La mémoire, fondement des voitures modernes. Micron et General Motors signent un accord stratégique

Micron et General Motors ont conclu un accord à long terme portant sur la fourniture de mémoires à semi-conducteurs destinées aux plateformes automobiles modernes du constructeur américain. Cet accord porte à la fois sur les mémoires volatiles et sur les composants de stockage de données, qui constituent aujourd’hui l’un des piliers essentiels du fonctionnement des véhicules modernes. Concrètement, cela concerne des composants tels que les mémoires DRAM et les dispositifs de stockage flash NAND utilisés dans les systèmes automobiles. Ces éléments sont essentiels au bon fonctionnement de l’électronique automobile, de plus en plus sophistiquée, notamment les systèmes d’aide à la conduite, les systèmes multimédias et l’architecture numérique au sens large qui définit rapidement les automobiles modernes. Cependant, cet accord va bien au-delà d’un simple contrat d’approvisionnement commercial standard. Les deux entreprises ont l’intention de collaborer à la conception de technologies de nouvelle génération, ce qui implique non seulement la livraison de composants finis, mais aussi l’alignement conjoint des feuilles de route de développement des mémoires sur les besoins futurs des plateformes automobiles de General Motors. En conséquence, la relation entre les deux entreprises évolue vers un partenariat technologique à long terme. Au niveau du marché, cela reflète une évolution plus large du modèle opérationnel de Micron. L’entreprise s’éloigne de plus en plus de son rôle de fabricant traditionnel de semi-conducteurs soumis aux fluctuations conjoncturelles pour s’orienter vers celui de fournisseur de volumes garantis par des contrats pluriannuels destinés à des secteurs stratégiques. Ces derniers temps, Micron a annoncé une série d’accords de ce type, couvrant une part significative de sa future production de mémoires. Pour General Motors, l’importance de cette coopération est particulièrement évidente. L’industrie automobile est en passe de devenir l’un des consommateurs les plus prévisibles de semi-conducteurs, car les cycles de vie des plateformes automobiles sont longs et les exigences en matière de continuité d’approvisionnement sont exceptionnellement strictes. Parallèlement, les voitures ressemblent de plus en plus à des ordinateurs sur roues, où la mémoire et le traitement des données jouent un rôle tout aussi fondamental que les systèmes mécaniques traditionnels. Parallèlement, le contexte macroéconomique général reste très pertinent. La demande en mémoire est actuellement tirée principalement par l’intelligence artificielle et l’expansion des centres de données, ce qui crée des contraintes d’approvisionnement et fait grimper les prix de la DRAM ; certains rapports font état d’augmentations d’environ 70% depuis la fin de l’année dernière. Dans un tel environnement, les fabricants de semi-conducteurs bénéficient d’un pouvoir de négociation accru, tandis que les contrats de type SCA assurent à la fois la sécurité d’approvisionnement pour les clients et la stabilisation des marges pour les producteurs. En conséquence, cet accord avec GM ne constitue pas un événement isolé, mais s’inscrit dans le cadre d’une réorientation stratégique plus large de Micron, qui passe d’un modèle économique purement cyclique à une approche davantage axée sur les contrats, s’apparentant à certains égards à celle des fournisseurs d’infrastructures à long terme. Le marché pourrait y voir une amélioration de la qualité du chiffre d’affaires, tout en y voyant le signe que le cycle actuel du marché de la mémoire est, d’un point de vue structurel, plus tendu que les cycles traditionnels.

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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