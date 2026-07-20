Le Brent recule sous les 90 dollars

Que se passe-t-il au Moyen-Orient ?

Les forces américaines ont mené, pour la neuvième journée consécutive, des frappes aériennes contre des installations militaires, des systèmes de défense aérienne et des réseaux de communication en Iran.

Les attaques américaines se sont intensifiées à la suite du décès de deux citoyens américains lors d’une attaque iranienne contre une base en Jordanie. Par ailleurs, Téhéran a frappé des cibles à Bahreïn (où est stationnée la 5e flotte américaine), au Koweït et en Irak.

La circulation des navires et des pétroliers dans le détroit stratégique d’Ormuz (qui représente environ 20 % du transport mondial de pétrole et de GNL) est pratiquement au point mort à la suite d’une série d’attaques contre des navires commerciaux.

Certains navires tentent de naviguer avec leurs transpondeurs éteints ; toutefois, les forces du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien s’efforcent d’empêcher le trafic maritime par des blocus et des attaques. Par ailleurs, l’Iran a appelé les rebelles houthis au Yémen à bloquer le détroit de Bab al-Mandab, en mer Rouge, si les États-Unis frappaient les infrastructures énergétiques iraniennes.

Tensions sur les marchés des carburants et des matières premières

Le Brent a dépassé le seuil des 90 dollars le baril pour la première fois depuis plus de cinq semaines, porté par une vague de hausse de la prime de risque géopolitique. Aux États-Unis, les prix de l’essence à la pompe ont repassé la barre des 4 dollars le gallon, ce qui génère une pression politique à l’approche des élections de mi-mandat de novembre.

De plus, le crack spread 3-2-1 atteint près de 70 dollars le baril, ce qui illustre à quel point le marché des carburants est extrêmement tendu. Cette situation est encore aggravée par la situation en Russie, où les exportations de la quasi-totalité des principaux produits pétroliers ont été suspendues.

Diplomatie et possibilité d’un revirement (TACO)

Malgré les échanges de coups qui se poursuivent, la partie iranienne a indiqué que la diplomatie restait active et que des propositions transitaient par des médiateurs, principalement le Qatar et le Pakistan. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a noté que l’Iran envoyait des signaux indiquant sa volonté d’entamer des négociations, et qu’au sein des autorités iraniennes, des divisions étaient visibles entre les partisans d’un accord et les faucons.

Sommes-nous face à un revirement diplomatique ?

Le président Donald Trump a annoncé une intensification des attaques contre les infrastructures iraniennes à compter de mercredi. Les marchés interprètent cela comme un jeu à haut risque.

La pression militaire croissante exercée par les États-Unis pourrait servir de prélude à un retour forcé à la table des négociations (c’est-à-dire le « moment TACO »). En cas de désescalade, la disparition de la prime géopolitique pourrait déclencher une forte correction à la baisse sur le marché pétrolier.

Actuellement, nous observons un recul par rapport aux sommets quotidiens avoisinant les 90 dollars le baril, pour revenir à 88 dollars le baril, cours de clôture de vendredi. Le marché pétrolier reste extrêmement tendu, et Goldman Sachs prévoit de nouvelles hausses. Néanmoins, compte tenu de l’historique et du comportement de Donald Trump, tout signe d’assouplissement pourrait entraîner une correction de 5 à 10 %.

À l'heure actuelle, depuis le début du conflit, le cours a nominalement augmenté de plus de 27 %. Comme l'histoire le montre, même à un stade aussi avancé du conflit, des fluctuations dans les deux sens sont tout à fait possibles. Source : Bloomberg Finance LP, XTB

Le cours revient exactement au niveau de la clôture de vendredi. Le support clé se situe actuellement autour de 86-87 dollars le baril. Si la tendance se renforce à partir du niveau actuel, le cours pourrait atteindre la zone de retracement de 50 à 61,8 %. Si Trump annonce l'ouverture de négociations, le cours chutera à 84-85 dollars le baril. Source : xStation5