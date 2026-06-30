Un rebond technique au milieu de la bulle technologique

La peur extrême signale un creux boursier

Le marché américain montre des signes de stabilisation après la pression vendeuse déclenchée par les résultats de Broadcom. L'indicateur de sentiment Fear & Greed de CNN a brièvement touché la zone de peur extrême avant de remonter. Antoine rappelle que ces incursions sous ce seuil de panique préviennent souvent de la formation d'un creux sur les indices boursiers de référence.

Le compartiment technologique a mené ce retournement haussier lundi. Le sous-groupe des Sept Magnifiques a réagi positivement au contact de sa zone de support technique. Le titre Google a notamment enregistré une progression marquée. Ce mouvement a mécaniquement tiré l'ensemble de la cote nord-américaine vers le haut.

L'analyste note que ce rebond intervient lors d'une séance charnière, marquant la fin du mois, du trimestre et du semestre. Le S&P 500 affiche une hausse de 0,3% en pré-ouverture mardi. Les opérateurs attendent les statistiques de l'inflation allemande et de la confiance des consommateurs américains prévues dans l'après-midi.

Les gérants anticipent la phase d'euphorie

Cette reprise s'inscrit dans un contexte psychologique mesuré avec précision par Bank of America. L'institution a interrogé des centaines de gérants de fonds à Wall Street sur le cycle boursier actuel lié à l'intelligence artificielle. Les données montrent que 56% des sondés estiment que les valorisations évoluent dans la phase d'expansion qui précède l'euphorie pure.

Seuls 21% des professionnels interrogés considèrent que la bourse a déjà atteint le stade final de l'exubérance. Les opérateurs institutionnels jugent donc que la hausse dispose encore d'une certaine marge avant la grande rotation de prise de bénéfices. Antoine nuance cette lecture en rappelant que le consensus se trompe régulièrement sur l'identification exacte des sommets boursiers.

Sur le front macroéconomique, les cambistes ajustent leurs anticipations monétaires. L'expert relève que les contrats à terme intègrent désormais la probabilité d'une hausse des taux de la Réserve fédérale à la rentrée. En parallèle, les cours des matières premières comme l'or et l'argent corrigent pour retrouver des niveaux plus attractifs pour les acheteurs de long terme.

La lecture technique du S&P 500 par les Vagues d'Elliott

Une structure impulsive respectée depuis avril

L'étude de la tendance de fond s'appuie sur la théorie des Vagues d'Elliott. L'expert de XTB détaille la structure impulsive haussière en place depuis le mois d'avril. Ce mouvement directionnel se décompose en cinq temps, conformément aux principes édictés par le théoricien Robert Prechter dans ses travaux de référence.

Les trois lois mathématiques de ce modèle ont été strictement validées par l'action des prix récente. La deuxième vague de repli n'a pas effacé l'intégralité des gains de la première vague. La troisième impulsion directionnelle, généralement la plus puissante en termes d'amplitude, a bien été la plus longue de la séquence.

Enfin, la quatrième vague de consolidation n'a jamais croisé le sommet du mouvement initial. Le respect de ces paramètres confirme la validité de la trajectoire primaire du S&P 500. Toutefois, la dynamique baissière observée depuis la mi-juin remet en cause la perspective d'une simple pause passagère en ligne droite.

L'hypothèse d'une correction complexe

Le comptage de la baisse journalière révèle une séquence en sept temps depuis le sommet mensuel. Antoine chiffre cette dynamique et l'identifie comme la signature formelle d'une phase de correction complexe. La configuration technique écarte donc la probabilité d'une figure de retournement classique composée de cinq impulsions baissières.

Le scénario d'un simple zigzag laisse la place à un modèle en forme de plateau, identifié comme une correction de type "flat" par les Vagues d'Elliott. Dans cette configuration, le S&P 500 pourrait revenir tester son record historique afin de piéger les acheteurs de cassure. Ce faux mouvement haussier précéderait un repli sévère et rapide des cours.

L'analyste cible la zone des 6 800 à 6 900 points, correspondant à un retracement de 38,2%, comme niveau de support pertinent en cas de matérialisation de ce schéma. La rupture du seuil d'alerte des 7 250 points validerait le déclenchement de cette purge technique saine. Les opérateurs surveillent également la possibilité d'une consolidation en triangle, qui offrirait une glissade plus mesurée des prix vers les moyennes mobiles.

❓ FAQ

Pourquoi analyser le S&P 500 avec la théorie des Vagues d'Elliott ? La méthode des Vagues d'Elliott décompose les mouvements de prix en séquences mathématiques mesurables. Sur l'indice américain, cette lecture permet de différencier une simple correction passagère d'un retournement de tendance structurel, en comptant précisément les impulsions à la hausse et les retracements à la baisse.

Quelles sont les cibles de baisse pour le S&P 500 ? L'analyse graphique identifie la zone des 6 800 à 6 900 points comme un niveau de support majeur. Ce palier correspond à un retracement technique de 38,2% du mouvement haussier observé depuis le mois d'avril. Une cassure du seuil d'alerte intermédiaire des 7 250 points validerait le déclenchement de ce repli.

Comment se traduit une correction complexe selon les Vagues d'Elliott ? Une correction complexe prend souvent la forme d'un plateau ou d'un triangle au lieu d'une baisse linéaire rapide. Sur le S&P 500, ce schéma pourrait impliquer un faux rebond vers les sommets historiques pour piéger les acheteurs de cassure, avant de chuter lourdement vers les niveaux de support.

La vidéo complète peut être visionnée ci-dessous pour approfondir l'analyse.