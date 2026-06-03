Laser Photonics bondit de 57 % en pré-ouverture, sur fond de rumeurs concernant un éventuel contrat avec l'armée américaine

Le cours de l'action de Laser Photonics (LASE) a bondi de près de 170 % après que la société a annoncé que son système anti-drones Laser Shield (LSAD) avait été sélectionné pour un programme d'évaluation des technologies de défense du gouvernement américain. La société a souligné qu'il ne s'agissait pas d'une attribution de contrat ni d'une commande, mais bien d'une participation à un processus d'évaluation technique. La flambée actuelle du cours de l'action semble largement spéculative, car la participation à un processus d'évaluation technique ne garantit pas l'obtention d'un futur contrat de défense. Le système LSAD a été sélectionné dans le cadre de l'appel à solutions « Vulcan » de la Mission Engineering and Integration Activity (MEIA) et a obtenu la meilleure note dans la catégorie « Counter C5ISR-T », qui couvre les technologies de commandement, de contrôle, de communication, de cybersécurité, de renseignement, de surveillance, de reconnaissance et de ciblage.

La phase suivante implique une collaboration technique directe avec des ingénieurs du gouvernement afin d'évaluer l'efficacité, l'évolutivité et l'adéquation du système aux exigences opérationnelles militaires.

Les projets qui franchissent cette étape avec succès pourront passer à la phase de prototypage ou bénéficier d’un financement pour des tests et des expérimentations supplémentaires.

Le PDG Wayne Tupuola a déclaré que cette sélection confirmait l’état de préparation et la pertinence opérationnelle de la technologie d’énergie dirigée de la société pour des applications militaires.

Malgré cette forte remontée, Laser Photonics en est encore à un stade très précoce de la commercialisation de ses technologies de défense. En 2025, la société a généré un chiffre d'affaires net de 8,3 millions de dollars tout en enregistrant une perte nette de 17,5 millions de dollars. La croissance du chiffre d'affaires a été principalement tirée par des acquisitions et la demande industrielle, mais la société reste déficitaire. L'obtention de contrats de défense aux États-Unis peut prendre des années et implique généralement plusieurs étapes de test, de validation et de certification. Par ailleurs, Laser Photonics reste soumise à la pression réglementaire du Nasdaq. Le 22 mai, la société a reçu un avis de non-conformité en raison d’un retard dans le dépôt de son rapport trimestriel (formulaire 10-Q pour le premier trimestre 2026). Laser Photonics dispose de 60 jours pour soumettre un plan de remise en conformité et pourrait avoir jusqu’au 16 novembre 2026 pour rétablir sa pleine conformité. Dans le même temps, le marché des systèmes anti-drones continue de se développer rapidement, les drones à bas coût devenant de plus en plus courants sur les champs de bataille modernes. De plus en plus d’entreprises investissent dans les technologies de défense basées sur le laser. AeroVironment développe son système laser anti-drone Locust X3, tandis que la société australienne Electro Optic Systems (EOS) étend sa capacité de production de lasers à haute énergie à Singapour. L'un des principaux avantages des armes laser réside dans leur faible coût par engagement par rapport aux missiles intercepteurs onéreux, ce qui rend les systèmes à énergie dirigée de plus en plus attractifs pour les clients militaires du monde entier. Laser Photonics (LASE.US, D1) Source: xStation5

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