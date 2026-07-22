Le secteur de la défense à la veille de la publication des résultats : résumé

Compte tenu des conflits armés qui éclatent les uns après les autres et s’intensifient au fil du temps à travers le monde, ainsi que de la perspective que d’autres surgissent, il n’est guère surprenant que les dépenses de défense connaissent leur plus forte hausse depuis des décennies.

Des centaines de milliards de dollars et d’euros, issus de budgets de défense en forte augmentation, affluent vers les entreprises du secteur de la défense. Un certain nombre de ces sociétés publieront leurs résultats au cours des prochaines semaines.

La plupart des entreprises de ce secteur ont perdu une très grande partie de leur valorisation au cours des derniers mois. Même les leaders du secteur les plus performants apparaissent en perte de vitesse sur les graphiques, malgré des chiffres d'affaires et des bénéfices records.

La raison en est que la thèse d'investissement est devenue bien plus complexe et exigeante, ce qui se répercute clairement sur les valorisations.

Calendrier

17/07 SAABB.SE Saab AB

21/07 NOC.US Northrop Grumman

22/07 AM.FP Dassault Aviation

23/07 HO.FP Thales

23/07 IDR.SM Indra Group

23/07 RTX.US RTX Corp

23/07 LMT.US Lockheed Martin

23/07 EXA.FP Exail Technologies

28/07 SAF.FP Safran

30/07 BAE.UK BAE Systems

30/07 HII.US Huntington Ingalls Industries

31/07 HAG.DE Hensoldt AG

06/08 RHM.DE Rheinmetall

Synthèse

Le thème central des publications de résultats dans la quasi-totalité du secteur n’est plus la demande, ni même la stabilité de la demande.

Le message est clair : le marché attend désormais une conversion efficace et constante du carnet de commandes en bénéfices, ainsi que la préservation des marges face à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières et au risque persistant de retards de livraison.

Saab et Northrop Grumman en ont déjà donné l’exemple :

Saab a non seulement affiché une croissance exponentielle de son chiffre d’affaires, mais aussi une progression de ses marges.

Northrop, malgré un chiffre d’affaires record, a reculé. Elle a affiché une baisse de marge de 2 % et a chuté de pas moins de 8 % au plus fort de la baisse.

On peut s’attendre à ce que chaque entreprise du secteur qui publiera ses résultats à la suite suive la même tendance. Cependant, nombre d’entre elles présenteront des aspects spécifiques et régionaux ; celles-ci ont peu de chances d’influencer la direction du mouvement, mais les investisseurs à la recherche d’un avantage devraient y prêter une attention particulière, car ces aspects peuvent souvent gagner en importance à long terme.

Entreprises

Lockheed Martin

La barre est placée bas pour l’entreprise (tout comme ses valorisations). Le consensus table sur une croissance du chiffre d’affaires d’environ 6 à 7 %, mais le bénéfice par action (BPA) devrait rester pratiquement inchangé par rapport au deuxième trimestre 2025. Le marché n’exige pas la perfection, mais simplement qu’il n’y ait pas de nouvelle mauvaise surprise.

Les programmes F-35, PAC-3, ainsi que ceux de modernisation des F-16 et des C-130 seront déterminants.

De nouvelles dépréciations liées aux projets « secrets » pourraient également surprendre.

Thales

Le consensus pour le premier semestre 2026 table sur des commandes de 10,48 milliards d’euros et un EBIT ajusté de 1,32 milliard d’euros, avec une marge de 12,1 %. Les attentes sont élevées, mais restent raisonnables.

L’essentiel sera de maintenir le ratio commandes/facturation au-dessus de 1 et de préserver la dynamique du segment « Cyber ».

Dassault Aviation

L’« imprévisible » du secteur français de la défense.

Les prévisions concernant les résultats varient considérablement selon les sources (chiffre d’affaires compris entre 3,15 et 3,5 milliards d’euros).

Au-delà des chiffres clés, les contrats liés au Rafale et au Falcon seront cruciaux. Le marché accordera également une attention beaucoup plus grande aux coûts de R&D liés au Falcon 10X.

RTX

La meilleure qualité d’actifs, mais l’asymétrie la plus faible en termes de réaction potentielle du marché après la publication des résultats.

Le maintien d’une croissance à deux chiffres ne suffira pas.

Les prévisions et la maîtrise des coûts et de la trésorerie dans le segment des moteurs seront déterminantes.

Rheinmetall

Rheinmetall est l'entreprise du secteur qui a enregistré la plus forte baisse de sa valorisation au cours des derniers trimestres, bien qu'elle soit en tête en termes de croissance du chiffre d'affaires et du carnet de commandes.

Le groupe allemand semble avoir la tâche plus facile, car la plupart des risques semblent déjà être pris en compte dans le cours de l'action. Les marges seront au centre de l'attention et détermineront l'évolution du cours. Dans un second temps, les investisseurs se concentreront sur les contrats portant sur divers types de véhicules destinés à l'armée allemande.