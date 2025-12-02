Le « carry trade » japonais est-il menacé ?

Malgré des décennies de stagnation, l’économie japonaise reste l’une des plus importantes au monde, et le yen demeure l’une des devises les plus influentes. Un élément indispensable de ce paysage financier est ce que l’on appelle le « carry trade ». De quoi s’agit-il, pourquoi est-il si important, et pourquoi est-il aujourd’hui menacé ? Le « carry trade » est une méthode utilisée par les investisseurs institutionnels pour tirer profit des différentiels de taux d’intérêt — dans ce cas, entre les États-Unis et le Japon. En profitant des taux ultra-bas au Japon, les investisseurs empruntent des yens, les convertissent en dollars, puis achètent des obligations américaines dont les rendements sont supérieurs au coût d’emprunt japonais. Cette stratégie comporte toutefois des risques importants, notamment en matière de taux d’intérêt et de change. Le carry trade fonctionne tant que l’écart entre les taux d’intérêt et les rendements obligataires reste significatif — un écart qui se réduit systématiquement entre les États-Unis et le Japon. La multiplication des facteurs négatifs et la pression exercée sur la Banque du Japon (BoJ) ont contraint cette dernière à mettre fin à son programme de contrôle de la courbe des taux et à entamer des hausses de taux sans précédent. Le yen est pris au piège des problèmes structurels de l’économie japonaise. La devise ne peut pas s’affaiblir excessivement, faute de quoi le pays ne pourrait plus financer ses importations, dont il dépend de manière critique. À l’inverse, même une légère hausse des taux — selon les standards des économies développées — pourrait fragiliser le système financier japonais, en raison du niveau colossal de la dette du pays, principalement détenue par les banques japonaises. Qu’est-ce que cela implique pour le marché des changes, et quel est le scénario le plus probable ? L’écart de taux entre les États-Unis et le Japon demeure de 3,5 %, ce qui rend le carry trade toujours rentable, mais exerce une pression constante sur le yen, qui a déjà perdu la moitié de sa valeur depuis 2020. Un seuil inacceptable pour le Japon se situe au-delà de 160 yens pour un dollar, en raison des hausses intolérables des prix des carburants et des denrées alimentaires. Pourquoi le yen a-t-il cassé sa tendance haussière à 160 et se consolide-t-il depuis un an ? La Banque du Japon est un poids lourd en matière d’interventions sur le marché des changes : même une intervention verbale peut faire baisser la devise de plusieurs yens en quelques minutes. La Banque du Japon détient les plus importantes réserves de change au monde et n’hésitera pas à les utiliser ; toute attaque spéculative contre le yen est vouée à l’échec. Cependant, la BoJ ne peut pas maintenir un yen aussi fort avec des taux aussi bas ; tôt ou tard, elle sera contrainte de les relever. Le marché anticipe actuellement une hausse des taux de 0,75 % à 1 % par la BoJ d’ici mars prochain, tandis qu’il prévoit simultanément une baisse de plus de 1,5 % des taux de la FED. Cela ramènerait le différentiel de taux de 3,5 % à environ 1 %. Un niveau insuffisant pour compenser les coûts de transaction et les risques encourus par les investisseurs. Un tel scénario conduirait à des fermetures massives de positions et à une appréciation significative du yen. Nous revenions sur les perspectives de hausse des taux d'intérêts directeurs japonais dans ce point macro d'hier. USDJPY (D1) Source: xStation5

