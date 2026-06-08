📉L'or recule face au dollar

La hausse des rendements obligataires et la vigueur du dollar américain ces derniers jours continuent de peser sur le moral des acteurs du marché de l'or. Ce lundi, on observe un léger rebond des cours de l'or, le métal précieux se redressant à environ 4 320 dollars l'once après être tombé à 4 270 dollars plus tôt dans la séance. Les cours du pétrole ont effacé la majeure partie des gains enregistrés sous l'effet des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, ce qui limite également aujourd'hui la poursuite de la hausse du dollar américain.

Le président Trump a déclaré qu'un accord avec l'Iran était proche et aurait exhorté Israël à ne pas riposter à la dernière attaque de Téhéran, qui a consisté en plusieurs frappes contre des cibles en Israël à la suite de la poursuite des opérations militaires israéliennes au Liban.

Ed Yardeni estime que l'or pourrait baisser jusqu'à 4 000 dollars l'once à court terme, mais reste optimiste quant aux perspectives à long terme. Il a noté que le métal précieux pourrait atteindre environ 5 500 dollars l'once d'ici la fin de la décennie.

L'or a enregistré sa plus forte baisse journalière depuis mars et sa pire performance hebdomadaire depuis fin mars. La publication vendredi dernier d'un rapport sur le marché du travail américain plus solide que prévu a accru le coût d'opportunité de la détention d'or, ajoutant de la pression sur les prix. Or (intervalle D1) L'or est passé sous sa moyenne mobile sur 200 jours (environ 4 445 dollars l'once), un signal techniquement négatif qui suggère un possible renversement de tendance. La récente vague de ventes remet en cause la croyance populaire selon laquelle l'or agit toujours comme une valeur refuge en période de tensions géopolitiques. Malgré la flambée des prix du pétrole et le conflit impliquant l'Iran, les principaux bénéficiaires jusqu'à présent ont été le dollar américain et les actions de Wall Street, soutenus par la confiance inébranlable du marché dans le scénario de croissance tiré par l'IA. Source: xStation5

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