de rachat d'actions de 100 milliards de dollars. Les prochains mois pourraient toutefois voir Apple relever ses prix à son tour, ce qui testerait la demande.

Pénurie de mémoire, un défi pour l'action Apple

Une pénurie alimentée par les centres de données d'IA

Les fournisseurs de mémoire ont donné la priorité aux clients des centres de données plutôt qu'à l'électronique grand public. Cette réorientation a détourné une partie des capacités vers les puces destinées à l'intelligence artificielle. La mémoire mobile s'est raréfiée, et ses prix ont environ triplé par rapport à fin 2025.

Les fabricants ont répercuté cette hausse des coûts sur les consommateurs, surtout sur les appareils d'entrée et de milieu de gamme. Le prix moyen des téléphones a grimpé, ce qui a freiné la demande dans les zones les plus sensibles au prix. L'essor des investissements dans l'intelligence artificielle reste la cause de fond de cette tension.

La pénurie devrait persister jusqu'en 2027. Sur l'ensemble de l'année, les livraisons mondiales de smartphones sont attendues en baisse d'environ 14%. Ce cadre pèsera sur les fabricants les plus exposés au bas de gamme, mais épargne davantage les acteurs premium comme Apple.

Samsung en tête, les marques chinoises décrochent

Samsung a repris la première place du marché avec une part de 24%. Le fabricant coréen a profité des ventes de sa série phare Galaxy S26, d'une meilleure disponibilité de ses produits et de hausses de prix plus modérées sur des marchés comme l'Inde et le Moyen-Orient. Cette gestion lui a permis de limiter l'effet de la pénurie.

Xiaomi, Oppo et Vivo ont enregistré les baisses de livraisons les plus marquées parmi les cinq premiers fabricants. Leur forte exposition aux appareils d'entrée et de milieu de gamme les rend plus vulnérables à la flambée du coût de la mémoire. Ces marques concentrent l'essentiel du recul du marché.

Le secteur se scinde ainsi entre un haut de gamme qui résiste et un bas de gamme comprimé par les coûts. Pour l'action Apple, cette fracture joue en faveur du groupe, dont la clientèle absorbe mieux les hausses de prix. Le prochain rendez-vous pour mesurer l'effet réel sur les revenus est fixé au 30 juillet, date de publication des résultats trimestriels.

❓ FAQ

Pourquoi l'action Apple ne bouge-t-elle presque pas malgré la hausse de sa part de marché ?

Le titre reste proche de l'équilibre en pré-marché, autour de 316 $, car cette donnée de part de marché n'est pas une surprise de résultats. L'action Apple évolue déjà près de son plus haut historique, après une forte progression. Le prochain catalyseur sera la publication des comptes, le 30 juillet.

Quelle est la part de marché d'Apple dans les smartphones ?

Au deuxième trimestre, Apple a porté sa part de marché mondiale à un record de 20%, au deuxième rang derrière Samsung (24%). Ses livraisons ont progressé de 3% dans un marché en baisse de 11%.

Pourquoi les ventes de smartphones chutent-elles ?

La cause principale est la pénurie de puces mémoire. Les fournisseurs privilégient les centres de données d'intelligence artificielle, ce qui renchérit la mémoire mobile et pousse les fabricants à relever leurs prix, surtout sur l'entrée et le milieu de gamme.

Comment la pénurie de mémoire affecte-t-elle Apple ?

Le positionnement haut de gamme et l'intégration de sa chaîne d'approvisionnement limitent l'exposition d'Apple à la hausse du coût des composants. La clientèle iPhone absorbe mieux les hausses de prix que celle des appareils d'entrée de gamme.

Comment s'exposer au secteur des smartphones et des semi-conducteurs en bourse ?

L'exposition peut passer par des actions de fabricants ou de fournisseurs de composants cotés, ou par des ETF sectoriels qui regroupent un panier de valeurs technologiques. Ces approches offrent des niveaux de risque et de diversification différents.