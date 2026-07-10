La Fed présente son rapport semestriel. Les actions sont chères, mais n'y a-t-il pas de bulle ?

À quelques jours seulement de la première audition de Kevin Warsh devant le Congrès en tant que président de la Fed, la Réserve fédérale a publié son rapport semestriel sur l'évolution de la situation économique et financière aux États-Unis. Voici la publication, alors que la paire EUR/USD tente de se redresser après avoir atteint ses plus bas niveaux depuis un an, sous l'effet d'une position hawkish du FOMC, des déclarations de M. Warsh axées sur l'inflation et des flux de capitaux vers le dollar américain, considéré comme une valeur refuge. La paire EURUSD tente un léger rebond par rapport à ses récents plus bas, s'échangeant près de 1,1435. La paire a trouvé un soutien solide aux alentours du niveau de 1,1355 et teste actuellement la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 10 jours (1,1424). Toutefois, la tendance générale reste baissière, le cours s'échangeant bien en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 30 et 100 jours, ce qui indique une forte résistance à proximité de 1,1466 et 1,1510. Le RSI, à 45,7, se situe en territoire neutre, ce qui suggère une consolidation avant le prochain mouvement directionnel. Source : xStation5 Quels enseignements peut-on tirer de ce rapport ? Le rapport et la séance de questions-réponses à venir revêtent tous deux une importance bien plus grande que d’habitude suite à la récente décision de M. Warsh d’abandonner les indications prospectives. Ce changement de politique a privé le marché de pratiquement toute indication sur la façon dont le nouveau président de la Fed perçoit les perspectives économiques et la future politique monétaire, faisant de ce rapport une feuille de route essentielle pour les investisseurs à la recherche d’indices sur les taux d’intérêt. Évolution de l’économie américaine Croissance au 1er trimestre 2026 : la croissance économique a été stimulée par les investissements dans les technologies et les dépenses publiques.

Capacité de production et industrie manufacturière : la capacité de production américaine progresse à un rythme soutenu, la production industrielle étant alimentée par les investissements dans les centres de données liés à l’IA.

Marché immobilier : l’activité sur le marché immobilier reste atone. Anticipations d’inflation : les indicateurs d’anticipations d’inflation à long terme s’alignent globalement sur l’objectif de 2 %.

Offre de main-d’œuvre : La croissance de l’offre de main-d’œuvre a ralenti en raison d’une immigration moins soutenue et d’évolutions démographiques. Système financier et conditions de crédit Résilience du système : Le système financier est qualifié de « solide et résilient », ses vulnérabilités globales restant inchangées.

Valorisation des actifs : Les cours des actions, des obligations d’entreprises et des logements résidentiels dépassent leurs moyennes historiques.

Accès au crédit : Les petites entreprises et les ménages sont confrontés de manière persistante à des conditions de crédit restrictives.

Réserves bancaires : Les réserves bancaires se maintiennent à un niveau « abondant », soutenues par les achats effectués dans le cadre de la gestion des réserves. Crédit privé et activité des fonds Situation du marché : Les marchés du crédit privé continuent de fonctionner normalement, et les fonds ont fréquemment fixé des limites de rachat.

Demandes de rachat : Certains fonds de crédit privé ont connu une hausse significative des demandes de rachat lors du premier trimestre, ce qui laisse entrevoir des défauts de paiement sous-jacents et des inquiétudes quant à la qualité des actifs. En quoi consiste ce rapport ? Le rapport semestriel de la Fed (officiellement intitulé « Rapport sur la politique monétaire ») est un document obligatoire que le Conseil de la Réserve fédérale soumet au Congrès deux fois par an. Il présente la situation actuelle de l’économie américaine, la mise en œuvre de la politique monétaire, ainsi que les perspectives de la Fed en matière d’inflation, d’emploi et de stabilité financière. En quoi est-ce important pour les marchés ? Ce rapport offre aux investisseurs un aperçu des plus complets de l’évaluation macroéconomique de la banque centrale, influençant directement les anticipations concernant de futures baisses ou hausses des taux d’intérêt. Des éléments clés — tels que des valorisations d’actifs dépassant les moyennes historiques, un resserrement des conditions de crédit privé et des anticipations d’inflation bien ancrées à 2 % — fournissent des signaux essentiels qui déterminent le sentiment des opérateurs sur les marchés mondiaux des obligations, des actions et des devises.

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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