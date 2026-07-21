Le secteur du SaaS a-t-il trop perdu ? Morgan Stanley répond par l'affirmative.

Un panier d’actions du secteur des logiciels, principalement composé de sociétés SaaS, affiche depuis un certain temps déjà un retard de plus de 40 % par rapport aux principaux indices boursiers américains. De nombreux leaders du secteur ont chuté de plus de 60 % par rapport à leurs plus hauts niveaux. Cela ne serait pas si surprenant si la plupart de ces entreprises montraient des signes évidents de faiblesse dans leurs résultats, mais ce n’est pas le cas.

Il est assez courant de voir un marché acheter des actions, souvent dont la santé et les perspectives sont discutables, dans l’espoir d’une croissance bien supérieure à ce que l’environnement de marché et/ou le modèle économique de l’entreprise pourraient laisser supposer à première vue.

Les investisseurs qui se débarrassent en masse des actions d’une seule entreprise en se basant sur des mécanismes de marché mal compris, ou qui anticipent des scénarios catastrophiques dont la probabilité de survenue est négligeable, sont bien plus rares, mais cela arrive tout de même avec une certaine régularité.

Cependant, extrapoler ce deuxième processus à l’ensemble d’un secteur, malgré de bons résultats, et maintenir les valorisations en dessous des niveaux suggérés même par les modèles d’évaluation les plus pessimistes, est presque sans précédent. Le phénomène sans précédent auquel je fais référence est le « SaaS-o-calypse », une tendance à des ventes massives persistantes et profondes dans le secteur des logiciels (ce nom fait référence au modèle dominant du « Software as a Service » dans ce secteur).

Morgan Stanley a déjà mis en évidence ce phénomène, en publiant une série exhaustive de rapports et de recommandations à l’intention des entreprises SaaS et du secteur dans son ensemble.

« Le fossé et le parcours »

L’ampleur de la chute des cours des entreprises SaaS est désormais si importante et si déconnectée des fondamentaux qu’elle ne peut plus s’expliquer par aucune spéculation (le terme « hypothèse » ne devrait pas être utilisé pour des solutions qui, bien souvent, n’existent même pas encore) concernant les progrès futurs de l’IA. La banque d’investissement a commenté la situation de ce segment de marché de manière mesurée mais précise.

Les analystes de la banque ont mis en évidence un certain nombre de facteurs qui poussent le marché à déprécier les entreprises SaaS. L’un d’entre eux est l’ampleur de la menace potentielle que représentent l’IA et l’« intelligence agentique » pour le modèle économique.

Dans cette publication, l’analyste fait référence au cadre « Moat & Journey », qui mesure et explique de manière assez simple à quel point le modèle économique d’une entreprise est difficile à reproduire ou à marginaliser. En tant que leaders en matière de « résilience », la banque cite principalement la cybersécurité (Palo Alto, Cloudflare), Microsoft, certaines entreprises du cloud (Datadog, Snowflake), Shopify et ServiceNow.

Cette dernière entreprise est particulièrement intéressante car, bien qu’elle soit leader dans la conception et le déploiement de solutions d’IA dans les entreprises, avec une croissance de ses bénéfices à deux chiffres d’une année sur l’autre, le simple fait d’être classée dans la catégorie « SaaS » a suffi pour que son titre perde plus de 60 % de sa valeur en un an et demi.

Cours de ServiceNow (D1)

Malgré des changements significatifs dans le modèle économique et une amélioration constante des résultats, le titre reste dans une forte tendance baissière et lutte actuellement pour préserver sa tendance haussière à long terme. Source : xStation5

Une autre question très intéressante et importante soulevée dans le rapport concerne la nature cyclique du marché, le cycle actuel affichant des valeurs extrêmes à tous égards. Le point essentiel de cet argument cyclique réside toutefois dans le fait que la valeur et les bénéfices se déplacent successivement d’un secteur, d’une branche d’activité et d’une entreprise à l’autre, en fonction de la phase du cycle d’investissement. Les entreprises de logiciels et de SaaS se trouvent généralement en fin de cycle, et l’on s’attend à ce qu’il en soit de même cette fois-ci.

Cela suggère que les résultats actuels des entreprises SaaS sont un effet secondaire de l’environnement de marché, et que la véritable croissance des bénéfices reste à venir pour ces entreprises, aux stades ultérieurs du « boom de l’IA ». Compte tenu des valorisations très faibles en termes de multiples, la normalisation probable des valorisations dans ce secteur au cours des 2 à 6 prochains trimestres pourrait s’avérer très marquée.

Les valorisations en disent plus long que les mots

La réaction du marché à ce rapport est très révélatrice. Presque toutes les entreprises mentionnées dans le rapport ont enregistré des pertes notables lors de la séance d’aujourd’hui, malgré les hausses observées sur l’ensemble du marché et un sentiment globalement positif lors de la séance américaine de mardi. Cela pourrait clairement illustrer l’ampleur, la persistance et la profondeur du phénomène, mais aussi la sélectivité actuellement irrationnelle dans la manière dont les informations sont prises en compte dans les cours, ce qui affecte le secteur du SaaS.

Kamil Szczepański

Analyste des marchés financiers chez XTB