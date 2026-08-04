🗽 L'US500 au plus haut historique

Les actions américaines suscitent un regain d’intérêt de la part des investisseurs, qui se concentrent sur une saison des résultats record aux États-Unis, après que le président Donald Trump a déclaré que les négociations avec l’Iran se poursuivaient. Bien que Téhéran n’ait pas officiellement manifesté sa volonté de renoncer à toute option militaire, les investisseurs semblent de plus en plus s’habituer à la nouvelle réalité géopolitique au Moyen-Orient. Les propos de Trump ont été interprétés comme un signal potentiel indiquant que les deux parties pourraient chercher progressivement à apaiser les tensions avant les élections de mi-mandat américaines prévues cet automne. En conséquence, la baisse des cours du pétrole et celle des rendements obligataires apportent un soutien supplémentaire aux indices boursiers.

La saison actuelle des résultats aux États-Unis continue de dépasser même les attentes les plus optimistes. Les entreprises du S&P 500 devraient désormais afficher une croissance de leurs bénéfices de 47,4% en glissement annuel pour le deuxième trimestre, contre environ 23% prévus fin juin. Si ces prévisions se concrétisent, cela marquerait la plus forte croissance trimestrielle des bénéfices depuis le quatrième trimestre 2021, lorsque les bénéfices avaient bondi de plus de 91 % en glissement annuel. En excluant Alphabet et Amazon, la croissance attendue des bénéfices pour le S&P 500 s’établirait tout de même à un impressionnant 28,8 % en glissement annuel, soit le meilleur résultat depuis cinq ans.

La plupart des entreprises ne se contentent pas de dépasser les estimations de Wall Street, elles incitent également les analystes à revoir à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour l’ensemble de l’indice S&P 500. Selon les données de FactSet au 31 juillet, 86% des entreprises du S&P 500 ont annoncé un bénéfice par action supérieur aux attentes, tandis que 77% ont dépassé les prévisions de chiffre d’affaires. Neuf des onze secteurs ont vu leurs prévisions de bénéfices revues à la hausse grâce à des résultats meilleurs que prévu et à des estimations de BPA plus élevées.

Pour le troisième trimestre, 34 entreprises ont revu leurs prévisions de bénéfices à la hausse, tandis que seules 20 ont publié des perspectives négatives. Parallèlement, le S&P 500 se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 19,6, inférieur à sa moyenne sur cinq ans de 19,9 et seulement légèrement supérieur à sa moyenne sur dix ans de 19,0. Compte tenu de l’amélioration des marges des entreprises, du contexte favorable aux bénéfices et du fait que l’indice se négocie à des niveaux records, les valorisations actuelles ne semblent pas particulièrement surévaluées.

Graphiques US500 et PÉTROLE (D1)

Le contrat US500 a récemment rebondi à deux reprises après être brièvement passé sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours (ligne orange), soulignant l’importance de la zone comprise entre 7 200 et 7 300 points en tant que zone de soutien clé pour les acheteurs. L’indice se négocie désormais à un plus haut historique, tandis que le RSI reste juste en dessous de 60, ce qui suggère qu’il existe encore une marge de hausse. Les niveaux de soutien clés se situent près de 7 500 et 7 300 points, où le marché a déjà enregistré un intérêt d’achat significatif par le passé.