📈 Le Bitcoin dépasse les 62 000 dollars

Bitcoin a enregistré une forte hausse après la publication de chiffres de l’emploi non agricole américain (NFP) inférieurs aux attentes, passant d’environ 61 000$ à 62 000$, tandis que l’annonce de l’acquisition par la société d’investissement japonaise MetaPlanet de 2 823 BTC supplémentaires, d’une valeur d’environ 170 millions de dollars, a encore renforcé le sentiment du marché. Cet achat massif a renforcé la confiance dans le maintien de la demande institutionnelle pour Bitcoin et a également contribué à un « short squeeze » partiel, augmentant l’activité de négociation et soutenant la remontée. Si la tendance d’achat se poursuit, les prochains objectifs haussiers majeurs se situent dans la fourchette de 73 000 à 77 000 dollars, tandis que certains analystes à long terme continuent de pointer vers une évolution potentielle vers les 200 000 dollars au cours des prochaines années. Néanmoins, les perspectives du Bitcoin restent fortement tributaires des conditions macroéconomiques, notamment de la politique de la Réserve fédérale, des tendances inflationnistes et de l’appétit global pour le risque. Parallèlement, Citigroup a abaissé hier son objectif de cours à 12 mois pour Bitcoin à 82 000 dollars, ce qui implique tout de même une hausse d’environ 35% par rapport aux niveaux actuels. Points clés Citi a abaissé son objectif de cours à 12 mois pour Bitcoin de 112 000$ à 82 000$ , tout en révisant à la baisse ses prévisions pour l’Ethereum de 3 175$ à 2 240$ .

, tout en révisant à la baisse ses prévisions pour l’Ethereum de . La banque a invoqué une demande plus faible de la part des investisseurs, des sorties persistantes de capitaux des ETF et la lenteur du processus législatif américain en matière de cryptomonnaies comme principales raisons de ses perspectives plus prudentes.

Bitcoin reste à environ 50% en dessous de son plus haut historique atteint en octobre 2025 et continue de s’échanger en dessous de ses moyennes mobiles à long terme.

et continue de s’échanger en dessous de ses moyennes mobiles à long terme. Citi table désormais sur zéro afflux net vers les ETF de cryptomonnaies au cours de l’année à venir, contre une prévision antérieure de 10 milliards de dollars d’afflux nets.

au cours de l’année à venir, contre une prévision antérieure de d’afflux nets. Dans son scénario de récession, Citi prévoit une chute du Bitcoin à 53 000 dollars, ce qui implique une baisse d’environ 15% par rapport aux cours actuels. Bitcoin (D1) Bitcoin a connu trois impulsions baissières majeures depuis l’automne 2025. Lors de chacune des deux baisses précédentes, le cours a fini par remonter au-dessus du retracement de Fibonacci à 38,2%, ce qui, dans le cycle actuel, impliquerait un rebond vers environ 67 000 dollars. Les principaux niveaux de résistance sont désormais le retracement de Fibonacci à 61,8% près de 73 000 dollars et la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), représentée par la ligne rouge, qui se situe actuellement autour de 77 000 dollars. Le support initial se maintient dans la zone 57 000–58 000 dollars, où les acheteurs sont intervenus à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet. Le rapport sur l’emploi américain publié aujourd’hui, plus faible que prévu et faisant état d’une création d’un peu moins de 60 000 emplois alors que les prévisions tablaient sur plus de 100 000, a constitué un catalyseur supplémentaire à court terme pour le rebond du Bitcoin. Source: xStation 5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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