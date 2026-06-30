Le pétrole perd 30 % en un trimestre 🚩 Morgan Stanley revoit une nouvelle fois ses prévisions à la baisse

Le marché du pétrole change rapidement de cap. Jusqu’à récemment, les investisseurs s’inquiétaient des perturbations de l’approvisionnement via le détroit d’Ormuz et d’un éventuel choc d’offre. Aujourd’hui, ce scénario s’inverse peu à peu. Morgan Stanley a revu à la baisse ses prévisions concernant le prix du pétrole pour la deuxième fois en l’espace d’environ deux semaines, estimant que les flux via Ormuz reviennent à la normale plus rapidement que prévu, tandis que le marché est également confronté à une très forte production américaine et à une faible demande chinoise. Quelle est l’analyse de la banque ? Morgan Stanley a abaissé ses prévisions concernant le Brent à une moyenne de 75 USD le baril tant pour le troisième que pour le quatrième trimestre 2026. Cela signifie que les prévisions précédentes ont été revues à la baisse de 15 USD et 5 USD le baril, respectivement.

La banque a également revu à la baisse ses prévisions pour les quatre trimestres de 2027 et s'attend désormais à ce que le Brent « Dated » trade à environ 70 USD le baril d'ici la fin de l'année 2027.

Selon les analystes de Morgan Stanley, la principale raison de cette révision réside dans la reprise plus rapide que prévu du transport de pétrole via le détroit d’Ormuz, suite aux progrès enregistrés dans les négociations entre les États-Unis et l’Iran.

Dans le même temps, les livraisons de pétrole en provenance des États-Unis augmentent, tandis que la demande chinoise reste décevante et faible. Cette combinaison d’une offre en hausse et d’une consommation en baisse accroît le risque d’un excédent mondial de pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent ont chuté d’environ 30 % ce trimestre, illustrant à quel point le marché est rapidement passé de la prise en compte du risque géopolitique à la crainte d’une offre excédentaire.

Le détroit d’Ormuz reste l’une des voies de transport les plus importantes pour le marché mondial du pétrole. Toute amélioration de la situation dans la région réduit la prime géopolitique qui soutenait auparavant les prix.

Morgan Stanley n’est pas la seule banque d’investissement à revoir son point de vue. Goldman Sachs a également revu à la baisse ses prévisions concernant le marché du pétrole, ce qui suggère que les grandes institutions financières se montrent de plus en plus prudentes quant aux perspectives de prix.

Pour les investisseurs, cela marque un changement clair de discours. Le marché ne se concentre plus uniquement sur le risque de conflit au Moyen-Orient et accorde davantage d’attention aux fondamentaux — l’équilibre entre l’offre et la demande mondiales.

Si la production reste élevée et que la demande, notamment en provenance de la Chine, ne parvient pas à s’accélérer, la pression sur les cours du pétrole pourrait se maintenir au cours des prochains trimestres. Morgan Stanley estime que le principal risque pour le marché n’est plus une pénurie de pétrole, mais la possibilité d’un excédent. Un tel scénario pourrait maintenir les cours du Brent sous pression, même si les tensions géopolitiques au Moyen-Orient restaient élevées. Graphique des contrats à terme sur le Brent (OIL), intervalle D1 Le pétrole a subi une forte baisse et se stabilise désormais dans une fourchette comprise entre 72 et 74 USD — des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis fin février 2026. Le RSI se situe près de la limite supérieure de la zone de survente, autour de 30. Le prochain niveau de soutien important se situe autour de la barre des 70 USD le baril, niveau également soutenu par les réactions de prix observées précédemment en février. Source: xStation

Matéis Mouflet Analyste de marché chez XTB Analyste de marchés spécialisé en finance, Matéis Mouflet suit et interprète les tendances macroéconomiques et multi-actifs pour produire des analyses et recommandations stratégiques. Il est également professeur vacataire à l’IAE de Lille. Accéder à l’expert

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