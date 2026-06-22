La livre sterling rebondit alors que les marchés saluent la démission du Premier ministre Keir Starmer 🚀

La livre sterling s'apprécie face à toutes les principales devises suite à l'annonce de la démission de Keir Starmer, premier Premier ministre britannique depuis l'arrivée au pouvoir du Parti travailliste en 2024.

Annonce de démission

Ce qui s'est passé : Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé sa démission de ses fonctions de chef du Parti travailliste et de Premier ministre, reconnaissant que ses collègues doutaient de sa capacité à mener le parti jusqu'aux prochaines élections.

Période de transition : Afin d’assurer une passation de pouvoir en bonne et due forme, M. Starmer restera en fonction jusqu’à ce que le Parti travailliste ait mené à bien son processus officiel d’élection d’un nouveau chef.

Prochaines étapes : Un processus officiel de sélection d’un nouveau chef de file a été lancé. Andy Burnham, qui a récemment remporté un siège au Parlement, est le successeur pressenti et le favori ; la transition devrait s’achever d’ici quelques semaines s’il se présente sans opposition. La période de dépôt des candidatures est prévue du 9 au 16 juin, et un nouveau Premier ministre devrait être désigné d’ici la fin des vacances d’été.

Réaction des marchés

La livre sterling (GBP) : La livre sterling a fléchi dans un premier temps à l'annonce de la nouvelle, mais a rapidement inversé la tendance et surperforme actuellement les principales devises à la suite de cette annonce, enregistrant une hausse de 0,85 % face au yen, de 0,55 % face à l'euro et de 0,55 % face au dollar, les marchés saluant la fin de l'impasse politique.

Gilts (obligations britanniques) : Les rendements des obligations d’État britanniques à 10 ans ont baissé de 4 points de base aujourd’hui pour s’établir à 4,80 %, à la suite de cette annonce. Rappelons que les rendements des gilts à 10 ans avaient initialement bondi après la victoire de Burnham aux élections partielles, mais qu’ils étaient restés stables à 4,8452 % en début de journée lundi. Burnham s’est activement employé à rassurer les marchés obligataires en s’engageant à respecter des règles budgétaires strictes.

Actions et sentiment des investisseurs : Le sentiment général du marché a réagi avec soulagement plutôt qu’avec panique, l’indice de référence stochastique britannique, le FTSE 100, terminant la séance dans le vert (+0,6 %). Les investisseurs ont salué cette succession annoncée à l’avance ainsi que les promesses de modération budgétaire de Burnham, apaisant ainsi les craintes de politiques économiques imprudentes ou d’un vide de pouvoir soudain.

Malgré une volatilité plutôt faible de l’écart entre les rendements obligataires allemands et britanniques à 10 ans, la paire EURGBP a chuté à son plus bas niveau depuis près de deux semaines. Les inquiétudes similaires concernant les finances publiques et la croissance en Allemagne pourraient maintenir les rendements alignés et limiter la volatilité de cet écart, ce qui pourrait servir de point d’ancrage avant une cassure baissière prolongée. Source : XTB Research

Le contexte

La démission de Starmer met fin à un mandat de moins de deux ans, après sa victoire écrasante de 2024. Son départ fait suite à de lourdes défaites lors des élections locales de mai, à une rébellion interne concernant les politiques budgétaires et à des nominations controversées. Le coup de grâce a été porté le 18 juin, lorsque son successeur désigné, Andy Burnham, a remporté une élection partielle décisive à Makerfield, scellant ainsi l’inévitable changement de direction.

EURGBP (H4)

La paire affiche une forte cassure baissière, mise en évidence par une énorme bougie rouge transperçant à la fois les moyennes mobiles exponentielles (EMA) à 30 et 100 périodes. Le cours s’est effondré depuis son récent sommet à 0,8678, franchissant à la baisse plusieurs niveaux de support de Fibonacci.

Il teste actuellement le niveau critique de retracement de 78,6 % à 0,8632. La dynamique est fortement négative, le RSI plongeant à 35,0, se rapprochant rapidement d’une zone de survente. Une cassure durable sous ce support exposerait la paire à l’extension de 100 % à 0,8620.

Source: xStation5