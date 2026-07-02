Le blé progresse alors que l'USDA fait état de la plus petite superficie récoltée depuis 1877 🔼

Les cours du blé ont progressé pour la troisième séance consécutive après que le ministère américain de l’Agriculture (USDA) a revu à la baisse ses prévisions pour le marché, en raison de la détérioration de l’état des cultures de blé d’hiver aux États-Unis. La question centrale pour les investisseurs est de savoir si la baisse de l’offre américaine pourra soutenir durablement les contrats à terme sur le blé.

L’USDA prévoit que les agriculteurs américains ne récolteront que 32,1 millions d’acres de blé en 2026, ce qui représenterait la plus petite superficie récoltée depuis 149 ans et le niveau le plus bas depuis 1877. Les contrats à terme sur le blé ont grimpé à environ 6,00 dollars le boisseau depuis début juillet, rebondissant après avoir atteint, le 29 juin, leur plus bas niveau en près de quatre mois, suite à la publication de rapports de l’USDA faisant état d’une baisse des stocks de blé et d’une réduction des superficies ensemencées.

L’USDA a également indiqué que les stocks de blé américains s’élevaient à 920 millions de boisseaux au 1er juin, un chiffre inférieur aux attentes du marché. Entre février et avril, les prix du pétrole ont augmenté de 58 % tandis que les prix des engrais ont bondi de 66 %, ce qui a considérablement alourdi les coûts de production agricole et a apporté un soutien supplémentaire aux cours du blé.

Une date clé pour le marché est le 21 août, date à laquelle expire la suspension de 60 jours de certaines sanctions contre l’Iran. L’absence d’accord durable pourrait à nouveau accroître le risque de perturbations dans le détroit d’Ormuz, ce qui pourrait soutenir les cours du blé en raison de la hausse des coûts de l’énergie et du transport.

Bien que les prix des engrais aient partiellement reculé, les coûts de production restent élevés et les agriculteurs ne s’attendent pas à une amélioration rapide de leur rentabilité. Les investisseurs suivront également de près le règlement des contrats à terme sur le blé de juillet, le 14 juillet, qui pourrait révéler dans quelle mesure la prime de risque géopolitique actuelle reste intégrée dans les cours à terme.

Graphique du BLÉ (D1)

Si l’on examine le graphique quotidien, les contrats à terme sur le blé du CBOT ont réussi à défendre la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), représentée par la ligne rouge, autour de la zone des 580–585 cents le boisseau. Un fort intérêt acheteur à ces niveaux a repoussé les prix au-dessus de 600 cents le boisseau, laissant le contrat à environ 15 % en dessous du récent plus haut local proche de 690 cents.

Au cours des trois dernières séances de négociation, le marché a enregistré un volume marqué par une très forte prédominance des achats, ce qui suggère que la demande est devenue de plus en plus soutenue après le récent rebond.

Source: xStation 5

Rapport sur les positions des opérateurs (COT) – Blé CBOT (Rapport au 23 juin 2026)

Points clés

Les fonds spéculatifs restent très baissiers, détenant environ 70 000 contrats courts nets malgré la récente remontée des cours du blé.

malgré la récente remontée des cours du blé. Les opérateurs commerciaux continuent de réduire leurs couvertures à la baisse, ce qui suggère que les niveaux de prix actuels deviennent de plus en plus attractifs pour les acteurs du marché physique.

Une concentration aussi importante de positions spéculatives à la baisse augmente le risque d’un « short squeeze » si les prochains rapports de l’USDA confirment une nouvelle détérioration des conditions d’approvisionnement aux États-Unis.

Les fonds spéculatifs ne croient toujours pas à une reprise durable

L’aspect le plus intéressant du dernier rapport COT reste le comportement des fonds spéculatifs, classés dans la catégorie « Managed Money ».

Bien que les cours du blé aient rebondi après la publication des rapports de l’USDA faisant état de stocks en baisse et d’une superficie ensemencée historiquement faible, les fonds spéculatifs n’ont pratiquement pas modifié leur positionnement. Ils détiennent actuellement 68 457 contrats longs et 138 890 contrats courts, ce qui se traduit par une position courte nette d’environ 70 000 contrats.

Plus important encore, lors de la dernière semaine de référence, les positions acheteuses n’ont augmenté que de 595 contrats, tandis que les positions courtes ont progressé de 2 060 contrats.

Cela suggère que les investisseurs spéculatifs continuent de considérer la récente remontée comme une correction temporaire s’inscrivant dans une tendance baissière plus large, plutôt que comme le début d’un nouveau marché haussier.

Le positionnement des opérateurs commerciaux semble bien plus constructif

La situation est très différente pour les opérateurs commerciaux, notamment les producteurs et les transformateurs de céréales.

Bien que les acteurs commerciaux détiennent également davantage de positions courtes que longues, cela est tout à fait normal. Leurs positions sur les contrats à terme servent principalement à se couvrir contre la production future plutôt qu’à effectuer des paris directionnels purs et simples.

Le signal important réside dans l’évolution du positionnement.

Lors de la dernière semaine, les acteurs commerciaux ont réduit leur exposition courte de 2 649 contrats. Un tel comportement est souvent observé lorsque les acteurs du marché physique commencent à estimer que le potentiel de baisse des prix devient de plus en plus limité.

L’intérêt ouvert continue d’augmenter

Une autre évolution notable est la hausse de l’intérêt ouvert, qui est passé de 409 800 à 428 300 contrats.

Il s’agit d’un signal important, car une hausse de l’intérêt ouvert lors de la reprise des prix indique généralement que de nouveaux capitaux entrent sur le marché, plutôt que les traders ne se contentent de liquider leurs positions existantes.

En d’autres termes, les investisseurs se montrent de plus en plus actifs à l’approche des prochains rapports de l’USDA sur l’état des cultures et l’offre de blé aux États-Unis.

Le marché reste vulnérable à un revirement brutal

La principale implication du positionnement actuel est le risque accru d’un short squeeze.

Si les prochains rapports de l’USDA confirment une superficie récoltée historiquement faible, une baisse des stocks ou une détérioration de l’état des cultures, les fonds spéculatifs pourraient être contraints de couvrir rapidement leurs positions courtes exceptionnellement importantes.

L’histoire a montré à maintes reprises qu’un positionnement similaire peut déclencher de puissants rebonds sur les contrats à terme sur le blé, même lorsque les améliorations fondamentales n’apparaissent initialement que progressivement.

Les fonds spéculatifs sont nettement plus baissiers que les opérateurs commerciaux

La différence apparaît clairement lorsque l’on compare les deux groupes.

Groupe Position longue Position courte Position nette

Producteurs/négociants (opérateurs commerciaux) 61 192 83 194 -22 002

Fonds gérés 68 457 138 890 -70 433

Les fonds spéculatifs détiennent actuellement une position nette courte qui est plus de trois fois supérieure à celle des opérateurs commerciaux.

Ils détiennent également un nombre nettement plus important de contrats de vente à découvert purs — près de 139 000, contre environ 83 000 détenus par les opérateurs commerciaux.

Ce déséquilibre ne signifie pas automatiquement que les prix du blé doivent augmenter, mais il illustre clairement à quel point les positions spéculatives sont devenues déséquilibrées.

C’est là que la divergence la plus intéressante apparaît.

Les fondamentaux ont commencé à s’améliorer progressivement grâce à une superficie ensemencée historiquement faible, à des stocks inférieurs aux prévisions et à des coûts de production qui restent élevés. Dans le même temps, les fonds spéculatifs continuent d’accroître leurs paris à la baisse.

Un tel décalage entre l’amélioration des fondamentaux et un positionnement extrêmement baissier a souvent précédé des fluctuations de prix significatives sur les marchés des matières premières.

Si les données à venir continuent de confirmer un resserrement de l’offre, les fonds spéculatifs pourraient finir par être contraints de réduire leurs positions courtes, un processus qui, historiquement, a accéléré les rebonds des cours du blé.

Qu’est-ce que cela signifie pour les investisseurs ?

À lui seul, le rapport COT ne fournit pas de signal d’achat clair.

Au contraire, il montre que les fonds spéculatifs restent très positionnés en vue d’une nouvelle baisse.

Cependant, le marché reçoit simultanément un nombre croissant de signaux fondamentaux en faveur d’une hausse des cours du blé.

Cette combinaison rend la configuration actuelle particulièrement intéressante.

Plus les fondamentaux continueront de s’améliorer alors que les positions courtes spéculatives resteront exceptionnellement élevées, plus la probabilité d’un revirement brutal du sentiment du marché sera grande.

Au cours des prochaines semaines, les investisseurs devraient suivre de près les prochains rapports de l’USDA sur l’état des cultures et les stocks, tout en surveillant si les fonds spéculatifs commencent à réduire leurs positions baissières, qui ont atteint des niveaux records.

Un changement significatif dans les positions spéculatives pourrait devenir l’un des signaux les plus importants annonçant le prochain mouvement majeur sur le marché du blé.

Source : CFTC, Commitment of Traders (COT)

Eryk Szmyd Analyste des marchés financiers, XTB