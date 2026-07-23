Le blé atteint son plus haut niveau depuis mai 2024 🚜 Les risques pesant sur les exportations en provenance de la mer Noire alimentent la hausse

Les contrats à terme sur le blé du CBOT ont franchi la barre des 700 cents le boisseau pour la première fois depuis des mois, les investisseurs anticipant de plus en plus les risques croissants pesant sur l'approvisionnement mondial en céréales. Cette remontée s'explique par l'aggravation des perturbations affectant les exportations en provenance de la mer Noire, les perspectives décevantes pour la récolte de blé de printemps aux États-Unis et les prévisions d'un resserrement de l'offre mondiale à la suite des récents rapports de l'USDA.

Faits marquants

Les contrats à terme sur le blé du CBOT ont dépassé les 700 cents le boisseau , prolongeant ainsi la remontée amorcée en juillet alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en blé s'intensifient.

, prolongeant ainsi la remontée amorcée en juillet alors que les inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial en blé s'intensifient. La Russie aurait suspendu les expéditions nocturnes de céréales depuis le port de Novorossiysk à la suite d’attaques de drones ukrainiens, ce qui suscite des inquiétudes quant aux exportations en provenance de l’un des plus grands terminaux céréaliers au monde.

L’USDA a récemment revu à la baisse son estimation de la superficie ensemencée en blé aux États-Unis, la ramenant à son plus bas niveau depuis 1970, tandis que les prévisions de rendement du blé de printemps américain se détériorent également.

Les perturbations des exportations en mer Noire renforcent les inquiétudes concernant l’approvisionnement mondial en blé

La dernière vague de hausse a été déclenchée par la recrudescence des tensions dans la région de la mer Noire. Selon les rapports de marché, la Russie a temporairement suspendu les exportations nocturnes de céréales depuis le port de Novorossiysk après une série d’attaques de drones ukrainiens. Les investisseurs craignent que de nouvelles perturbations n’affectent les flux d’exportation du plus grand exportateur mondial de blé.

Ces inquiétudes ne se limitent pas à un seul port. La Russie et l’Ukraine représentent ensemble environ un tiers des exportations mondiales de blé, ce qui signifie que toute aggravation des perturbations logistiques fait immédiatement grimper la prime de risque intégrée dans les cours mondiaux des céréales. Les coûts d’assurance pour le transport maritime dans la région ont également augmenté, tandis que les analystes continuent de surveiller si la Russie sera contrainte de réacheminer davantage d’exportations de céréales par voie ferroviaire ou via des itinéraires alternatifs, ce qui ferait grimper les coûts de transport.

Les rapports de l’USDA et les prévisions de récolte américaines en baisse renforcent les arguments haussiers

Les inquiétudes liées à l’offre ne se limitent pas à la mer Noire. Le ministère américain de l’Agriculture a surpris les marchés fin juin en révisant à la baisse la superficie ensemencée en blé aux États-Unis à 42,74 millions d’acres, soit environ 6 % de moins que l’année dernière et le niveau le plus bas depuis 1970. Le rapport WASDE de juillet a encore renforcé les anticipations d’un resserrement de l’offre américaine en revoyant à la baisse les estimations de production et de stocks de fin de campagne.

Dans le même temps, la tournée annuelle des cultures du Dakota du Nord a fait état de rendements moyens de blé de printemps de 45,9 boisseaux par acre, soit près de quatre boisseaux de moins que l’année dernière. Le Dakota du Nord étant le premier producteur américain de blé de printemps à haute teneur en protéines, ces rendements en baisse pourraient entraîner un resserrement de l’offre de blé de qualité supérieure plus tard dans l’année.

La canicule en Europe accentue encore la pression sur la production mondiale de blé

Les conditions météorologiques contribuent également à la remontée des cours. L’Europe occidentale a connu une canicule prolongée pendant la phase critique de remplissage des grains, ce qui a réduit à la fois les rendements et la qualité des récoltes.

Le ministère français de l’Agriculture estime que la production nationale de blé tendre en 2026 atteindra environ 32 millions de tonnes, soit environ 4 % de moins que l’année dernière et un niveau inférieur à la moyenne sur cinq ans. La hausse des prix en France et en Roumanie, où le blé destiné à l’exportation a gagné environ 16 à 19 dollars par tonne au cours de la semaine dernière, illustre encore davantage le resserrement des conditions d’approvisionnement à travers l’Europe.

Analyse technique : les contrats à terme sur le blé franchissent la barre des 700 cents le boisseau

Les contrats à terme sur le blé du CBOT ont franchi le seuil psychologique important des 700 cents le boisseau, prolongeant ainsi la reprise amorcée début juillet. Le marché a désormais progressé de près de 10 % ce mois-ci, faisant du blé l’une des matières premières agricoles les plus performantes du mois de juillet.

Le prochain catalyseur sera probablement le rapport hebdomadaire de l’USDA sur les ventes à l’exportation. Selon les estimations de Reuters, les ventes à l’exportation de blé américain pourraient se situer entre 200 000 et 550 000 tonnes. Une forte demande à l’exportation, combinée à la persistance des perturbations dans la région de la mer Noire et aux risques liés aux conditions météorologiques pesant sur la production, pourrait apporter un soutien supplémentaire aux cours du blé dans les semaines à venir.

Source: xStation5