Le cours de l'action BlackRock bondit de 5 % après la publication de ses résultats 🔼 Quels chiffres ce géant de Wall Street a-t-il annoncés ?

BlackRock (BLK.US), le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a publié ses résultats du deuxième trimestre, qui ont confirmé son rôle central au sein du système financier mondial. Malgré des attentes déjà élevées, la société a une nouvelle fois présenté un rapport de résultats très solide, dépassant les prévisions de Wall Street, ce qui a entraîné une hausse de près de 5 % de son cours avant l'ouverture de la Bourse.

Résultats de BlackRock au deuxième trimestre

Bénéfice par action ajusté : 13,91 $ (contre 12,66 $ attendus)

Chiffre d'affaires : 7,08 milliards de dollars (contre 6,82 milliards attendus)

Commissions de base et revenus liés au prêt de titres : 5,73 milliards de dollars (contre 5,60 milliards attendus)

Actifs sous gestion (AUM) : 15 340 milliards de dollars (contre 15 190 milliards attendus)

Entrées nettes à long terme : 199,13 milliards de dollars

Entrées nettes totales : 191,70 milliards de dollars (contre 175,92 milliards attendus)

BlackRock a clôturé le trimestre avec un niveau record de 15,3 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Ce résultat historique s’explique par des entrées nettes de 868 milliards de dollars et une croissance organique de 10 % des revenus issus des commissions de base. Le chiffre d’affaires total a augmenté de 31 % en glissement annuel, porté par une demande très forte en matière d’ETF, de stratégies d’investissement gérées activement et de services technologiques. Parallèlement, la marge d’exploitation ajustée s’est élargie à 45,9 %, tandis que le bénéfice par action dilué a progressé de 20 % par rapport à l’année précédente, soulignant la rentabilité soutenue de la société.

iShares dépasse les 6 000 milliards de dollars d’actifs

BlackRock iShares a attiré 192 milliards de dollars d’entrées nettes lors du deuxième trimestre 2026, ce qui s’est traduit par une croissance organique de 8 % des revenus issus des commissions de base. L’ampleur de ces nouveaux capitaux démontre que la société continue de bénéficier à la fois de l’expansion continue de l’investissement passif et de la demande croissante de stratégies d’investissement plus sophistiquées.

Les actifs gérés au sein de la plateforme iShares ont dépassé les 6 000 milliards de dollars, ayant presque doublé au cours des trois dernières années. Ce chiffre revêt une importance particulière pour BlackRock, car iShares reste l’une des principales sources de revenus de commissions évolutifs et récurrents de la société.

La société a également enregistré 53 milliards de dollars d’entrées nettes vers ses stratégies gérées activement. Dans le domaine des actions, les stratégies systématiques fondées sur des modèles quantitatifs et l’analyse de données ont constitué le principal moteur de croissance, tandis que les actifs alternatifs liquides ont attiré un afflux net record de 7 milliards de dollars.

Le résultat net de BlackRock a augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 1,9 milliard de dollars, tandis que le résultat d’exploitation a également progressé de 20 % pour s’établir à environ 1,9 milliard de dollars. La réaction positive de Wall Street reflète non seulement des revenus et des bénéfices supérieurs aux prévisions, mais aussi la nature généralisée des entrées de capitaux, qu’il s’agisse des ETF, des stratégies actives, de l’investissement systématique ou des placements alternatifs.

Action BlackRock (graphique D1)

À son plus haut niveau de la séance d’aujourd’hui, l’action BlackRock s’échangeait au-dessus de 1 200 dollars. Ce niveau semble rester la principale résistance pour les haussiers, tandis que la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, proche de 1 050 dollars, et la fourchette comprise entre 910 et 950 dollars constituent des niveaux de soutien techniques potentiellement importants.

Source: xStation5