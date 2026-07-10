Les actions de Vodafone ont bondi de 13 % après l'investissement de 4,4 milliards de livres sterling réalisé par Xavier Niel. Quelle sera la prochaine évolution du titre ?

Vendredi, l'action Vodafone (VOD.UK) a bondi de plus de 11 % après l'annonce de l'une des plus importantes opérations réalisées ces dernières années dans le secteur européen des télécommunications. Vega, un véhicule d'investissement contrôlé par la famille du milliardaire français des télécommunications Xavier Niel, a accepté d'acquérir la totalité de la participation de 16,2 % détenue par Emirates Telecommunications Group (e&) dans Vodafone pour un montant d'environ 4,4 milliards de livres sterling (5,1 milliards d'euros / environ 6 milliards de dollars).

À première vue, la réaction du marché semblait simplement motivée par le prix d’acquisition. Cependant, les investisseurs y ont vu bien plus qu’une simple prime par rapport au cours précédent de l’action Vodafone. Pour de nombreux acteurs du marché, cette transaction représente un très solide vote de confiance de la part de l’un des investisseurs les plus expérimentés du secteur européen des télécommunications, ce qui suggère que Vodafone recèle encore un potentiel considérable inexploité.

Il ne s’agit pas simplement d’un trade en bloc de plus

Une fois les autorisations réglementaires obtenues, Vega deviendra le premier actionnaire de Vodafone, remplaçant ainsi e&, qui se retire entièrement de son investissement.

Il est important de noter que Xavier Niel a souligné qu’il n’avait nullement l’intention d’acquérir l’intégralité de la société. Conformément au Code britannique des OPA, Vega a confirmé que cet investissement s’inscrit dans le cadre d’une participation minoritaire stratégique à long terme, destinée à soutenir le développement futur de Vodafone plutôt qu’à prendre le contrôle de l’entreprise.

Cette distinction est importante. Les marchés perçoivent généralement les investisseurs financiers à court terme de manière très différente des spécialistes sectoriels stratégiques possédant des décennies d’expérience opérationnelle. Dans le cas présent, Vodafone accueille un actionnaire qui a su créer et développer avec succès certaines des plus grandes entreprises de télécommunications d’Europe.

Le prix d’achat suggère que Vodafone a peut-être été sous-évalué

Les actions ont été acquises à environ 110,5 pence par action, en plus du dividende final de Vodafone.

À titre de comparaison, Vodafone avait clôturé la séance de bourse précédente à 97,76 pence.

Une prime de cette ampleur attire inévitablement l’attention des investisseurs. Lorsqu’un des investisseurs les plus prospères du secteur des télécommunications en Europe est prêt à payer un prix nettement supérieur au cours du marché, cela soulève naturellement la question de savoir si le marché public n’avait pas sous-évalué Vodafone.

Cela explique pourquoi le cours de l’action s’est rapidement rapproché du prix de la transaction après l’annonce.

Qui est Xavier Niel, et pourquoi le marché s’y intéresse-t-il ?

Pour de nombreux investisseurs, l’identité de l’acheteur est encore plus importante que la prime d’acquisition elle-même.

Xavier Niel est depuis longtemps considéré comme l’un des entrepreneurs et investisseurs les plus influents d’Europe dans le secteur des télécommunications. Par l’intermédiaire de sociétés contrôlées par le groupe familial Niel, il détient des actifs de télécommunications dans 26 pays d’Europe et d’Amérique latine, desservant environ 139 millions d’abonnés, employant 45 000 personnes et générant environ 24 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel, ainsi que plus de 9 milliards d’euros d’EBITDAaL.

Ce portefeuille comprend des sociétés telles que iliad, Salt, Monaco Telecom, Eir, Tele2 et Millicom.

Sa stratégie d’investissement s’est toujours concentrée sur l’identification d’actifs de télécommunications sous-évalués, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la création de valeur pour les actionnaires à long terme.

Lors de l’annonce de la transaction, M. Niel a décrit Vodafone comme une entreprise dotée de marques très fortes, d’actifs de grande qualité, de positions de leader sur de multiples marchés et d’un potentiel de croissance à long terme considérable. Selon lui, la simplification continue de la structure d’entreprise de Vodafone a permis à celle-ci d’entrer dans une nouvelle phase de croissance et d’afficher de meilleures performances financières.

Vodafone s’apprête-t-elle enfin à franchir un tournant ?

Ces dernières années n’ont pas été faciles pour Vodafone.

L’entreprise a entrepris un vaste programme de restructuration, cédant certaines activités, simplifiant sa structure organisationnelle et concentrant ses ressources sur ses marchés les plus attractifs. Parmi les étapes les plus marquantes figurent la finalisation de la cession de ses activités italiennes et la fusion prévue entre Vodafone UK et Three UK, qui devrait générer d’importantes synergies de coûts tout en renforçant la position concurrentielle de l’opérateur.

Malgré ces efforts, les investisseurs sont restés prudents. Le secteur européen des télécommunications continue de faire face à une croissance modeste, à une concurrence tarifaire intense et à d’importants besoins en dépenses d’investissement liés au déploiement des réseaux de fibre optique et 5G.

En conséquence, de nombreux opérateurs de télécommunications européens continuent de se négocier à des multiples de valorisation relativement bas, malgré des améliorations opérationnelles.

Dans ce contexte, l’investissement de la famille Niel peut être interprété comme un signe indiquant que le marché sous-estime peut-être encore les avantages de la restructuration de Vodafone ainsi que son potentiel de bénéfices et de flux de trésorerie à long terme.

Les risques n’ont pas disparu

Cela ne signifie pas pour autant que cet investissement soit sans risque.

Vodafone opère toujours dans un secteur caractérisé par une croissance structurelle relativement lente et des besoins en capitaux considérables. L’extension des réseaux de fibre optique, le déploiement des infrastructures 5G et le maintien de la compétitivité nécessitent des investissements continus de plusieurs milliards de livres, tandis que la pression réglementaire et la concurrence tarifaire acharnée continuent de limiter la progression des marges.

Un autre défi majeur réside dans le poids de la dette de Vodafone et sa capacité à générer des flux de trésorerie disponibles stables. Le maintien d’une génération de trésorerie saine est essentiel non seulement pour financer les investissements futurs, mais aussi pour garantir la pérennité des distributions aux actionnaires. En fin de compte, le succès de la restructuration de l’entreprise dépendra de la capacité de la direction à traduire une structure d’entreprise allégée en une rentabilité durablement plus élevée.

Que doivent surveiller les investisseurs à présent ?

Au cours des prochains mois, les investisseurs se concentreront principalement sur la finalisation de la transaction et les premiers signes de coopération entre l’équipe de direction de Vodafone et son nouvel actionnaire majoritaire.

D’un point de vue investissement, cependant, trois questions devraient retenir l’attention :

Vodafone peut-elle continuer à améliorer sa capacité à générer des flux de trésorerie disponibles ?

La restructuration se traduira-t-elle par une rentabilité durablement plus élevée ?

La vaste expertise de Xavier Niel dans le domaine des télécommunications peut-elle contribuer à dégager davantage de valeur au sein des activités européennes et africaines de Vodafone ?

Si la hausse de vendredi a été largement alimentée par la prime intégrée au prix d’acquisition, l’importance à long terme de la transaction pourrait s’avérer bien plus grande.

Le marché ne se contente pas d’intégrer une valorisation plus élevée : il accorde également sa confiance à un investisseur qui a démontré à maintes reprises sa capacité à créer de la valeur dans l’un des secteurs les plus exigeants d’Europe.

Si Vodafone parvient à transformer ces années de restructuration en une croissance plus forte de ses bénéfices et en une génération accrue de flux de trésorerie disponible, la transaction de vendredi pourrait finalement être considérée comme le moment où les investisseurs ont commencé à réévaluer le potentiel d’investissement à long terme de l’entreprise.

Graphique du cours de l’action Vodafone (VOD.UK, quotidien)

À la suite de l’investissement de Xavier Niel, l’action Vodafone a dépassé de manière décisive sa moyenne mobile exponentielle à 200 jours (EMA200), tentant ainsi d’inverser la tendance baissière à long terme.

Pour que le scénario haussier reste d’actualité, le titre devra se maintenir au-dessus de la zone des 105 pence, où tant le récent écart de cassure que la moyenne mobile exponentielle à 50 jours offrent un soutien. Si la dynamique d’achat se poursuit, le prochain objectif haussier majeur se situe autour de 117 pence, ce qui représente la première zone de résistance technique significative.

Source: xStation 5