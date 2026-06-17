Les cours du pétrole se stabilisent dans l'attente de l'ouverture du détroit d'Ormuz

Points clés Le spectre d’un accord entre les États-Unis et l’Iran et de la réouverture du détroit d’Ormuz : La perspective de la signature de l’accord vendredi fait baisser les cours du pétrole (Brent entre 78 et 79 dollars, WTI proche de 75 dollars), anticipant la levée immédiate des restrictions sur les exportations iraniennes et la libération de plus de 100 pétroliers immobilisés dans le golfe.

La perspective de la signature de l’accord vendredi fait baisser les cours du pétrole (Brent entre 78 et 79 dollars, WTI proche de 75 dollars), anticipant la levée immédiate des restrictions sur les exportations iraniennes et la libération de plus de 100 pétroliers immobilisés dans le golfe. L’AIE et Goldman Sachs annoncent une offre excédentaire : L’AIE a considérablement revu à la baisse ses prévisions de demande pour cette année (une baisse de 1,1 million de barils par jour) et met en garde contre un afflux massif de pétrole sur le marché dans les années à venir, ce qui a incité Goldman Sachs à abaisser ses prévisions de prix du Brent à 85 USD pour cette année et à 75 USD pour l’année prochaine.

L’AIE a considérablement revu à la baisse ses prévisions de demande pour cette année (une baisse de 1,1 million de barils par jour) et met en garde contre un afflux massif de pétrole sur le marché dans les années à venir, ce qui a incité Goldman Sachs à abaisser ses prévisions de prix du Brent à 85 USD pour cette année et à 75 USD pour l’année prochaine. Marché baissier et signaux techniques : Le passage du marché du Moyen-Orient à une structure de contango confirme officiellement une surproduction physique de la matière première, et le fait que les cours du Brent testent la moyenne mobile clé sur 200 séances scelle techniquement l’avantage des vendeurs.

Les cours du pétrole ont poursuivi leur baisse dans la matinée, mais ils se stabilisent actuellement et remontent à environ 79 dollars le baril de Brent. Bien que le marché s'attende à de nouvelles baisses face à la perspective d'une paix entre l'Iran et les États-Unis, il convient de souligner que de nombreuses questions restent encore en suspens et n'ont pas été abordées. Il convient de noter que les détails du mémorandum en 14 points sont encore en cours de finalisation et que, dans une large mesure, ce plan reste une liste de vœux pieux ; toutefois, le marché anticipe déjà de manière dynamique la perspective d’un afflux massif de matière première sur le marché, ce qui s’est traduit par une baisse des prix de près de 40% par rapport au pic atteint lors du conflit. Les contrats sur le Brent oscillent entre 78 et 79 dollars le baril, tandis que le WTI américain est temporairement passé sous la barre psychologique des 75 dollars, avant de se stabiliser autour de 75–76 dollars. Le prix du pétrole est supérieur d'environ 11% aux niveaux enregistrés avant le conflit. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Quels sont les facteurs qui influencent les cours du pétrole ? Autorisation d’exportation immédiate : Bien que le contenu officiel de l’accord n’ait pas été publié, les informations qui nous parviennent indiquent que l’Iran pourra vendre du pétrole et des carburants dès la signature de l’accord. De plus, les États-Unis se sont engagés à lever les blocus sur ses ports et à accorder des dérogations aux sanctions concernant les exportations de pétrole, le secteur pétrochimique, ainsi que les services bancaires et d’assurance associés.

Bien que le contenu officiel de l’accord n’ait pas été publié, les informations qui nous parviennent indiquent que l’Iran pourra vendre du pétrole et des carburants dès la signature de l’accord. De plus, les États-Unis se sont engagés à lever les blocus sur ses ports et à accorder des dérogations aux sanctions concernant les exportations de pétrole, le secteur pétrochimique, ainsi que les services bancaires et d’assurance associés. Activité des pétroliers : Les armateurs se préparent déjà à la réouverture du détroit d’Ormuz en redirigeant leurs navires vides vers le Moyen-Orient. Les analystes partent du scénario de base selon lequel le trafic à travers ce point logistique clé sera entièrement rétabli dans les deux sens.

Les armateurs se préparent déjà à la réouverture du détroit d’Ormuz en redirigeant leurs navires vides vers le Moyen-Orient. Les analystes partent du scénario de base selon lequel le trafic à travers ce point logistique clé sera entièrement rétabli dans les deux sens. Impact de la libération des stocks : On estime que l’ouverture du détroit permettra à plus de 100 navires chargés appartenant à d’autres pays de la région, qui y étaient bloqués en raison du conflit, de quitter le golfe Persique. Un tel afflux soudain de pétrole agira sur le marché comme une puissante libération de réserves. Néanmoins, le retour complet des exportations à leurs niveaux d’avant-guerre prendra au moins plusieurs mois, notamment en raison de la nécessité de déminer les voies navigables.

On estime que l’ouverture du détroit permettra à plus de 100 navires chargés appartenant à d’autres pays de la région, qui y étaient bloqués en raison du conflit, de quitter le golfe Persique. Un tel afflux soudain de pétrole agira sur le marché comme une puissante libération de réserves. Néanmoins, le retour complet des exportations à leurs niveaux d’avant-guerre prendra au moins plusieurs mois, notamment en raison de la nécessité de déminer les voies navigables. Retour à la normale de la production : La production dans la région pourrait avoir chuté de pas moins de 14 millions de barils par jour. La flexibilité en matière de production provient principalement de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Dans les années 90, la production n’était revenue à la normale qu’au bout d’environ 12 mois, mais dans les principaux pays touchés par le conflit, à savoir l’Irak et le Koweït, ce retour a pris beaucoup plus de temps. Prévisions de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) Dans son dernier rapport, l'AIE présente une nouvelle fois une vision plus pessimiste (favorable à l'offre et à la baisse des prix) du marché : Coup dur pour la demande : L'Agence a considérablement revu à la baisse ses estimations concernant la demande pour cette année. On estime que la consommation mondiale de pétrole devrait reculer cette année de pas moins de 1,1 million de barils par jour (bpj) en raison des prix élevés à la pompe et des problèmes d’approvisionnement en produits raffinés (une baisse de 420 000 bpj était auparavant prévue). À l’échelle mondiale, la demande a déjà diminué, selon des estimations préliminaires, pour s’établir à 100 millions de barils par jour.

L'Agence a considérablement revu à la baisse ses estimations concernant la demande pour cette année. On estime que la consommation mondiale de pétrole devrait reculer cette année de pas moins de 1,1 million de barils par jour (bpj) en raison des prix élevés à la pompe et des problèmes d’approvisionnement en produits raffinés (une baisse de 420 000 bpj était auparavant prévue). À l’échelle mondiale, la demande a déjà diminué, selon des estimations préliminaires, pour s’établir à 100 millions de barils par jour. Perspective d’un énorme excédent d’offre en 2027 : Les premières prévisions détaillées de l’AIE pour 2027 laissent entrevoir un excédent d’offre massif à l’horizon. L’offre mondiale devrait augmenter de pas moins de 8 millions de b/j, tandis que la demande ne progressera que de 2 millions de b/j. Bien qu’il s’agisse là d’affirmations assez fortes, même si elles ne se réalisaient qu’à moitié, le marché pétrolier devrait se retrouver sous pression.

Les premières prévisions détaillées de l’AIE pour 2027 laissent entrevoir un excédent d’offre massif à l’horizon. L’offre mondiale devrait augmenter de pas moins de 8 millions de b/j, tandis que la demande ne progressera que de 2 millions de b/j. Bien qu’il s’agisse là d’affirmations assez fortes, même si elles ne se réalisaient qu’à moitié, le marché pétrolier devrait se retrouver sous pression. État des réserves mondiales : Actuellement, les stocks mondiaux diminuent à un rythme record. Toutefois, l’excédent attendu en fin d’année devrait offrir au marché un répit bien nécessaire et l’occasion de reconstituer ces stocks épuisés. La demande est tombée à 100 millions de barils par jour et ne devrait probablement pas connaître de reprise dynamique dans un avenir proche. Source: Bloomberg Finance LP, XTB Les banques révisent leurs prévisions de prix à la baisse : Goldman Sachs table sur une stabilisation Les institutions financières réagissent immédiatement au changement de paradigme géopolitique. Goldman Sachs a décidé de réviser nettement à la baisse ses prévisions de prix : Prévisions pour 2026 : La banque a abaissé sa prévision du prix moyen du Brent pour cette année à 85 USD le baril (contre 90 USD auparavant) et celle du WTI à 80 USD le baril (contre 85 USD). Il convient de noter que les prix actuels sont inférieurs à la prévision moyenne.

La banque a abaissé sa prévision du prix moyen du Brent pour cette année à le baril (contre 90 USD auparavant) et celle du WTI à le baril (contre 85 USD). Il convient de noter que les prix actuels sont inférieurs à la prévision moyenne. Prévisions pour 2027 : À l’horizon de l’année prochaine, les experts de Goldman Sachs tablent sur un prix moyen du Brent à 75 USD et du WTI à 70 USD le baril. Le niveau de 75 USD le baril est actuellement pris en compte dans la courbe des contrats à terme pour mai 2027.

À l’horizon de l’année prochaine, les experts de Goldman Sachs tablent sur un prix moyen du Brent à et du WTI à le baril. Le niveau de 75 USD le baril est actuellement pris en compte dans la courbe des contrats à terme pour mai 2027. Normalisation plus rapide : Cette révision résulte de l’hypothèse selon laquelle, grâce à la réouverture du détroit d’Ormuz, les exportations en provenance du golfe Persique reviendront à leur niveau d’avant le conflit dès la fin juillet (alors qu’on estimait auparavant que cela ne se produirait qu’à la fin du mois d’août).

Cette révision résulte de l’hypothèse selon laquelle, grâce à la réouverture du détroit d’Ormuz, les exportations en provenance du golfe Persique reviendront à leur niveau d’avant le conflit dès la fin juillet (alors qu’on estimait auparavant que cela ne se produirait qu’à la fin du mois d’août). Risque persistant : La banque précise toutefois que l’accord conclu vendredi est préliminaire. Si les négociations approfondies concernant le programme nucléaire iranien devaient échouer, Téhéran pourrait à nouveau décider de bloquer le détroit. La courbe des taux à terme a nettement baissé à court et moyen terme, et le seuil des 75 dollars est déjà anticipé pour mai 2027. En revanche, le seuil des 70 dollars est anticipé pour 2031. La courbe des taux à terme est actuellement très plate par rapport au passé. Source: Bloomberg Finance LP Indicateurs de marché et analyse technique Les investisseurs se projettent clairement dans l’avenir et anticipent une importante surproduction l’année prochaine, en oubliant la pression physique qui pourrait s’exercer sur le marché. D’un autre côté, nous observons une situation très intéressante au niveau des prix régionaux et du point de vue de l’analyse technique Structure de contango : Sur le marché clé du Moyen-Orient (Dubaï), les spreads à terme ont évolué vers une structure de contango baissière, ce qui signale directement une offre excédentaire physique de la matière première sur le marché. Pendant un court instant, nous avons même observé une tentative du spread calendaire le plus proche sur le Brent d’entrer dans un contango minimal.

Sur le marché clé du Moyen-Orient (Dubaï), les spreads à terme ont évolué vers une structure de baissière, ce qui signale directement une offre excédentaire physique de la matière première sur le marché. Pendant un court instant, nous avons même observé une tentative du spread calendaire le plus proche sur le Brent d’entrer dans un contango minimal. Signal technique : La pression des vendeurs a été renforcée par le fait que, mercredi, le cours du Brent a testé la moyenne mobile sur 200 séances pour la première fois depuis février. La cassure de ce support est très importante du point de vue des tendances à long terme, mais peut en même temps suggérer une survente à court terme.



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