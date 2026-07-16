Le GBPUSD progresse de 0,1 % après la publication de chiffres du PIB britannique supérieurs aux prévisions 🇬🇧 📈

8 h 00, Royaume-Uni, rapport mensuel sur le PIB : PIB britannique : estimation en glissement annuel – résultat réel 1,3 % (prévision 1,2 %, valeur précédente 1,2 %)

PIB britannique : estimation en variation mensuelle – résultat réel 0,1 % (prévision 0 %, valeur précédente -0,1 %)

Production manufacturière au Royaume-Uni : variation mensuelle, chiffre réel : 0,1 % (prévision : -0,2 %, précédent : 0,4 %) L’économie britannique poursuit son expansion régulière après la récession, enregistrant ainsi son sixième mois consécutif de croissance sur une période glissante de trois mois. Si la tendance générale reste très positive, la dynamique s’est légèrement ralentie à l’approche de l’été, sous l’influence des perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales liées au conflit géopolitique en Iran. Figure 1 : Contributions à la croissance du PIB sur trois mois, Royaume-Uni, mai 2025 à mai 2026 Source : Estimation mensuelle du produit intérieur brut (PIB) de l’Office national des statistiques Principaux indicateurs de performance et répartition par secteur PIB global : A progressé de 0,7 % au cours des trois mois clos en mai 2026 (en légère baisse par rapport aux 0,8 % enregistrés en avril), mais a tout de même affiché une modeste hausse de 0,1 % au mois de mai lui-même. Services (moteur de la croissance) : a progressé de 0,7 % au cours des trois mois clos en mai. La croissance a été tirée par les secteurs de l’information et de la communication (en hausse de 2,5 %) et les services professionnels — en particulier la recherche et développement scientifique (en hausse de 5,1 % en mai), sous l’impulsion des sciences médicales. Production et industrie manufacturière : a progressé de 0,1 % au cours des trois mois. L'industrie manufacturière a été le sous-secteur le plus performant (en hausse de 1,6 %), tiré par le secteur pharmaceutique. Cette progression a toutefois été freinée par de fortes baisses dans les secteurs de l'énergie et de la distribution d'eau. Construction : a progressé de 1,6 % au cours des trois mois, soutenue par des projets commerciaux privés. Elle s'est toutefois contractée de 0,8 % en mai, pénalisée par une baisse de 5 % des travaux de réparation et d'entretien des logements privés. La livre sterling a réagi positivement à ces chiffres, même si elle n’a pas réussi à sortir de la fourchette actuelle comprise entre 1,3520 et 1,3550. La paire GBP/USD s’échange actuellement à proximité de la moyenne mobile exponentielle à 10 heures (EMA10 sur un graphique H1 ; en jaune), ralentissant après les gains dynamiques enregistrés tout au long de la séance d’hier. Source: xStation5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

"Ce contenu est une communication marketing au sens de l'art. 24, paragraphe 3, de la directive 2014/65 /UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92 /CE et la directive 2011/61 /UE (MiFID II). La communication marketing n'est pas une recommandation d'investissement ou une information recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement au sens du règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement sur les abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6 / CE du Parlement européen et du Conseil et directives 2003/124 / CE, 2003/125 / CE et 2004/72 / CE de la Commission et règlement délégué (UE) 2016/958 de la Commission du 9 mars 2016 complétant le règlement (UE) n°596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives aux modalités techniques de présentation objective de recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement et pour la divulgation d'intérêts particuliers ou d'indications de conflits d'intérêt ou tout autre conseil, y compris dans le domaine du conseil en investissement, au sens de l'article L321-1 du Code monétaire et financier. L’ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d’investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. XTB ne peut être tenu responsable de l’utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l’investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d’achat ou de vente de CFD, est sous la responsabilité exclusive de l’investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives des résultats futurs, et toute personne agissant sur la base de ces informations le fait entièrement à ses risques et périls. Les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. 74% de comptes d'investisseurs de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque probable de perdre votre argent. Avec le Compte Risque Limité, le risque de pertes est limité au capital investi."