Les actions d'Alphabet ont perdu 22 % par rapport à leur plus haut historique 🚩 Google est-il prêt à renouer avec sa tendance haussière ?

Le marché a réagi par une vague de ventes des actions Alphabet (GOOGL.US), malgré les résultats trimestriels exceptionnellement solides de la société. Les investisseurs restent préoccupés par la hausse rapide des dépenses d’investissement et par la possibilité qu’Alphabet entre dans une période de flux de trésorerie disponible négatif, alors qu’elle développe de manière agressive son infrastructure d’intelligence artificielle. Dans le même temps, la société continue d’impressionner par les performances de son activité cloud, et l’IA pourrait à terme devenir l’un des principaux moteurs de croissance de l’ensemble de l’entreprise.

Google Cloud est en passe de devenir l’un des principaux piliers de croissance d’Alphabet

En l’espace de quelques années seulement, Google Cloud est passé d’une activité déficitaire à l’un des principaux moteurs de croissance d’Alphabet. Au cours du dernier trimestre, le chiffre d’affaires a bondi de 82 % en glissement annuel pour atteindre près de 25 milliards de dollars, tandis que la marge d’exploitation s’est élargie à près de 36 %. Une telle combinaison entre une croissance exceptionnellement forte du chiffre d’affaires et une rentabilité en hausse est rare parmi les grandes entreprises technologiques, où l’expansion rapide se fait généralement au détriment des marges.

Google Cloud n’est devenu rentable qu’au début de l’année 2023, mais depuis lors, sa dynamique s’est considérablement accélérée. La croissance du chiffre d’affaires est passée de 28 % à 48 %, puis à 63 %, et s’établit désormais à 82 %. Selon Alphabet, cette croissance est portée par la demande en infrastructures d’IA, en plateformes de développement d’IA, ainsi qu’en services cloud traditionnels, notamment les bases de données, le stockage et la cybersécurité. Au cours du dernier trimestre, Google Cloud a généré près de la moitié du chiffre d’affaires supplémentaire d’Alphabet et près des deux tiers de son bénéfice d’exploitation supplémentaire, démontrant ainsi qu’il est devenu un moteur de résultats essentiel, et non plus un simple complément à l’activité publicitaire de Google.

Une demande record en matière d’IA pourrait soutenir la croissance de Google Cloud pendant des années

Un autre argument de poids en faveur d’une expansion continue est le carnet de commandes record de Google Cloud. À la fin du trimestre, les obligations de performance restantes s’élevaient à environ 514 milliards de dollars, soit une augmentation de 52 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. Une partie de ces engagements inclut désormais les ventes directes des processeurs TPU propriétaires de Google, utilisés pour l’entraînement des modèles d’IA, ce qui souligne la capacité croissante de l’entreprise à monétiser sa propre infrastructure matérielle.

Dans le même temps, Alphabet accélère délibérément ses dépenses d’investissement afin de capter la demande croissante de services d’IA. Les dépenses d’investissement trimestrielles ont presque doublé pour atteindre environ 45 milliards de dollars, faisant temporairement passer le flux de trésorerie disponible en dessous de zéro. La direction accepte sciemment une pression à court terme sur la génération de trésorerie en échange de la mise en place d’une infrastructure censée générer des revenus et des bénéfices nettement plus élevés dans les années à venir. Si la demande actuelle en matière d’IA reste forte, Google Cloud pourrait devenir l’une des activités les plus rentables d’Alphabet et, à terme, justifier le niveau record d’investissement actuel.

Graphique du cours de l’action Alphabet

L’action Alphabet est passée sous la moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200) sur le graphique journalier, ce qui ne s’est produit que deux fois depuis l’été 2025. Lors de ces deux occasions précédentes, le titre s’était redressé relativement rapidement au-dessus de la moyenne mobile. Un scénario haussier supposerait que l’action regagne le niveau de 320 $ et progresse progressivement vers 370 $.

Les activités sous-jacentes de l’entreprise continuent d’afficher de bons résultats, tandis que ses investissements dans l’IA ont le potentiel de générer des rendements substantiels à long terme. Tant que les investisseurs resteront convaincus que ces investissements produiront à terme des bénéfices attractifs, l’EMA200 pourrait continuer d’attirer des acheteurs fondamentaux à long terme. Les principaux risques restent d’ordre macroéconomique, notamment la hausse des prix du pétrole et la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt tant aux États-Unis qu’en Europe. Néanmoins, l’économie mondiale continue de croître à un rythme soutenu, ce qui constitue un facteur favorable important pour le secteur technologique.

Source: xStation5

Chiffre d'affaires, résultat net, marge nette et marge de flux de trésorerie disponible

Alphabet a porté son chiffre d'affaires trimestriel à environ 119,8 milliards de dollars, confirmant ainsi la forte dynamique de ses activités principales. Le résultat net a toutefois grimpé à environ 112,2 milliards de dollars, un chiffre qui ne reflète pas uniquement la performance opérationnelle de l'entreprise. Ce bénéfice exceptionnellement élevé s’explique en grande partie par un gain exceptionnel lié à la réévaluation de titres négociables. En conséquence, la marge nette de 93,7 % publiée est temporairement gonflée et ne doit pas être considérée comme un niveau de rentabilité durable. Les investisseurs devraient plutôt se concentrer sur les revenus publicitaires, les performances de Google Cloud et les marges d’exploitation pour évaluer la qualité des résultats.

Par ailleurs, la marge de flux de trésorerie disponible a reculé à -4,9 %, reflétant la pression exercée par des dépenses d’investissement record. Alphabet continue d’allouer des montants croissants de capitaux aux centres de données, aux serveurs et à l’infrastructure d’IA. Un flux de trésorerie disponible négatif n’indique donc pas nécessairement une détérioration de l’activité sous-jacente, mais souligne plutôt le coût croissant de la concurrence dans la course à l’IA. La question clé est de savoir si ces investissements se traduiront, à terme, par une croissance durable du chiffre d’affaires et une productivité accrue. Les investisseurs devraient donc faire la distinction entre les gains financiers ponctuels et la rentabilité opérationnelle récurrente de l’entreprise.

Source: XTB Research Team

Trésorerie, actif circulant, rendement des capitaux propres (ROE) et rendement de l’actif (ROA)

Alphabet détient environ 242,5 milliards de dollars en trésorerie, équivalents de trésorerie et placements à court terme. Le total de l’actif circulant a atteint environ 343,5 milliards de dollars, ce qui confère à l’entreprise une flexibilité financière exceptionnelle. Cette liquidité substantielle permet à Alphabet de financer des investissements massifs dans l’IA sans devenir fortement dépendante du financement par emprunt.

Le rendement des capitaux propres (ROE) a atteint 80,2%, tandis que le rendement de l’actif (ROA) s’est établi à 55,2%. Toutefois, ces deux indicateurs ont été considérablement gonflés par un même gain exceptionnel provenant des titres négociables et ne doivent donc pas être interprétés comme des niveaux de rentabilité durables. Même après ajustement de cet effet, l’efficacité sous-jacente du capital d’Alphabet reste très solide grâce à sa position dominante dans la publicité numérique et à l’expansion rapide de Google Cloud.

Son bilan solide réduit considérablement les risques financiers liés aux dépenses d’investissement record dans le domaine de l’IA, tout en préservant une flexibilité pour les rachats d’actions, les acquisitions et les investissements futurs. D’un point de vue fondamental, la liquidité d’Alphabet reste l’un de ses principaux avantages concurrentiels, même si les investisseurs doivent ajuster le ROE et le ROA pour tenir compte de l’impact des gains financiers non récurrents.

Source: XTB Research Team

Endettement net, flux de trésorerie disponible, ratio de liquidité générale et ratio d'endettement

Alphabet dispose d’environ 129,7 milliards de dollars de trésorerie nette, ce qui signifie que ses liquidités dépassent largement le montant total de sa dette. Le ratio dette/fonds propres de la société, qui s’établit à seulement 0,2x, reflète une structure de capital exceptionnellement prudente. Un ratio de liquidité générale de 2,7x indique que l’actif circulant dépasse largement le passif à court terme, ce qui confère au bilan une position très solide malgré des dépenses d’investissement record.

Le principal sujet de préoccupation réside dans la baisse du flux de trésorerie disponible, qui s’établit à environ -5,9 milliards de dollars, principalement due à une forte augmentation des dépenses consacrées aux centres de données, aux puces d’IA et à l’infrastructure informatique. Il est important de noter que ce flux de trésorerie disponible négatif n’est pas le résultat de contraintes de liquidité, Alphabet continuant de disposer d’énormes réserves financières. Il reflète plutôt la décision stratégique de la direction d’accélérer les investissements en prévision d’une demande à long terme attendue.

Les investisseurs s’intéresseront de plus en plus à la question de savoir si ces investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA généreront des rendements adéquats à long terme. Si les services d’IA et Google Cloud continuent à se développer avec succès, les dépenses d’investissement élevées d’aujourd’hui pourraient finalement s’avérer être l’une des décisions stratégiques à long terme les plus rentables de l’entreprise. Pour l’instant, la situation de trésorerie exceptionnellement solide d’Alphabet lui offre une capacité financière suffisante pour mettre en œuvre cette stratégie sans compromettre la solidité de son bilan.

Source: XTB Research Team

Eryk Szmyd, analyste des marchés financiers chez XTB