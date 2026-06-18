La Chine se rapproche d'un marché baissier 🚩 Alibaba et Tencent en tête de la vague de ventes

Le principal indice boursier chinois s'approche du seuil du marché baissier, ce qui met en évidence les inquiétudes croissantes des investisseurs quant aux perspectives économiques du pays. La pression s'exerce principalement sur les grandes entreprises du secteur de l'Internet et de la consommation, qui représentent une part importante des principaux indices boursiers chinois hors de Chine.

La faiblesse des actions chinoises n’est pas uniquement due au ralentissement de la croissance économique. La structure même de l’indice MSCI China, qui reste fortement concentrée sur les valeurs Internet et de consommation, constitue un enjeu de plus en plus important. Alors que les investisseurs internationaux allouent des capitaux aux fabricants de semi-conducteurs et aux entreprises tirant parti de l’intelligence artificielle en Corée du Sud et à Taïwan, les indices de référence chinois offshore restent tributaires de la consommation intérieure, des performances d’Alibaba et de Tencent, ainsi que du sentiment entourant le secteur immobilier.

En conséquence, même si l’économie chinoise se stabilise, le pays pourrait continuer à perdre la bataille des flux de capitaux mondiaux au profit d’autres marchés asiatiques offrant une exposition plus directe au cycle d’investissement dans l’IA.

L’indice MSCI China a chuté de 2,1 % aujourd’hui et s’est à un moment donné négocié à plus de 20 % en dessous de son plus haut du 2 octobre, le plaçant au bord d’un marché baissier technique. Alibaba et Tencent ont été les principaux responsables de cette baisse, alors même qu’ils ont longtemps constitué la pierre angulaire de l’exposition des investisseurs internationaux au secteur technologique chinois.

Qu’est-ce qui pèse sur les actions chinoises ?

Plusieurs facteurs défavorables frappent simultanément le marché :

Des tensions croissantes avec les institutions américaines. Tout récemment, le Pentagone a annoncé son intention d’ajouter BYD et Alibaba à une liste d’entreprises soupçonnées de collaborer avec le gouvernement chinois.

Un affaiblissement des données de consommation en Chine.

Les dépenses de consommation ont reculé en mai pour la première fois depuis le début de la pandémie.

Des résultats décevants pour les plus grandes plateformes Internet du pays.

Une concurrence intense, tant nationale qu’internationale, émanant de marchés tels que le Japon, la Corée du Sud et Taïwan, tandis que la Chine continue de supporter une prime de risque géopolitique plus élevée.

Des dépenses d’investissement massives liées à l’IA qui pèsent sur les marges à court terme.

Les flux de capitaux se réorientent vers des marchés qui bénéficient plus directement de l’essor mondial de l’IA.

La Corée du Sud et Taïwan continuent de bénéficier d’une forte demande en semi-conducteurs et en infrastructures d’IA grâce à leur exposition aux principaux fabricants mondiaux de puces. En revanche, l’indice MSCI Chine reste bien plus dépendant des tendances de consommation, de la réglementation, du secteur immobilier, de la confiance bancaire et des performances financières des plateformes Internet.

Le problème structurel de l’indice MSCI China

L’indice MSCI China reste dominé par les entreprises du secteur de l’Internet et de la consommation cotées à Hong Kong. Tencent représente environ 13 % de l’indice, tandis qu’Alibaba en représente environ 10 %.

Cette concentration signifie que la faiblesse d’une poignée de grandes entreprises suffit à faire chuter considérablement l’ensemble de l’indice de référence. Lorsque les résultats d’Alibaba et de Tencent sont décevants, l’indice a une capacité limitée à compenser ces pertes grâce à la bonne tenue d’autres secteurs.

Contrairement à des marchés tels que Taïwan et la Corée du Sud, les indices chinois offshore ne bénéficient pas d’une exposition significative au cycle propre au matériel d’IA. En conséquence, la reprise mondiale tirée par l’IA a largement contourné les actions chinoises cotées en dehors de la Chine continentale.

Le secteur technologique chinois ne se résume pas à une seule réalité

La faiblesse se concentre principalement sur les entreprises d’Internet et de commerce électronique. Alibaba et Tencent ont toutes deux annoncé pour le trimestre clos en mars un chiffre d’affaires inférieur aux attentes des analystes, ce qui fait craindre que les investissements massifs liés à l’IA ne mettent plus de temps que prévu à se traduire par une meilleure rentabilité.

Dans le même temps, les indices technologiques chinois nationaux affichent des performances nettement meilleures. L’indice Star 50, qui regroupe des fabricants de semi-conducteurs et des entreprises de haute technologie, a atteint aujourd’hui un niveau record.

Cela met en évidence une distinction importante : les investisseurs n’abandonnent pas pour autant le secteur technologique chinois dans son ensemble. Au contraire, ils se montrent de plus en plus sélectifs, privilégiant les entreprises liées aux semi-conducteurs, à l’industrie manufacturière de pointe et à la chaîne d’approvisionnement chinoise en matière d’IA.

L’indice Hang Seng China Enterprises reste sous pression

Cette pression est également visible sur l’indice Hang Seng China Enterprises, qui a chuté de plus de 2 % aujourd’hui. Cet indice de référence est actuellement l’un des principaux indices boursiers mondiaux les moins performants de l’année parmi les plus de 90 indices suivis par Bloomberg.

Par ailleurs, l’indice Hang Seng Tech est entré en marché baissier plus tôt cette année, ce qui suggère que la faiblesse des valeurs technologiques chinoises n’est pas simplement une correction à court terme, mais s’inscrit dans un contexte plus large de perte de confiance envers les grandes plateformes Internet.

Pourquoi les marchés chinois déçoivent-ils les investisseurs ?

Les actions chinoises restent sous pression, car les investisseurs ne voient toujours pas de catalyseur clair susceptible d’amorcer une reprise structurelle. Le problème va au-delà de la faiblesse du sentiment des investisseurs et tient également à la composition même des indices, qui restent fortement tributaires de la consommation, des plateformes Internet et des résultats d’un petit nombre de géants technologiques.

Tant que les dépenses de consommation n’auront pas commencé à se redresser et que des entreprises telles qu’Alibaba et Tencent n’auront pas affiché une amélioration plus convaincante de leurs résultats, l’indice MSCI China devrait rester vulnérable à de nouvelles pressions à la baisse.

Dans le même temps, la vigueur relative des indices de référence chinois du secteur des semi-conducteurs suggère que les investisseurs continuent de rechercher une exposition à la Chine, mais de manière de plus en plus sélective et principalement par le biais d’entreprises directement liées au cycle d’investissement dans l’IA.

Les entreprises technologiques chinoises sont-elles en train de perdre la course à l’IA face à la Corée du Sud et à Taïwan ?

L’une des principales raisons de la sous-performance de l’indice MSCI China réside dans sa participation limitée à la reprise mondiale tirée par l’IA. Alors que les marchés sud-coréens et taïwanais continuent de bénéficier d’une demande record en semi-conducteurs et en infrastructures d’IA, les indices chinois offshore restent dominés par les plateformes Internet et les entreprises de consommation.

Selon Vey-Sern Ling, de l’Union Bancaire Privée, les entreprises technologiques chinoises sont en effet devenues « les victimes du succès de leurs voisins d’Asie du Nord ». Les investisseurs privilégient de plus en plus les fabricants de semi-conducteurs, qui bénéficient directement des investissements dans l’IA, plutôt que les plateformes Internet telles qu’Alibaba et Tencent.

Cela a considérablement accru le coût d’opportunité lié à la détention d’actions technologiques chinoises. Les capitaux mondiaux affluent naturellement vers les marchés où la croissance des bénéfices est plus visible, en particulier la Corée du Sud et Taïwan.

Il y a quelques années à peine, Alibaba, Tencent et d’autres plateformes Internet constituaient le principal argument d’investissement en faveur des actions chinoises cotées à l’étranger. Aujourd’hui, ce discours perd progressivement de son élan.

Les résultats du premier trimestre ont montré qu’Alibaba et Tencent n’avaient pas répondu aux attentes en matière de chiffre d’affaires. La rentabilité est mise sous pression par trois facteurs majeurs :

La hausse des dépenses d’investissement dans l’intelligence artificielle.

Une concurrence nationale extrêmement intense.

La faiblesse persistante de la demande des consommateurs chinois.

Pour les investisseurs, cela représente un changement significatif dans le discours entourant le secteur technologique chinois. Les plateformes Internet continuent de générer des flux de trésorerie substantiels, mais elles ne sont plus considérées comme le moteur de croissance incontesté du marché boursier chinois, comme elles l’étaient avant la pandémie et avant le durcissement de la réglementation dans ce secteur.

Indice CHN.cash et actions BABA.US (période D1)

Source: xStation5

Source: xStation5