Point Macro : Le gouverneur de la Banque du Japon ouvre la porte à une hausse des taux directeurs

Dans la nuit de dimanche à lundi, le gouverneur de la banque centrale japonaise, Kazuo Ueda, a donné son point de vue sur les conditions macroéconomiques, les tensions sur le marché des devises et l'inflation. Il préconise dans son discours une approche prudente de la banque centrale japonaise (BoJ). Celle-ci doit d'ailleurs se réunir les 18 et 19 décembre prochains afin de déterminer si les conditions macroéconomiques nécessitent un resserrement monétaire. Dans le Point Macro de vendredi, nous soulignions le positionnement dovish du gouvernement japonais et le rôle délicat de la BoJ.

Le contrôle des prix reste la priorité de la BOJ

Le contrôle des prix reste la priorité de la banque centrale du Japon, dont les vecteurs sont multiples : L'évolution des prix des biens alimentaires continue d’être significative, notamment concernant le riz. Nombreux sont les produits alimentaires dont la progression annuelle des prix dépasse 5%/an. Une augmentation des taux directeurs ralentirait l’économie et permettrait de calmer l’inflation.

La hausse des salaires continue de faire pression sur les prix et reste l’un des vecteurs d’inflation majeurs. En effet, les entreprises répercutent les hausses de salaires dans leurs prix afin de maintenir leurs marges stables.

Tous les segments contribuent à la hausse des prix : énergie, services, biens et biens alimentaires.

La faiblesse du yen contribue à alimenter la hausse des prix à l’import, ce qui fait pression sur les prix domestiques. Une augmentation des taux directeurs permettrait de renforcer l’attractivité de la devise nippone, au moins faiblement, étant donné qu’un long cycle de resserrement monétaire n’est pas envisagé.

Evolution des prix à la consommation au Japon et projections. Source: Banque du Japon, Décembre 2025

Hors alimentation, l'inflation devrait tomber sous les 2% durant la première partie de 2026. Les mesures du gouvernement, notamment la suppression d'une taxe sur l'essence, devraient avoir un impact positif dans la lutte contre l'inflation. Aussi, les projections pour 2026 et 2027 s'alignent avec l'objectif de la banque centrale à 2%. Il reste toutefois des incertitudes concernant l'impact de la hausse des salaires sur l'inflation. L'inflation des biens alimentaires pourrait s'éterniser et déjouer les projections. Le sentiment et la consommation des ménages pourraient avoir un impact négatif sur l'inflation s'ils venaient à se dégrader. La hausse des salaires, un des éléments surveillé par la BOJ avant la réunion de décembre

La Banque sera très attentive à l'évolution des salaires lors des renégociations du printemps 2026, puisqu'une forte augmentation des salaires maintiendrait une pression sur les prix. L'indice de diffusion (Diffusion Index, DI) permet d'évaluer la tension sur le marché du travail : lorsque le DI s'emballe, cela signifie que le marché manque de main-d'œuvre (« labor shortage »). Ce manque contribue à faire augmenter les salaires, qui sont ensuite répercutés sur les prix à la consommation.

L'indice de diffusion (DI) indique une forte pression sur le marché de l'emploi avec des pénuries de travailleurs. Sur la droite, les anticipations de négociations salariales montrent une stagnation par rapport à l'année précédente (Rengo & Keidanren). Source: Banque du Japon, Décembre 2025

Les profits des grandes entreprises ont été importants cette année, ce qui pousse les employés à demander des salaires plus élevés. Les recommandations du syndicat japonais Rengo pour les renégociations salariales de printemps sont inchangées par rapport à 2025 : une augmentation des salaires de 5% est préconisée. Du côté des patrons, la Japan Business Federation (Keidanren) insiste sur une augmentation stable par rapport à l'année précédente. La banque centrale va donc suivre avec attention l'évolution des attentes du marché et consulter les différentes grandes entreprises japonaises pour anticiper les hausses de salaires dans ses projections, et pour maîtriser au mieux les prévisions d'inflation.

Les réactions des marchés

Les marchés ont interprété l'intervention de Kazuo Ueda comme étant hawkish (favorable à une hausse des taux directeurs), d'autant plus qu'il a commencé à préparer le terrain en indiquant que la « hausse des taux ne serait pas, dans les faits, un resserrement monétaire ». Une augmentation des taux directeurs le 19 décembre n’ouvrirait pas pour autant la voie à plusieurs autres hausses. Le nouveau plan de relance japonais reste dépendant de la politique monétaire, et le gouvernement pourrait s’opposer à un calendrier hawkish. Le yen s'est apprécié face au dollar, la paire USDJPY descendant même sous les 155 points. Une augmentation des taux directeurs japonais réduirait encore davantage le portage réel sur la paire USDJPY, d'autant plus que l’assouplissement monétaire américain semble acquis pour les marchés en 2026. Dans ce contexte, la tendance pourrait être positive pour le yen en cas de resserrement monétaire plus conséquent et programmé.

USDJPY en H1. Les perspectives de hausse des taux en décembre ont permi à la devise nippone de souffler alors qu'elle approchait du seuil des 160, un seuil largement surveillé et où la BOJ pourrait intervenir. Source: xstation5

Les marchés actions ont réagi négativement à la perspective plus prononcée d'une hausse des taux directeurs, même si cette hausse semble « technique » plutôt qu’initiatrice d’une tendance plus longue. Le Nikkei 225 perd 1,89% aujourd’hui et entraîne dans sa chute tous les actifs risqués. Les crypto-monnaies ont particulièrement souffert pendant la séance asiatique, Bitcoin et Ethereum perdant près de 5% et 6%.

Le Nikkei 225 en H1. On observe une chute importante dans les contrats à terme juste après l'intervention d'Ueda. Source: xstation5

Les marchés attendent une baisse de taux cet hiver, en décembre ou janvier. Pour la suite, la politique de la BOJ sera dépendante des données, et notamment de l'évolution des salaires ainsi que de la paire USDJPY.

