Les principaux fabricants de mémoires DRAM font l'objet de poursuites judiciaires aux États-Unis. Samsung Electronics, SK Hynix et Micron Technology ont été poursuivis devant un tribunal fédéral de Californie par un groupe de consommateurs et de petites entreprises qui leur reprochent d'avoir fixé les prix et d'avoir artificiellement restreint l'offre de mémoires. Cette affaire pourrait constituer l'un des tests les plus importants pour le marché, à une époque rythmée par des valorisations extrêmes et des pénuries. Selon la plainte, les fabricants auraient coordonné des restrictions sur l'approvisionnement en modules DRAM traditionnels, notamment les DDR3 et DDR4, tout en réorientant une part plus importante de leurs capacités de production vers la technologie HBM. Les plaignants affirment que ces agissements ont entraîné des pénuries sur le marché et une forte hausse des prix des composants de mémoire. Samsung, SK Hynix et Micron contrôlent la grande majorité de l'offre mondiale de DRAM. Cela signifie que toute réduction coordonnée de la production aurait un impact bien plus important sur le marché que des mesures similaires dans des secteurs moins spécialisés. Ces dernières semaines, les fabricants d'appareils électroniques, de consoles et de matériel informatique ont de plus en plus souvent invoqué la hausse des coûts des composants pour justifier leurs augmentations de prix. Pour les consommateurs, le problème ne se limite donc pas au marché des composants pour PC, mais touche également les ordinateurs, les consoles, les smartphones et autres appareils utilisant de la DRAM. À ce stade, toutefois, il ne s’agit encore que d’allégations. L’affaire nécessitera de prouver que les contraintes d’approvisionnement observées n’étaient pas uniquement le résultat d’une réponse rationnelle des fabricants face à l’essor de l’IA, mais qu’elles découlaient d’un comportement coordonné visant à restreindre la concurrence. Le fait le plus significatif est peut-être que les fabricants de mémoire vive, notamment Samsung et SK Hynix, qui sont aujourd’hui cités, ont déjà été reconnus coupables de ce type de comportement entre 1998 et 2002. D’autre part, une action en justice quasi identique avait été portée devant les tribunaux en 2018, dans laquelle Samsung, Hynix et Micron étaient à nouveau accusés de fixation des prix, mais le tribunal avait alors jugé les preuves insuffisantes. Dans le même temps, Samsung et SK Hynix annoncent des plans d’investissement massifs en Corée du Sud, exerçant une pression considérable sur les valorisations des entreprises du secteur, qui sont actuellement soutenues par les anticipations d’une pénurie prolongée. Dans le cadre d’un programme gouvernemental visant à développer l’écosystème des semi-conducteurs, les deux entreprises doivent construire de nouvelles usines, le montant total du projet s’élevant à plusieurs centaines de milliards de dollars.

Toute pression sur les marges due à une offre supplémentaire, si elle se concrétise, sera toutefois considérablement retardée, car la construction et la mise en service de capacités de production de pointe prennent des années. MU.US (D1) La tendance haussière de la société est très forte et très marquée, mais le niveau de Fibonacci permet d’identifier les zones de résistance et de soutien potentielles. Si, pour une raison quelconque, l’offre venait à prendre le dessus, une forte résistance se situerait très probablement au niveau (également psychologique) des 1 000 $. Pour les acheteurs, le prochain objectif est une vaste zone de résistance autour des 1 300 $. Source : xStation5

Louise Girard Analyste de marchés Accéder à l’expert

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