Le Bitcoin dépasse les 66 000 dollars alors que les flux vers les ETF reprennent, mais Glassnode met en garde contre une volatilité accrue

Le Bitcoin a franchi la barre des 66 000 $, tandis que les flux des ETF au comptant sur le Bitcoin laissent entrevoir un retour progressif à une phase d’accumulation après plusieurs semaines de ventes quasi ininterrompues. Plus important encore, le cours a dépassé la zone des 65 000 $ et est repassé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours (EMA50), ce qui améliore les perspectives techniques à court terme.

Il est intéressant de noter que l’activité d’achat s’est également renforcée sur l’ensemble du marché des métaux précieux, ce qui pourrait signaler un regain d’intérêt pour des actifs qui présentent historiquement une corrélation négative avec le dollar américain et qui ont subi une forte pression à la vente ces derniers mois. D’un point de vue technique, la zone 64 000 $ – 65 000 $ représente désormais le premier niveau de soutien majeur pour le Bitcoin, suivie par la zone des 57 000 $, où un intérêt d’achat s’était manifesté précédemment.

Que constate Glassnode ?

Selon Glassnode, le Bitcoin est entré dans une phase de consolidation après avoir rebondi depuis des niveaux inférieurs à 58 000 dollars. Si la tendance haussière générale reste intacte, la dynamique a commencé à ralentir, et les volumes de transactions au comptant relativement modérés suggèrent que les investisseurs attendent encore une confirmation plus solide que la reprise est durable.

Dans le même temps, le positionnement sur le marché des produits dérivés est devenu moins défensif. L’intérêt ouvert sur les contrats à terme et les options continue d’augmenter, les traders de contrats à terme perpétuels sont revenus à une position acheteuse, et la demande de protection contre la baisse a diminué. Cependant, Glassnode note que l’effet de levier se reconstitue prudemment, les taux de financement restant relativement bas et n’indiquant pas encore une surchauffe du marché.

Les analystes de la société estiment également que la pression vendeuse des investisseurs institutionnels pourrait s’atténuer. Ils soulignent l’amélioration des entrées de capitaux dans les ETF américains sur le Bitcoin au comptant et le fait que de nombreux investisseurs en ETF reviennent vers le seuil de rentabilité. Les entrées globales de capitaux restent toutefois prudentes, comme en témoigne la contraction continue de la capitalisation mensuelle réalisée.

Selon Glassnode, le principal risque réside dans l’évolution de la composition des acteurs du marché. Une part croissante des capitaux est désormais détenue par des investisseurs à court terme, qui ont tendance à réagir de manière plus agressive aux fluctuations de prix et aux changements de dynamique. Cela signifie que le Bitcoin continue de bénéficier du soutien apporté par les détenteurs à long terme et de la très forte rentabilité des investisseurs, mais que les futures hausses et corrections pourraient devenir nettement plus volatiles.

Glassnode conclut que le marché reste fondamentalement résilient, mais qu’il devient de plus en plus sensible à l’affaiblissement de la dynamique et à une reprise de la pression à la vente. La société note également que les détenteurs à long terme se montrent moins enclins à réaliser leurs pertes, bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation définitive que le Bitcoin ait atteint un plancher durable.

Perspectives techniques du Bitcoin (graphique D1)

Si une nouvelle impulsion baissière venait à émerger de la zone de résistance 66 000 $ - 70 000 $, une troisième vague baissière majeure pourrait théoriquement s’étendre jusqu’à 45 000 $. Il convient de noter que, lors de la correction hivernale qu’en avril, le Bitcoin a brièvement regagné la EMA50 avant de reprendre sa baisse, ce qui suggère qu’un passage au-dessus de la moyenne mobile ne suffirait pas à lui seul à confirmer un renversement durable de tendance.

Source: xStation5