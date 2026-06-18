Les actions BMW chutent à leur plus bas niveau depuis novembre 2020 🚩 Les constructeurs automobiles allemands font-ils face à de nouveaux problèmes ?

Les actions du constructeur automobile allemand emblématique BMW ont chuté aujourd’hui à leur plus bas niveau depuis l’automne 2020, après que la société a publié des résultats étonnamment faibles et fortement revu à la baisse ses perspectives. Malgré l’ampleur de la vague de ventes, on observe encore peu de signes d’un regain d’intérêt significatif de la part des acheteurs, tandis que le secteur automobile allemand continue de peser sur l’indice DAX dans son ensemble.

BMW a lancé un avertissement qui a clairement déstabilisé les investisseurs : l’affaiblissement de la demande chinoise, le conflit au Moyen-Orient et une forte détérioration de la rentabilité pèsent tous sur les perspectives de l’entreprise. En conséquence, la valorisation de BMW a chuté à son plus bas niveau depuis plus de cinq ans.

La plus forte révision à la baisse des prévisions depuis des années

L’aspect le plus préoccupant de l’annonce de BMW est l’ampleur de la détérioration des prévisions de rentabilité.

L’entreprise a déclaré que son résultat avant impôts (EBT) baisserait « de manière significative » en 2026 par rapport à 2025, année où l’EBT avait atteint 10,2 milliards d’euros. Jusqu’à récemment, la direction n’avait prévu qu’une baisse modérée des résultats.

Plus alarmante encore est la révision des principaux indicateurs de rentabilité :

Les prévisions concernant la marge EBIT du secteur automobile ont été ramenées de 4 à 6% à seulement 1 à 3%.

Les prévisions concernant le rendement des capitaux employés (ROCE) ont été ramenées de 6 à 10% à 1 à 5%.

Des révisions aussi importantes suggèrent que le problème va au-delà de la simple baisse des volumes de ventes de véhicules et reflète de plus en plus la capacité de BMW à maintenir les niveaux de rentabilité « haut de gamme » qui ont historiquement soutenu sa valorisation. Pour un constructeur automobile de luxe, les marges restent l’un des critères d’investissement les plus importants, ce qui explique la virulence de la réaction du marché.

Le conflit avec l’Iran accentue la pression sur les coûts

Un deuxième défi majeur découle de la situation géopolitique au Moyen-Orient.

Selon BMW, le conflit impliquant l’Iran s’est avéré nettement plus coûteux que prévu il y a encore quelques mois. La persistance de prix élevés de l’énergie augmente les coûts d’exploitation tout en affaiblissant la propension des consommateurs à effectuer des achats discrétionnaires importants.

La direction a souligné que la croissance plus forte des ventes en Europe et aux États-Unis est actuellement insuffisante pour compenser la baisse de la demande en Asie, en particulier en Chine.

Les efforts de réduction des coûts s’accélèrent

BMW a également annoncé une accélération de ses initiatives de restructuration et de ses programmes d’efficacité.

Selon Milan Nedeljković, membre du directoire de BMW AG, l’entreprise doit adapter ses structures et ses processus à ce qu’il a qualifié de « détérioration drastique des conditions du marché ». La direction a l’intention d’intensifier les initiatives de réduction des coûts en cours et de mettre en œuvre des mesures d’efficacité supplémentaires.

Paradoxalement, cela exercera une pression encore plus forte sur les résultats à court terme. BMW a indiqué que la mise en œuvre de nouvelles mesures de restructuration aurait un impact négatif ponctuel sur les bénéfices au cours du second semestre 2026.

Quels sont les points positifs ? La valorisation est-elle attractive ?

Malgré la détérioration des perspectives, BMW n’a pas renoncé à sa stratégie de rendement pour les actionnaires.

La société prévoit toujours de générer plus de 2,5 milliards d’euros de flux de trésorerie disponible dans le secteur automobile. De plus, la direction a réaffirmé :

Un taux de distribution de dividendes compris entre 30 et 40 % du résultat net attribuable aux actionnaires de BMW AG.

La poursuite de son programme de rachat d’actions en cours.

Ces facteurs constituent un certain soutien pour les actionnaires. Cependant, le marché se concentre actuellement principalement sur la détérioration des fondamentaux opérationnels de BMW, et à juste titre.

L’avertissement de BMW ne semble pas correspondre à un simple revers temporaire sur un trimestre. L’entreprise est simultanément confrontée à un ralentissement sur son principal marché étranger, à une hausse des coûts liée aux tensions géopolitiques et à une concurrence structurelle croissante de la part des constructeurs chinois.

Si la valorisation relativement faible de BMW (cours actuel correspondant à environ 5 fois les bénéfices) peut attirer les investisseurs axés sur la valeur, aucun catalyseur évident ne laisse entrevoir de redressement à ce stade. Tant que la demande en Chine ne se stabilisera pas et que la rentabilité ne commencera pas à se redresser, l’action pourrait rester sous pression malgré ses multiples de valorisation attractifs.

Le signal le plus inquiétant est peut-être la baisse continue du chiffre d’affaires, qui suggère que les défis de BMW s’étendent au-delà des marges et touchent désormais le profil de croissance fondamental de l’entreprise.

Source: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Source: XTB Research, Bloomberg Finance LP

BMW.DE (D1)

Les actions BMW se négocient actuellement à environ 40% en dessous de leur moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200, ligne rouge), ce qui souligne l'ampleur du marché baissier actuel et la forte détérioration de la confiance des investisseurs. La tendance baissière s’est accélérée tout au long de l’année 2026, la hausse des prix de l’énergie en Europe, le resserrement de la politique monétaire de la BCE et la faiblesse persistante de l’économie chinoise s’étant combinés pour créer un contexte extrêmement défavorable non seulement pour BMW, mais aussi pour l’ensemble du secteur automobile allemand.

Source: xStation5

Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers chez XTB