🟡L'or teste les 4 000 dollars avant la Fed

Nous sommes à la veille de l’une des réunions de la Réserve fédérale les plus intrigantes et les plus incertaines. Les marchés anticipent une probabilité d’environ 36 % d’une hausse des taux d’intérêt lors de la réunion d’aujourd’hui ; toutefois, la situation au sein du Comité ainsi que le contexte macroéconomique et politique laissent penser que la décision d’aujourd’hui et la conférence de presse qui l’accompagnera pourraient déclencher des fluctuations importantes sur les marchés financiers.

Bien sûr, conformément au consensus du marché, la Fed devrait maintenir ses taux d’intérêt inchangés, mais le ton de la conférence de presse pourrait avoir un impact significatif sur le dollar, les rendements obligataires et, par conséquent, sur l’or et les indices américains. Que pouvons-nous attendre de l’événement d’aujourd’hui ?

Points clés à prendre en compte

La probabilité d’une hausse aujourd’hui est faible en termes d’ampleur, puisqu’elle s’établit à un peu plus d’un tiers, mais elle reste néanmoins relativement élevée, ce qui s’explique par un manque de communication adéquate de la part des responsables de la Fed, notamment Kevin Warsh. Kevin Warsh évite les déclarations, limite ses communications et attend les révisions des données d’automne ainsi que les rapports de ses groupes de travail, que nous ne verrons probablement qu’à la fin de cette année, lorsque le marché sera sûr à 100 % d’une hausse (voire de près de deux). Le mécanisme de transmission de la politique monétaire et le calendrier politique (élections de mi-mandat) suggèrent qu’une hausse pourrait intervenir à une date ultérieure. Le plus grand « cygne noir » reste le retour de l’inflation des matières premières. Le pétrole s’est brièvement négocié à 100 USD le baril, et les prix des carburants aux États-Unis ont dépassé les 4 USD le gallon. Malgré la récente baisse de l’inflation à 3,5 %, les pressions sur les prix pourraient réapparaître dans l’économie américaine.

Prix du marché vs consensus des analystes

En analysant la courbe des taux d’intérêt attendus, sur la base des contrats à terme, on constate une nette montée des anticipations de resserrement au cours du dernier mois. Alors qu’il y a quatre semaines, le marché attribuait une probabilité négligeable à toute intervention en juillet, actuellement, principalement en raison de la hausse des prix du pétrole, la probabilité d’une hausse s’est élevée à 36 %. La trajectoire à long terme s’annonce encore plus intéressante.

Pour septembre 2026, les marchés anticipent pleinement au moins une hausse (+1,05) ; pour décembre, ils s’approchent de deux hausses (+1,74) ; et pour avril 2027, ils anticipent plus de deux hausses complètes (+2,18). Cela témoigne des craintes croissantes du marché quant à l’apparition d’une « deuxième vague » d’inflation.

Courbe prévisionnelle pour les prochaines réunions de la Fed. Source : Bloomberg Finance LP, XTBDu point de vue du consensus économique, la Fed devrait décider de maintenir le statu quo. En revanche, sur plus de 100 votes recensés dans le consensus Bloomberg, deux indiquent une hausse des taux d’intérêt. Au sein même du FOMC, on pourrait compter deux votes résolument « hawkish », émanant principalement de membres qui ne sont pas votants permanents au sein du Comité (par exemple, Beth Hammack (Cleveland) et Lorie Logan (Dallas)).

Bien que le graphique en points présenté par la Fed ait laissé entrevoir la possibilité d’une hausse cette année, la moitié des membres du FOMC prévoient parallèlement que les taux resteront inchangés, voire qu’ils seront abaissés. D’un autre côté, Warsh lui-même indique que le graphique en points est un mauvais outil pour présenter les mesures de politique monétaire.

Évaluation du taux de la Fed à la fin de cette année. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

2. L’énigme Warsh : un discours « hawkish », des actions « dovish »

La plus grande inconnue de la réunion d’aujourd’hui réside dans l’attitude du nouveau président de la Fed, Kevin Warsh. Depuis son entrée en fonction, M. Warsh a considérablement réduit ses communications avec les marchés, partant du principe que les conférences de presse n’ont de sens que lorsque la banque centrale a des décisions importantes ou des changements systémiques à annoncer. Warsh affirme lui-même qu’il insiste beaucoup sur la nécessité d’une « véritable lutte contre l’inflation », mais dans la pratique, ses actions sont très modérées. Cela suscite des inquiétudes chez certains investisseurs, qui craignent que la Fed ne se contente tout simplement de « ne rien faire ».

Warsh a adopté une approche méthodique, presque « d’entreprise ». Il a nommé cinq groupes de travail spéciaux chargés d’étudier la nature de la dynamique actuelle de l’inflation, dont les rapports finaux ne sont attendus qu’à la fin de l’année. De plus, le nouveau président de la Fed attend manifestement la grande révision annuelle des données sur l’inflation PCE sous-jacente, prévue en septembre. S’exprimant devant le Congrès, il a fait valoir que, par exemple, les impulsions de la demande résultant de l’essor de l’intelligence artificielle (IA) alimentent la hausse des prix dans un premier temps, mais qu’à moyen et long terme, la croissance de la productivité générée par l’IA devrait avoir un effet désinflationniste.

Il convient également de s’interroger sur le fait même de la conférence de presse d’aujourd’hui. Bien que certains y voient le signe d’une hausse inattendue des taux (comme une dernière démonstration de force et un moyen d’asseoir sa crédibilité dans la lutte contre l’inflation), il est bien plus probable que M. Warsh présente un nouveau cadre de communication institutionnelle de la Fed, révise le format des communications relatives à l’incertitude des marchés ou partage les orientations préliminaires des groupes de travail. Il convient de rappeler qu’il s’agira de la deuxième conférence de presse de M. Warsh et que, s’il n’a rien à communiquer, celle-ci pourrait être nettement plus courte que la précédente.

3. Impasse politique : élections de mi-mandat et transmission de la politique monétaire.

Il est difficile d’évoquer les décisions de la Réserve fédérale lors d’une année électorale sans tenir compte du contexte politique. Malgré le caractère apolitique officiellement revendiqué par la Fed, à l’approche des élections au Congrès américain de novembre (élections de mi-mandat), la banque centrale se montre extrêmement prudente pour ne pas provoquer de chocs sur l’économie. Les études de la Fed indiquent clairement que l’économie réelle a besoin de près de six mois pour ressentir pleinement les effets d’une hausse des taux d’intérêt, et que ces changements se répercutent à court terme principalement via les marchés financiers et les prêts. Par conséquent, l’impact sur l’inflation elle-même est fortement décalé dans le temps.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour la réunion de juillet ? Une hausse éventuelle aujourd’hui commencerait à étouffer véritablement l’économie et à frapper le marché du travail précisément à la fin du mois d’octobre et au début du mois de novembre – c’est-à-dire au plus fort de la campagne électorale. Dans le même temps, à ce moment-là, l’inflation n’aurait probablement pas baissé de manière drastique à la suite de cette mesure. Prendre le risque d’un « atterrissage brutal » juste avant le scrutin est un scénario qu’aucun président de la Fed, même le plus belliciste, ne souhaite voir figurer à son actif sans nécessité absolue.

4. Le pétrole continue de dicter sa loi

Au-delà de tous les aspects pris en compte, tout dépendra en fin de compte presque exclusivement du pétrole brut, qui reste le principal moteur de l’inflation. La très forte hausse récente des cours du pétrole brut, qui ont atteint environ 100 USD le baril, et celle des prix des carburants, qui ont franchi la barre des 4 USD le gallon dans les stations-service américaines, constituent un signal d’alarme pour les banquiers centraux.

Aux États-Unis, un prix du carburant supérieur à 4 dollars équivaut à une taxe à la consommation imposée aux citoyens, tout en se répercutant immédiatement sur les coûts logistiques et de production dans presque tous les secteurs de l’économie. Un choc d’offre de ce type peut anéantir en quelques semaines la tendance à la baisse de l’inflation, y compris l’inflation sous-jacente, qui a été laborieusement construite au cours des derniers trimestres.

Bien que Kevin Warsh répète que la politique monétaire ne devrait pas réagir à des pics ponctuels de l’offre, l’histoire montre que le maintien à long terme du prix du pétrole autour de cent dollars se répercute immédiatement sur les mesures de l’inflation sous-jacente. Si le choc pétrolier perdure jusqu’à l’automne, les arguments préconisant d’attendre les « rapports finaux des groupes de travail » cesseront d’être crédibles aux yeux du marché. Si les marchés ont raison (compte tenu des anticipations de plus de deux hausses d’ici avril 2027), alors la suspension des mesures en juillet ne sera que le calme avant la tempête, et un resserrement agressif commencera à partir de septembre ou novembre. En revanche, si la situation au Moyen-Orient est rapidement maîtrisée et que les prix du gaz et des céréales baissent en raison d’El Niño, il est possible que l’inflation soit transitoire (bien que Powell ait laissé entendre quelque chose de similaire lors de la phase initiale de hausse de l’inflation après 2021).

5. Conclusions

Tout indique qu’aujourd’hui, la Fed maintiendra ses taux inchangés, acceptant le fait que les avantages à court terme pour la crédibilité de Warsh, partisan d’une politique « belliciste », sont moindres que le risque de geler inutilement un marché du travail encore instable (et le risque d’interférer avec la période électorale). Les investisseurs auront les yeux rivés sur le ton de la conférence de presse d’aujourd’hui. Si Warsh continue d’évoluer vers le profil d’un « sage qui étudie le marché » plutôt que celui d’un activiste, et si le pétrole se maintient au-dessus de 90-100 USD, de vives inquiétudes quant à une erreur de politique monétaire pourraient émerger sur le marché, ce qui, à long terme, pèsera sur la hausse des rendements obligataires et le renforcement du dollar.

6. Comment l’or pourrait-il réagir

L’or est clairement en baisse avant la décision d’aujourd’hui, bien que la paire EUR/USD reste stable en dessous du niveau de 1,14. La principale cause de la chute des cours de l’or aujourd’hui est le rebond des prix du pétrole brut suite à l’escalade de la situation au Moyen-Orient. L’or se maintient au niveau d’un support clé, qui devrait tenir en l’absence d’un changement clair de discours de la part de Warsh. Il est difficile de s’attendre à un ton accommodant de la part de Warsh, qui n’a encore rien fait pour venir à bout de l’inflation. Si, toutefois, il indique que la Fed est prête à relever ses taux ou, à tout le moins, à réduire son bilan, l’or pourrait alors passer sous la barre des 4 000 USD. Si le marché commence à anticiper plus de deux hausses d’ici le milieu de l’année prochaine, l’or pourrait même chuter dans la fourchette des 3 700 à 3 800.

L'or se maintient au-dessus des 4 000 USD, mais reste toutefois en dessous de sa moyenne sur 25 séances. Source : xStation5

L'or est actuellement bien valorisé par rapport au taux d'intérêt attendu, ce qui explique pourquoi toute évolution des anticipations pourrait avoir une incidence considérable sur les perspectives de l'or à court terme. Source : Bloomberg Finance LP, XTB