🔼 L'or gagne 1,7%

Points clés L'or dépasse les 4 150 dollars l'once.

Le dollar américain recule légèrement.

L'or a une nouvelle fois réussi à défendre le niveau de soutien clé des 4 000 dollars.

L’or progresse alors que les investisseurs espèrent un éventuel cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Une éventuelle désescalade pourrait faire baisser les cours du pétrole, atténuer les pressions inflationnistes et réduire le risque d’un nouveau resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale. Le métal précieux bénéficie également d’un soutien technique après avoir dépassé le seuil clé de 4 000 dollars l’once et l’avoir défendu avec succès. Points clés Ces derniers jours, l’Iran aurait reçu une proposition des médiateurs en faveur d’un cessez-le-feu de 10 jours , ce qui a fait naître l’espoir d’un apaisement des tensions au Moyen-Orient, même si cet espoir pourrait finalement s’avérer de courte durée.

, ce qui a fait naître l’espoir d’un apaisement des tensions au Moyen-Orient, même si cet espoir pourrait finalement s’avérer de courte durée. Malgré cela, Donald Trump a maintenu une position d’escalade envers Téhéran , laissant entendre que les États-Unis seraient prêts à frapper les infrastructures critiques de l’Iran si les forces iraniennes attaquaient à nouveau des navires dans le détroit d’Ormuz. Il a également déclaré que l’opinion publique américaine n’était « pas opposée à la guerre ».

, laissant entendre que les États-Unis seraient prêts à frapper les infrastructures critiques de l’Iran si les forces iraniennes attaquaient à nouveau des navires dans le détroit d’Ormuz. Il a également déclaré que l’opinion publique américaine n’était « pas opposée à la guerre ». La baisse des cours du pétrole pourrait atténuer les pressions inflationnistes et réduire les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d’intérêt à des niveaux élevés plus longtemps.

Le seuil des 4 000 dollars l’once reste un soutien psychologique important, même si les inquiétudes concernant les taux d’intérêt et la persistance des incertitudes sur le marché pétrolier pourraient limiter l’ampleur de la reprise. Une désescalade pourrait réduire la pression exercée par le pétrole et l’inflation La hausse des cours du pétrole, provoquée par les perturbations de l’approvisionnement dans le golfe Persique, continue de peser sur l’or. Le renchérissement de l’énergie accroît le risque d’une inflation persistante et renforce les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt à des niveaux restrictifs, voire procéder à une nouvelle hausse des taux. Bien que l’or soit largement considéré comme une couverture à long terme contre l’inflation, il ne génère aucun revenu. La hausse des rendements obligataires augmente donc le coût d’opportunité lié à la détention de ce métal non productif, ce qui pourrait réduire la demande d’investissement. Les perspectives de la Fed restent le principal facteur déterminant Les investisseurs attendent désormais la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale et les commentaires de son président, Kevin Warsh, à l’issue de la réunion de la semaine prochaine. Les marchés anticipent actuellement une probabilité de 64 % d’une hausse des taux en septembre. D’un point de vue technique, le franchissement à la hausse de la tendance baissière en place depuis le 6 juillet a amélioré le sentiment à court terme. Toutefois, l’or pourrait rester prisonnier d’une large fourchette de consolidation jusqu’à ce que les investisseurs reçoivent des signaux plus clairs sur l’évolution future des taux d’intérêt américains et sur les développements au Moyen-Orient. Cela dit, les craintes concernant un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Fed sont peut-être exagérées. Le président Warsh n’a pas indiqué que de nouvelles hausses de taux constituaient actuellement le scénario de base, tandis que l’approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, prévues plus tard cette année, pourrait réduire la probabilité d’un resserrement de la politique monétaire à l’approche du scrutin. D’un point de vue technique, les prochains niveaux de résistance majeurs pour l’or se situent autour de 4 800 dollars et de 5 000 dollars l’once, tous deux confirmés par les réactions antérieures des cours. Parallèlement, le niveau de 4 000 dollars continue de constituer une zone de support clé. Source: xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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