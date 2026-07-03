🔼 Le JP225 progresse de 2 %

Points clés L'indice JP225 a rebondi, passant d'environ 67 700 à 69 700 points entre 14 h GMT et 8 h 45 GMT, prolongeant ainsi son fort rebond.

La reprise des actions sud-coréennes a contribué à soutenir l’ensemble des marchés asiatiques et a apporté un soutien supplémentaire au secteur technologique japonais.

Malgré le rebond des actions japonaises, les ADR de SoftBank (SFT.DE) s’échangent en baisse aujourd’hui et ont désormais perdu près de 30 % par rapport à leurs récents sommets.

Le contrat à terme sur l’indice Nikkei 225 a progressé de plus de 2 % aujourd’hui, la faiblesse persistante du yen japonais constituant un facteur favorable supplémentaire pour les principaux exportateurs du pays, en améliorant les perspectives de bénéfices liés aux ventes à l’étranger. L’indice Nikkei 225 a progressé de 1,5 %, récupérant une partie de ses récentes pertes, les entreprises des secteurs de l’immobilier, de la banque et des matériaux pour semi-conducteurs menant la hausse. Rohm (+14 %), SUMCO (+11 %) et Kioxia (+9 %) figuraient parmi les valeurs les plus performantes, ce qui suggère que les investisseurs se tournent à nouveau vers certaines actions de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs après la forte correction récente.

figuraient parmi les valeurs les plus performantes, ce qui suggère que les investisseurs se tournent à nouveau vers certaines actions de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs après la forte correction récente. La largeur du marché est restée très forte , le nombre de titres en hausse dépassant celui des titres en baisse dans un rapport de plus de trois pour un à la Bourse de Tokyo, ce qui indique des achats généralisés plutôt que des gains tirés uniquement par une poignée de grandes capitalisations.

, le nombre de titres en hausse dépassant celui des titres en baisse dans un rapport de plus de trois pour un à la Bourse de Tokyo, ce qui indique des achats généralisés plutôt que des gains tirés uniquement par une poignée de grandes capitalisations. La récente baisse de 27 % de l’indice de volatilité du Nikkei, qui a atteint son plus bas niveau en trois mois , témoigne d’un regain d’appétit pour le risque et d’un apaisement des inquiétudes concernant la volatilité à court terme du marché.

, témoigne d’un regain d’appétit pour le risque et d’un apaisement des inquiétudes concernant la volatilité à court terme du marché. Le contexte macroéconomique général reste modérément favorable aux actions japonaises. Le Brent a rebondi au-dessus de 72 dollars le baril, le yen japonais reste faible et l’or a progressé de 1,5 %, reflétant un environnement de marché où la demande d’actifs défensifs persiste malgré l’amélioration du sentiment sur les actions. JP225 (H1) Le contrat à terme JP225 continue de s’échanger en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMAs) à 50 périodes et à 200 périodes, ce qui indique que les haussiers doivent encore prouver qu’ils sont capables de reprendre le contrôle de la tendance. La résistance clé se situe actuellement aux alentours de 7 000 points, et un franchissement durable au-dessus de ce niveau pourrait ouvrir la voie à un mouvement vers 7 200 points, où les réactions de prix antérieures ont formé une zone de résistance importante. Source: xStation 5 SoftBank (D1) Le géant japonais de la technologie SoftBank (SFT.DE) a reculé de plus de 30 % par rapport à ses plus hauts historiques atteints début juin. Si la baisse actuelle se stabilise autour de ces niveaux, elle pourrait ressembler à la figure de correction 1:1 observée à l'automne 2025. Le support clé se situe près de 28, où se trouve la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 200 jours, tandis que la résistance principale se situe autour de 35, où la moyenne mobile exponentielle (EMA) à 50 jours coïncide avec un écart de cours significatif. Source: xStation 5

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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